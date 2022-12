Nach Datavard-Akquise: ConVista und SNP führen erfolgreiche Partnerschaft fort

– Bestehende Initiativen zur selektiven SAP S/4HANA-Migration gestärkt durch erweitertes SNP-Portfolio

– ConVista mit Partnerstatus „Preferred Partner for Financial Services“

– Beratung, Software und Umsetzung für SAP-Kunden aus einer Hand

Köln I Heidelberg, 9. Dezember 2022 – Die Kölner Unternehmensberatung ConVista Consulting AG hat ihre ehemals mit Datavard geschlossene Partnerschaft auf die SNP Deutschland GmbH übertragen. Das Heidelberger Software- und Beratungsunternehmen SNP Schneider-Neureither & Partner SE ist führender Anbieter von Software für digitale Transformationen und automatisierte Datenmigrationen im SAP-Umfeld und hat Datavard 2021 übernommen.

ConVista-Kunden können sich freuen: Wer sein System nach SAP S/4HANA transformieren will, wird dies auch künftig schneller und sicherer tun. Die Kölner Unternehmensberatung bietet selektive S/4HANA-Transformationen mit der digitalen Datentransformationsplattform CrystalBridge® und dem selektiven Migrationsverfahren BLUEFIELD™ von SNP an.

Kunden profitieren von der umfassenden Expertise und langjährigen Erfahrung beider Partner was SAP-Landschaften und deren Anpassung an neue Geschäftsmodelle und neue technologische Anforderungen anbelangt. Aufbauend auf die 2020 geschlossene Partnerschaft mit Datavard, erweitert das SNP-Portfolio die zukünftige Zusammenarbeit um softwarebasierte und hochautomatisierte Prozesse, die die Transformation von der Analyse über die Planung und Umsetzung bis zum Datenmanagement schnell, einfach und sicher macht. Kunden erhalten Beratung, Software und Umsetzung aus einer Hand, was maximale Planungssicherheit bietet.

SNP-Software ermöglicht es SAP-Kunden, ihr Unternehmen durch eine schnelle und effiziente Einführung von S/4HANA risikominimiert zu transformieren. Die selektive Datenmigration mithilfe des BLUEFIELD-Verfahrens erlaubt es, bei einem gleichzeitigen Cloud-Umzug nur relevante Daten in die Cloud zu übernehmen, Cloud-Wartungskosten einzusparen, Best-Practices zu nutzen und Optimierungen vorzunehmen. Alles in einem einzigen Projekt. Mit dem Near-Zero-Downtime-Verfahren werden zudem die Auswirkungen der Systemtransformationen auf den Geschäftsbetrieb deutlich minimiert und Ausfallzeiten reduziert.

ConVista bietet alle Services und Softwarebereiche der CrystalBridge-Plattform in einem Reseller-Modell an. Beraterinnen und Berater werden von SNP und ConVista darin geschult, die Software bei Kunden zu implementieren und mit ABAP-basierter Programmierung in die bestehende SAP-Systemlandschaft zu integrieren.

SNP verleiht ConVista den Titel „Preferred Partner for Financial Services“, was gemeinsame Marktauftritte mit speziell angepassten Angeboten für die FSI-Branche ermöglicht und das gemeinsame Angebot noch attraktiver macht.

Dr. Klaus Heimes, Managing Partner und Vorstand der ConVista Consulting AG, sagt: „Die SNP-Produkte ermöglichen uns, auch individuelle Bedarfe unserer Kunden effektiv zu bedienen. Gerade bei komplexen SAP-Landschaften können mit der SNP-Suite vielfältige Anforderungen an Datentransformationen, Dokumentation, Cloud-Umzug oder Archivierung im ERP aber auch BI-Umfeld umgesetzt werden. Wir freuen uns sehr, dass wir als Preferred Partner für die Financial-Services-Industrie ausgewählt wurden. Natürlich wollen wir unsere Expertise und Erfahrungen auch in andere Branchen einbringen.“

Bereits in vergangenen Jahren haben die beiden SAP-Beratungsunternehmen erfolgreich projektbasiert zusammengearbeitet. Gregor Stöckler, COO bei SNP, freut sich über die beschlossene Fortsetzung: „Unsere beiden Teams haben sehr schnell die Basis für eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit geschaffen und als Partner mit ausgewiesenem Branchen- und Technologie-Know-how schätzen wir ConVista sehr. Auf die kommenden gemeinsamen Projekte freuen wir uns: Das erweiterte Produktportfolio schafft ganz neue Möglichkeiten – nicht nur für uns, sondern ganz besonders für unsere Kunden.“

SNP ist ein weltweit führender Anbieter von Software zur Bewältigung komplexer digitaler Transformationsprozesse. Anders als klassische IT-Beratung im ERP-Umfeld setzt SNP auf einen automatisierten Ansatz mit Hilfe eigens entwickelter Software: Mit der Data Transformation Platform CrystalBridge® und dem SNP BLUEFIELDTM-Ansatz können IT-Landschaften deutlich schneller und sicherer umstrukturiert, modernisiert und Daten sicher in neue Systeme oder in Cloud-Umgebungen migriert werden. Dies gewährt Kunden klare qualitative Vorteile bei gleichzeitig reduziertem Zeit- und Kostenaufwand.

Die SNP-Gruppe beschäftigt weltweit rund 1.350 Mitarbeitende. Das Unternehmen mit Stammsitz in Heidelberg erzielte im Geschäftsjahr 2021 einen vorläufigen Umsatz von rund 166 Mio. EUR. Kunden sind global agierende Konzerne aus allen Branchen. SNP wurde 1994 gegründet, ist seit dem Jahr 2000 börsennotiert und seit August 2014 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN DE0007203705) gelistet. Seit 2017 firmiert das Unternehmen als Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea/SE).

Weitere Informationen unter www.snpgroup.com

