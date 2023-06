Neue Flexibilität in der alternativen Geldanlage: Mit Bitcoin Gold kaufen

GoldSilberShop.de und Advanced Bitcoin Technologies AG bieten für die Kryptowährung einen schnellen und einfachen Zugang zu Edelmetallen

Wiesbaden, 19.6.2023 Der vielfach ausgezeichnete Wiesbadener Edelmetallanbieter GoldSilberShop.de kooperiert seit Neuestem mit der Advanced Bitcoin Technologies AG und ermöglicht Krypto-Anlegern einen einfacheren und schnelleren Goldkauf. Bisher hatten Bitcoin-Käufer viele Hürden zu überwinden, um mit der virtuellen Währung reale Produkte zu kaufen. Das digitale Zahlungsmittel musste erst an einer Krypto-Börse in Euro umgetauscht, die Euros auf das Bankkonto transferiert und dann an den Goldhändler überwiesen werden. Ein solcher Vorgang konnte bis zu 48 Stunden dauern, da Transaktionen zwischen Kryptowährungen und Euro viel Zeit beanspruchen.

Ab sofort können Privatanleger auf GoldSilberShop.de einfach, schnell und sicher Bitcoin direkt in Gold tauschen. Wenn der Kunde seine gewünschten Barren und Münzen ausgewählt hat, wird der Euro-Preis von dem Wechseldienstleisterplugin SecPay.io in Bitcoin umgerechnet und für den Käufer ein QR-Code zur Bezahlung erstellt. Der Kunde zahlt dann mit dem QR-Code den erforderlichen Rechnungsbetrag. Mit dem Eingang der Zahlung schickt SecPay.io an Kunde und Unternehmen eine Bestätigung, tauscht anschließend den Betrag in Euro um und überweist den Betrag an den Händler via Sepa Bank Transfer. SecPay.io schützt den Händler vor Wechselkursrisiken und ermöglicht dem Kunden durch den umgehenden Einkauf kalkulierbare Wechselkurse bei Kryptowährungen und schnelle Reaktionsmöglichkeiten bei attraktiven Goldkursen.

„Das Team von GoldSilberShop.de hat von Anfang an großen Wert darauf gelegt, passende innovative Lösungen für Kunden und Vertriebspartner wie zum Beispiel die Banken und Finanzdienstleister zu entwickeln und immer weiter zu optimieren. Für uns ist die zusätzliche Option mit Bitcoin zu bezahlen eine weitere Form von Barrierefreiheit, die sehr gut strukturiert und für alle Beteiligten nachvollziehbar umgesetzt ist“, sagt Tim Schieferstein, Geschäftsführer von GoldSilberShop.de und der SOLIT Management GmbH. „Und wer im ersten Quartal des Jahres erfolgreich Gewinne als Bitcoin-Anleger realisieren konnte, der freut sich sicherlich, diese Beträge in dem ruhigeren Hafen der Edelmetalle abzusichern.“

Möglich wird dies durch die Kooperation der savedroid FL GmbH, einer 100%igen Tochtergesellschaft der Advanced Bitcoin Technologies AG mit der SOLIT Management GmbH zur Integration des Bitcoin-Payment-Plugins SecPay.io auf GoldSilberShop.de. Dr. Yassin Hankir, Vorstandsvorsitzender der Advanced Bitcoin Technologies AG und Geschäftsführer der savedroid FL GmbH freut sich, dass mit der SOLIT Gruppe, einer der führenden Goldhändler auf diese Lösung vertraut und durch die direkte Verbindung von Bitcoin und Gold gemeinsam eine echte Innovation für Privatanleger in Europa geschaffen wurde.

Über GoldSilberShop.de:

GoldSilberShop.de wurde 2012 in Wiesbaden gegründet und ist heute eine

Marke der SOLIT Gruppe. Der Edelmetallhändler offeriert unter

www.goldsilbershop.de online als auch lokal, an über 100 Standorten, Direktanlagen in

Edelmetallbarren, -münzen und Diamanten sowie dazu passende Lagerlösungen. Als Mitglied

des Berufsverbandes des Deutschen Münzenfachhandels e. V. ist die Gesellschaft bestrebt,

regelmäßige Aufklärungsarbeit zum Thema Edelmetall-Investments zu leisten.

