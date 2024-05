Neu bei Sparkys: „Ein letztes Bild – Abschied von Anni“

Sommerlektüre: Schwäbischer Autor Paul Steinbeck präsentiert sein 10. Buch

„Eine einfühlsame Geschichte, die sich über Generationen hinweg entfaltet und die Vielfalt des Lebens hervorzaubert“, umschreibt der Autor Paul Steinbeck sein neues Buch, das zehnte inzwischen. Dem Autor geht es darum, das Miteinander der Generationen, das Positive des Älterwerdens in den Mittelpunkt zu stellen. Selbstfindung, Sinn des Lebens, Beziehung, Miteinander und Konflikte der Generationen sind einige der Motive, warum der Leser zu diesem Buch greifen möge.

Die Geschichte (Klappentext):

Reges Treiben herrscht an diesem sonnigen Tag auf dem Marktplatz. Und mittendrin sie. Die alte, greise Dame. Gebückt und auf ihren Stock gestützt. Wie ein Standbild. Kaum Bewegung. Bastians Augen wollen weiter gleiten. Dann bemerkt er ihren Blick, sieht etwas in ihren Augen. Angst, Unsicherheit. Der Anhänger des Obsthändlers bewegt sich rückwärts auf sie zu. Sie rührt sich. Nur leicht, unmerklich. Mal nach links, mal nach rechts. Sucht den Fluchtweg. Sie öffnet den Mund zum stummen Aufschrei, hebt mit zittrigem Arm den Stock in die Höhe. Doch der Fahrer beachtet sie nicht. Verdammt! Warum hilft niemand? Bastian reagiert… steht auf. Endlich! Schnappt die Kaffeetasse und schleudert sie gegen das Fahrzeug des Händlers. Rennt los und trommelt mit den Händen gegen den Anhänger. Gerade noch rechtzeitig. Und plötzlich entwickelt sich aus der Begegnung mit dieser unscheinbaren, ja unsichtbaren alten Dame eine Freundschaft, die ein ganzes Leben ausrollt. Bastian taucht darin ein, recherchiert und entdeckt, dass sich hinter dieser Frau ein erfülltes Leben verbirgt. Dass sie der Gesellschaft viel gegeben hat. Doch der Abschied kommt unweigerlich.

Der Autor Paul Steinbeck – Jahrgang 1967, ist Historiker, Kulturgeograf, Kommunikationsexperte und Schriftsteller. Er veröffentlichte bereits mehrere Romane, – u.a. „Die Rache der Schwabenkinder“ und „Schwäbisches Gold“ – ist Oberschwabe und lebt in der Region Stuttgart:

„Schreiben ist für mich eine wunderbare Reise in die Welten meiner Heldinnen und Helden. Die LeserInnen sollen die Szenen erleben, fühlen und beinahe schon den Duft der Wiesen und Bergwälder riechen können. Sie sollen mitgerissen werden, hinein in Geschichten, die Sie neue Welten erleben lassen und auch zum Nachdenken bringen. Für mich ist es jedes Mal eine echte Freiheit, die ich fern des Alltags erleben darf.“

Titel: Ein letztes Bild – Abschied von Anni

Autor: Paul Steinbeck

Genre: Gegenwartsliteratur

Umfang: 436 Seiten

ISBN: Softcover: 978-3-949768-20-0

Maße: 13,5 x 21 cm

Preis 16,90 EUR

Erscheinungstermin: Juni 2024

Zusendung von Rezensionsexemplar und Gesprächswünsche mit dem Autor bitte

unter E-Mail: hromer@sparkys-edition.de

Über Sparkys Edition

Der Independent-Verlag Sparkys Edition wurde 2020 gegründet und hat seinen Sitz in Kirchheim/Teck bei Stuttgart. Derzeit sind 9 AutorInnen im Verlag unter Vertrag.

„Wir sind Ihr Spezialist für besondere zeitgenössische und gesellschaftlich relevante Literatur“ heißt es auf der Verlagswebsite.

Sparkys Edition konzentriert sich auf Texte von Menschen, die „in der Blüte ihres geistigen Lebens stehen. Grundsätzlich möchten wir diese AutorInnen mit viel Lebenserfahrung entdecken, die in die Bücher einfließen sollen. Also Bücher mit Charakter und voller Leben“, so der Gründer und Inhaber von Sparkys Edition.

Mehr zum Verlagssortiment und den Autoren unter http://sparkys-edition.de/

Firmenkontakt

Sparkys Edition Verlag Kommunikation Romer

Hubert Romer

Zu den Schafhofäckern 134

73230 Kirchheim/Teck

0049-(0)173-9862755



http://sparkys-edition.de/

Pressekontakt

Sparkys Edition Verlag Kommunikation Romer

Jörg Wehrmann

Zu den Schafhofäckern 134

73230 Kirchheim/Teck

+49-(0)177 8896889



http://sparkys-edition.de/

Bildquelle: @Sparkys Edition