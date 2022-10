Nachhaltigkeit & Transparenz mit Blockchain

Nachhaltige Produkte mit Materialien & Blockchain Technologie umsetzen

NACHHALTIGKEIT UND TRANSPARENZ MIT BLOCKCHAIN

Die Blockchain Technologie hat das Potenzial ganze Branchen zu revolutionieren. Aus diesem Grund arbeiten wir bei NOVAER bereits seit 2 Jahren an der aktiven Entwicklung und Integrierung von Blockchain Anwendungen für das internationale Handelsgeschäft.

BLOCKCHAIN ALS CHANCE VERSTEHEN

Wir sehen Blockchain als sehr große Chance. Diese digitale Technologie kann unsere Lieferketten schneller, sicherer und deutlich transparenter machen, was natürlich auch wieder Kosteneinsparungen mit sich bringt. Gerade bei NOVAER arbeiten wir mit Lieferanten in der Asien-Pazifik Region zusammen und durch das im Juni 2021 verabschiedete Lieferkettengesetz werden selbst kleine Unternehmen durch den Einzelhandel ohnehin verpflichtet diese Richtlinien einzuhalten. Dies ist nur der Anfang aber selbst dieser war recht komplex, da die internationalen Lieferketten darauf erst einmal abgestimmt werden müssen.

NACHHALTIGKEIT UND TRANSPARENZ

Nicht jedes Produkt kann umgehend in eine nachhaltige Version umgewandelt werden. Bei NOVAER arbeiten wir an der schrittweisen Umstellung im Produktsortiment, um wirkliche Nachhaltigkeit zu erreichen. Derzeit werden Verpackungen umgestellt und hier zählt wirklich jeder einzelne Schritt, denn auch die Qualität soll dabei nicht in Mitleidenschaft gezogen werden.

Fast zwei Drittel der Kunststoffabfälle stammen aus Kunststoffen mit einer Lebensdauer von weniger als fünf Jahren und Verpackungen machen davon 40% aus. Der Luftreiniger SALU CA400 von NOVAER kommt ganz ohne Plastikverpackungsmaterial aus.

Zudem ist dieser Luftreiniger mit einer IoT Softwarelösung ausgestattet, die eine „intelligente“ Kontrolle ermöglicht. Der Luftreiniger von NOVAER kann über einen Sensor die Luftqualität messen und daher ist eine effiziente Steuerung und Energieeinsparung möglich.

Zum ersten Mal wurden bei diesem Produkt auch das digitale Lieferkettensystem mit Blockchain Integration genutzt. Führende Prüfdienstleister und ein Marktführer aus der Logistikbranche in Deutschland, haben NOVAER bei diesem ersten internationalen Testlauf effizient unterstützt.

Auf der Weltleitmesse der Kältetechnik CHILLVENTAL in Nürnberg kann man sich selbst auf dem Stand der Robert Schiessl GmbH von diesem Produkt überzeugen.

VORTEILE AUF EINEN ÜBERBLICK

1. Nachhaltigkeit & soziale Verantwortung mit Transparenz dank Blockchain

2. Innovatives Marketing

3. Energieeinsparung mit IoT

NOVAER ist ein noch recht junges Unternehmen mit Firmensitz in München und einem Einkaufsbüro in Hongkong. Das Unternehmen hat seinen Fokus in der Kälte- und Klimaindustrie. Neben der Produktkategorie „Klimageräte“ werden auch weitere Produkte wie Luftentfeuchter, Luftreiniger und Montagezubehör angeboten. Die eigene Produktentwicklung ist der ausschlaggebende Faktor für den Erfolg im Handelsgeschäft und daher auch zentraler Bestandteil der Unternehmensphilosophie von NOVAER.

