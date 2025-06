Neuer Engineering-Blog: von Gentechnik über KI bis Datensicherheit

100 Beiträge zu Simulation und Technologie in Prozessen und Produktentwicklung

Grafing b. München, 25. Juni 2025 – Wie können Unternehmen KI in der Produktentwicklung konkret einsetzen? Wie lassen sich Prozesse in der Medikamentenforschung beschleunigen, um seltene Krankheiten schneller und besser zu behandeln? Und wie lässt sich durch intelligente Strömungssimulation der hohe Energiebedarf von Industrie-Ventilatoren reduzieren? Antworten auf diese und viele weitere Fragen liefern jede Woche neue Beiträge im CADFEM Blog: Expertentipps und fundiertes Insiderwissen, Anwendungsbeispiele und praxisnahe Einblicke in die Welt der Simulationstechnologie. Über 100 Beiträge sind bereits online verfügbar und dienen als verlässliche Wissensquelle für Entscheider, Anwender und Medien.

Die Startseite des Blogs präsentiert sich unter https://blog.cadfem.net/de in zeitgemäßer Kachel-Optik. Jeder Beitrag erscheint mit Schlagzeile, Teaser und Vorschaubild. Die Inhalte umfassen nahezu alle Branchen, Tätigkeitsfelder und physikalische Domänen, in denen CADFEM involviert ist. Sie lassen sich gezielt nach Themenschwerpunkten wie „Strömung & Temperatur“, „Strukturmechanik“ oder „Optik & Photonik“ filtern. Hauptzielgruppen sind Anwender in Unternehmen und Forschungseinrichtungen, Medienpartner sowie technisch Interessierte.

Der Blog ist in Deutsch, Englisch und Französisch verfügbar und wird damit zur zentralen Anlaufstelle für die internationale Community rund um Simulation und Digital Engineering. „Mit diesem Angebot unterstreicht CADFEM seine führende Rolle als europaweiter Anbieter von Simulations-Software und als Partner in der Produktentwicklung“, erklärt Josef Overberg, Geschäftsführer der CADFEM Germany GmbH. „Die Beiträge zeigen die umfassende Expertise unserer Mitarbeiter. Wir haben eine Plattform geschaffen, auf der sich Kolleginnen und Kollegen aus allen Ländern, Märkten und Unternehmensbereichen aktiv einbringen können.“ Damit entstehe ein lebendiger Wissens-Pool mit relevanten Inhalten – egal, ob die Leserinnen und Leser in Cambridge, Paris oder Wien arbeiten.

„Wir möchten mit dem Blog echten Mehrwert bieten und unsere Leser inspirieren,“ erklärt Klaus Kuboth, der die Umsetzung des Projekts verantwortet hat. „Aktuell veröffentlichen wir wöchentlich neue Beiträge, darunter Tipps und Tricks rund um die gesamte Ansys Software-Suite, regelmäßige Gastbeiträge von Partnern und Kunden sowie Meinungsartikel, die den Stellenwert von Simulation und Digital Engineering in der Produktentwicklung beleuchten – von prozessualen Themen bis zum Business Case.“ Der Blog biete konkrete Antworten auf echte Fragen, außerdem auch neue Perspektiven, kreative Ansätze und fundiertes Insiderwissen zu technologisch relevanten Themen.

Der Blog ist kostenlos unter https://blog.cadfem.net/de erreichbar.

CADFEM wurde 1985 – vor 40 Jahren – in Deutschland gegründet und ist heute mit mehr als 600 Mitarbeitenden an weltweit 35 Standorten einer der größten Anbieter von Simulationstechnologie und Digital Engineering. Als Ansys Apex Channel Partner setzt CADFEM auf die führende Technologie von ANSYS. Über die Software hinaus bietet CADFEM Beratung, Simulations-Berechnungen, Automatisierungen und IT-Lösungen bis hin zum Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Produkt- und Prozessoptimierung. Mit über 100 Schulungen, zu denen auch Zertifikats-Lehrgänge gehören, ist CADFEM außerdem einer der größten Weiterbildungsanbieter in der Technologie-Branche. Das Unternehmen betreut in Deutschland, Europa und weltweit über 5.000 Firmen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen.

