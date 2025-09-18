Neuer Key Account Manager für Bayern und Österreich: Ante Skeva verstärkt Vertriebsteam von AOC und MMD

Amsterdam, 17. September 2025 – Die Display-Spezialisten AOC und MMD – Markenlizenzpartner für Philips Monitore – freuen sich über Verstärkung im B2B-Vertrieb: Ante Skeva ist seit dem 1. Juli 2025 als Key Account Manager an Bord und übernimmt die Vertriebsregion Bayern und Österreich.

Skeva bringt fundierte Markt- und Produkterfahrung mit: So war er in den zurückliegenden sechs Jahren im Specialized Sales beim Broadline-Distributor TD Synnex tätig, wo er sich insbesondere im Display-Segment ein umfassendes Know-how aneignen konnte. Zuvor arbeitete er 19 Jahre mit Fokus auf Vertrieb, Sortimentsgestaltung und Kundenbindung bei MediaMarkt in München in unterschiedlichen Leitungsfunktionen.

Künftig wird er den Ausbau und die Betreuung von Handelspartnerschaften in Bayern und Österreich verantworten, wobei auch die Gewinnung neuer Mittelstands- und Großkunden sowie öffentlicher Auftraggeber ein Schwerpunkt seiner Arbeit sein wird.

Ante Skeva berichtet direkt an Lutz Hardge, Regional Sales Director D-A-CH bei AOC und MMD. „Wir freuen uns sehr, dass wir Ante Skeva für unser Vertriebsteam gewinnen konnten. Er kennt den Channel und den Display-Markt seit vielen Jahren, bringt ein hervorragendes Netzwerk mit und passt sowohl menschlich als auch fachlich bestens zu uns. Mit seiner Erfahrung und seinem Engagement wird er maßgeblich dazu beitragen, unsere beiden Marken AOC und Philips Monitore in der Region weiter erfolgreich zu positionieren“, so Lutz Hardge über den jüngsten Neuzugang im Unternehmen.

Über AOC

AOC ist eine 1967 gegründete Tochtergesellschaft des weltweit größten LCD-Herstellers TPV Technology Limited und global führende Marke für Monitore und IT-Zubehör. Das umfassende Produktangebot von AOC umfasst innovative, ergonomische, umweltfreundliche und stilvolle Lösungen für den professionellen und privaten Einsatz gleichermaßen.

Über MMD

MMD-Monitors & Displays Holding B.V. („MMD“) vermarktet und verkauft weltweit exklusiv LCD-Bildschirme der Marke Philips unter der Markenlizenz von Koninklijke Philips N.V. Durch die Kombination des Markenversprechens von Philips mit der Fertigungskompetenz von TPV bei Displays nutzt MMD einen schnellen und zielgerichteten Ansatz, um innovative Produkte auf den Markt zu bringen.

Firmenkontakt

AOC International (Europe) B.V. and MMD Monitors & Displays B.V.

Xeni Bairaktari / Daniela Jacobo

Prins Bernhardplein 200

1097 JB Amsterdam

+31 205046945



https://mmdmonitors.com/

Pressekontakt

united communications GmbH

Peter Lindheim

Skalitzer. Str. 68

10997 Berlin

+49 30 789076-0



http://www.united.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.