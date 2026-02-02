Neue Gitterrost-Optik trifft ultraflache Entwässerung

Gutjahr: Rahmenlose Gitterroste und AquaDrain VARIO+

Bickenbach/Bergstraße, 2. Februar 2026. Gitterrost oder Design? Was lange als Gegensatz galt, führt Gutjahr jetzt zusammen – mit einer neuen, rahmenlosen Gitterrost-Optik. Sie wertet vor allem die verzinkten Entwässerungslösungen sichtbar auf. Gleichzeitig erweitert Gutjahr das Sortiment um die ultraflache Design-Kastenrinne AquaDrain VARIO+. Der Entwässerungsspezialist hat sie speziell für dünnschichtige Belagsaufbauten sowie in Kombination mit seinem Alu-Rahmensystem entwickelt.

Die neuen Gutjahr-Gitterroste kommen ganz ohne umlaufenden Rahmen aus. Das Ergebnis: ein hochwertiges Erscheinungsbild. Die verzinkten Gitterroste erinnern jetzt optisch an Edelstahl. Insgesamt entsteht ein sauberer Übergang zum Belag. „Ein rahmenloser Gitterrost wirkt ruhiger im Fugenbild und lässt sich optisch unauffällig integrieren. Das ist besonders bei modernen Terrassen- und Fassadenanschlüssen gefragt“, sagt Gutjahr-Produktmanager Thomas Römer.

Trotz des neuen Designs bleibt die bewährte Funktionalität vollständig erhalten. Die rahmenlose Ausführung ist für alle verzinkten Gitterrost-Varianten und für die Edelstahl-Gitterroste verfügbar. Sie ist mit sämtlichen Gutjahr AquaDrain-Drainrosten und Kastenrinnen kombinierbar. „Das reduziert die Variantenvielfalt bei den Auflagen“, ergänzt Römer.

Ultraflach und montagefreundlich

Ebenfalls neu ist die ultraflache, rahmenlose Design-Kastenrinne AquaDrain VARIO+. Sie leitet Oberflächen- und Fassadenwasser gezielt ab. In Kombination mit einer angeschlossenen Flächendrainage oder dem Rahmensystem TerraMaxx RS sorgt sie so für dauerhaft sichere, schwellenfreie Übergänge vor Türen oder bodengleichen Fensterelementen. Zudem eignet sich das System für die Linienentwässerung. „Mit nur 23 Millimetern Bauhöhe ist AquaDrain Vario+ ideal für dünnschichtige Konstruktionen, wie zum Beispiel der Dünnschichtdrainage WatecDrain KP+. Bei Verlegung auf einem Splittbett oder dem TerraMaxx RS Rahmensystem passt die schmale Höhe perfekt zu 2cm dicken Keramikelementen.

Ein integriertes Schmutzgitter schützt die Drainschicht vor grobem Schmutzeintrag, die Rinne ist variabel ablängbar und lässt sich flexibel anpassen.

Langlebig durch Korrosionsschutz

Gerade im Außenbereich ist Korrosionsschutz entscheidend. Während viele marktübliche Drainrinnen aus bandverzinktem Stahlblech bestehen und nachträglich geschnitten werden – mit entsprechend rostanfälligen Schnittkanten -, setzt Gutjahr auf ein langlebiges Konzept: Der Rinnenkanal von AquaDrain VARIO+ ist feuerverzinkt, verfügt über eine besonders hohe Zinkauflage und wird nach dem Stanzen zusätzlich pulverbeschichtet. Das schützt die Schnitt- und Stanzkanten dauerhaft vor Korrosion – auch bei hoher Belastung durch Feuchtigkeit.

AquaDrain VARIO+ ist mit fünf verschiedenen Designauflagen erhältlich, jeweils in 10 und 15 Zentimetern Breite. „Auch in Kombination mit der neuen rahmenlosen Gitterrost-Optik wird Entwässerung so zum gestalterischen Element – statt nur eine technische Notwendigkeit zu sein“, sagt Thomas Römer.

Gutjahr Systemtechnik mit Sitz in Bickenbach/Bergstraße (Hessen) entwickelt seit 35 Jahren Komplettlösungen für die sichere Entwässerung, Entlüftung und Entkopplung von Belägen – auf Balkonen, Terrassen und Aussentreppen ebenso wie im Innenbereich. Herzstück der Systeme sind Drainage- und Entkopplungsmatten. Passende Drainroste, Randprofile und Rinnen sowie Abdichtungen und Mörtelsysteme ergänzen die Produktpalette. Mittlerweile werden die Produkte von Gutjahr in 26 Ländern weltweit eingesetzt, darunter neben zahlreichen europäischen Ländern auch die USA, Kanada, Australien und Neuseeland. Zudem hat das Unternehmen bereits mehrere Innovationspreise erhalten.

