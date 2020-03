Neu: PlusPerfekt Curvy Bride Edition – Brautkleider ab Größe 42

Das Must-Have für Curvy und Plus Size Bräute

Heiraten ist wieder in. Schon seit 2014 steigt die Zahl der Trauungen kontinuierlich an. Und genau da wo für viele Bräute der Hochzeitstraum beginnt, machen sich Curvys und Plus Size Frauen Sorgen um das passende Brautkleid. Denn auch wenn sich die Auswahl an Hochzeitskleidern in Großen Größen und Übergrößen verbessert hat, es ist noch deutlich Luft nach oben. Dabei könnten uns gerade im textilen Bereich Designer und Labels diesen Herzschmerz ersparen. Immerhin trägt fast die Hälfte der Frauen Konfektionsgröße 42 und größer. Ein Brautmoden Magazin speziell für Plus Size Frauen suchte das Team von PlusPerfekt vergebens. Höchste Zeit für eine PlusPerfekt Edition Curvy Bride.

PlusPerfekt zeigt eine vielfältige Selektion traumhafter Brautkleider ab Konfektionsgröße 42 bis 60plus. Auf ganz besondere Art werden ikonische Brautkleider präsentiert, Hochzeitskleider von Promis, die die Hochzeitstrends nachhaltig beeinflussten. Fünf Expertinnen für Brautkleider in Großen Größen zeigen ihre Highlights für 2020 und ihr ganz persönliches Lieblingskleid.

So individuell wie unsere textilen Traumkleider auch sind, so kontrastreich sind die Arten, wie wir Hochzeiten feiern. Einerseits geht der Trend zu glamourösen Feierlichkeiten mit gleich zwei Brautkleidern am Hochzeitstag. Alles wird exakt für den Anlass ausgesucht und bis in das letzte Detail wird nichts dem Zufall überlassen. Auf der anderen Seite entscheiden sich viele junge Paare für die neue Natürlichkeit. Das Gefühl der Reizüberflutung ist bei den Hochzeiten angekommen. Alles wird etwas abgemildert, ist weniger steif und deutlich weniger aufgeregt. Die Kleider sollen nachhaltig sein, man möchte das Outfit nicht nur an einem Tag tragen, was besonders beim Standesamt eine große Rolle spielt. Auch das Styling ist natürlicher geworden.

Alle Trends und Highlights zu den Brautkleidern 2020 zeigt die PlusPerfekt Edition Curvy Bride vier Wochen lang kostenlos zum Lesen und zum Download.

PlusPerfekt ist ein OnlineMagazin für Plus Size Fashion, Trends & LifeStyle. Einmal jährlich erscheinen die PlusPerfekt Editionen Business und Curvy Bride.

Kontakt

PlusPerfekt – OnlineMagazin für Plus Size Fashion, Trends & LifeStyle

Christine Scharf

Untere Ringstr. 4

97267 Himmelstadt

09364 8157951

Christine.Scharf@PlusPerfekt.de

https://www.PlusPerfekt.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.