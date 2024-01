Neue Grußkartenserie “ Pfotenglück“ – für Tierliebhaber

Neue Grußkarten-Serie

Pfotenglück von Hanra

„Pfotenglück“ – Klaus Hanfstingl Verlag GmbH präsentiert emotionale Tiermomente und stärkt die Mensch-Tier-Verbindung mit einzigartiger Papeterie.

Geretsried (08.01.2024): Der Klaus Hanfstingl Verlag GmbH, bekannt für hochwertige Gruß- und Glückwunschkarten, enthüllt stolz seine neueste Innovation: „Pfotenglück“, eine einzigartige Grußkartenserie, die Tierliebhabern eine emotionale Reise durch berührende Momente mit ihren pelzigen Gefährten ermöglicht und Freunde einlädt, daran teilzuhaben. Diese Serie zeichnet sich nicht nur durch ihre detailverliebte Gestaltung und hochwertige Verarbeitung aus, sondern vor allem durch das einzigartige Thema, das bisher in dieser Form nicht auf dem Markt zu finden war.

„Pfotenglück“ – Eine Grußkartenserie voller Emotionen:

Diese außergewöhnliche Serie geht über traditionelle Grußkarten hinaus und erzählt in 51 einfühlsamen Tier-Karten-Motiven von Hunden und Katzen bewegende Geschichten. Von der herzlichen Freude über einen neuen Spielkameraden bis zur tiefen Trauer beim Abschied – „Pfotenglück“ fängt nicht nur Momente ein, sondern schafft verbindende Erlebnisse, welche die Vielschichtigkeit der Beziehungen zwischen Mensch und Tier betonen und diese zelebrieren.

Die vermenschlichte Beziehung zwischen Mensch und Tier:

„Pfotenglück“ ist mehr als nur eine Grußkartenserie; sie ist eine Hommage an die menschlichen Emotionen, die wir mit unseren tierischen Begleitern teilen. Jede Karte ist eine Fensteröffnung zu den tiefen Gefühlen, die entstehen, wenn wir ein neues Familienmitglied begrüßen oder wenn wir Abschied nehmen müssen. Die Serie bringt die Mensch-Tier-Verbindung in den Mittelpunkt, indem sie die einzigartigen Persönlichkeiten unserer Haustiere einfängt.

Einzigartige Merkmale von „Pfotenglück“:

-Detailverliebte Gestaltung und hochwertige Verarbeitung

-Einzigartiges Thema, bisher nicht auf dem Markt zu finden

-Fokus auf Nachhaltigkeit und Verwendung hochwertiger Materialien

Einladung zur persönlichen Entdeckung:

Sie sind herzlich eingeladen, „Pfotenglück“ persönlich zu entdecken und mehr über die einzigartige Serie zu erfahren. Der Klaus Hanfstingl Verlag steht Ihnen gerne für Interviews und Hintergrundgespräche zur Verfügung.

Weitere Informationen: Besuchen Sie unsere Website [pfotenglueckshop.de] oder kontaktieren Sie uns direkt für Bildmaterial und weitere Informationen.

Bilder

Alle Bilder stehen mit Nennung der Bildquelle zur freien Verfügung. Sollten Sie Dateien in höherer Auflösung benötigen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

Download Bilddateien: https://bit.ly/PM_Hanra_Pfotenglueck_Bilder

Über Hanra

Seit über 40 Jahren gilt der Klaus Hanfstingl Verlag und die Marke Hanra als Experte im Bereich Gruß- und Glückwunschkarten und wir sind stolz darauf, hochwertige Produkte mit dem gewissen WOW für sämtliche Anlässe im zwischenmenschlichen Bereich anzubieten. Als Familienunternehmen in zweiter Generation aus Geretsried sind wir darauf spezialisiert, nicht nur Präsentationen von Glückwunschkarten über eine breite Palette von Themen und Anlässen hinweg auf höchstem Niveau zu gestalten, sondern auch innovative Konzepte für den Impulskauf auf Drehständer zu entwickeln.

Unsere langjährige Erfahrung und unser Fachwissen ermöglichen es uns, nicht nur traditionelle, sondern auch zeitgemäße und kreative Ansätze für Grußkarten zu präsentieren. Mit einem breiten Spektrum an Designs und Formaten bieten wir nicht nur hochwertige Papeterie, sondern schaffen auch ansprechende Drehständerkonzepte, die den Impulskauf fördern.

Wir verstehen die Bedeutung der Mensch-Tier-Verbindung und freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen durch unsere Produkte, insbesondere „Pfotenglück“, in die Herzen von Tierliebhabern und Grußkartenenthusiasten zu bringen.

Pressekontakt

Marion Fischer

Klaus Hanfstingl Verlag GmbH

Breitenbachstraße 6 | 82538 Geretsried

Telefon +49 8171 4296-11 | Telefax +49 8171 4296-10

fischer-eichhorn@hanra.de

Endverbraucher- & Firmenkundenshop: www.hanra.de

Händlershop: www.hanrashop.de

Facebook | Instagram | Youtube | Pinterest | #hanragrusskarten

Kontakt

Klaus Hanfstingl Verlag GmbH

Marion Fischer

Breitenbachstr 6

82538 Geretsried

08171429611



http://hanra.de

