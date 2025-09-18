Schäfer-technic Bitumenvorspritzmaschine in Norddeutschland unterwegs

Straßen- und Tiefbau Marose – Erfolg durch eigenes Equipment

2016 gründete Marcel Marose die Straßen- und Tiefbau Marose GmbH. Anfangs mit 10 Mitarbeitern expandierte das junge Unternehmen, dank Zuverlässigkeit und Termintreue, recht schnell. Das Leistungsspektrum ist bemerkenswert mit Schwerpunkt im Bau und der Sanierung von Verkehrsoberflächen. Durch sein umfassendes Leistungsspektrum ist das in der Hattstedtermarsch ansässige Bauunternehmen im gesamten norddeutschen Raum tätig.

Als gelernter Straßenbaumeister ist Marose von Fach wie alle seine Mitarbeiter, die ebenfalls aus der Branche kommen. Eine der jüngsten Investitionen ist eine Lkw-Bitumenvorspritzmaschine von schäfer-technic. „Einen eigenen Maschinenpark halte ich für überaus wichtig. Denn nach einem erfolgreichen Angebot und der Vorplanung der Baustelle kann ich so das komplette Geschehen im Baustellenablauf zuverlässig abwickeln. Mietmaschinen und Dienstleister sind nicht immer verfügbar, wenn ich sie brauche,“ erklärt Marcel Marose. So ist es nur konsequent, dass Marose über einen kompletten Maschinenpark für den Asphaltbau verfügt.

Die Bitumenvorspritzmaschine vom Typ BSM-P ist auf einem Scania Fahrgestell aufgebaut. „Marcel Marose wußte genau welche Ausstattung seine Maschine haben sollte, als wir in Kontakt kamen. Auf Scania Chassis können wir sehr gut aufbauen. Viele unserer Exportmaschinen laufen damit,“ erklärt Vertriebsleiter Mirko Remmel von schäfer-technic.

Der 18-Tonner Zweiachser ist kompakt und dabei wendig. Als Spritzbalken wählte Marose den hydraulisch verstellbaren Typ Variomat, Transportbreite 2300 mm und maximale Arbeitsbreite von 4600 mm. Kurvenbereiche, aber auch Einmündungen lassen sich damit gut bedienen. Mit der Handspritzlanze lassen sich dann restliche kritsische Zonen bearbeiten. Anzeigedisplays erlauben alle wichtigen Einstellungen und Überwachungen für einen vollen Ein-Mann-Betrieb vom Fahrerhaus aus.

Die seitlich verstellbare Frontkehrmaschine bietet einen Zusatznutzen des Fahrzeuges. Gefräste oder verschmutzte Oberflächen können damit fürs Anspritzen vorbereitet werden. Die aufgebrachte Bitumenemulsion sorgt für einen guten Verbund von Asphaltdeckschicht mit dem Unterbau.

Schäfer technic setzt auf Zuverlässigkeit

„Praktisch alle unsere Zulieferer kommen aus der Region bzw. sind in Europa ansässig. Die jüngere Vergangenheit hat gezeigt wie anfällig weltweite Lieferketten sein können, beispielsweise nur weil ein Containerschiff quer im Suezkanal liegt. Damit minimieren wir Störungen oder gar Ausfälle in unserer Produktion,“ berichtet Vertriebsleiter Remmel und ergänzt: „Auch sämtliche Software entwickeln und pflegen wir im eigenen Haus.“ ** Ende ** Text und 6 Fotos hier, Download: www.pr-download.com/schaefer5.zip

Seit rund 40 Jahren ist die schäfer-technic GmbH in Fellbach bei Stuttgart Hersteller von Maschinen und Geräten für die bauliche Straßenerhaltung und den Straßenbau.

Das Ziel des Familienunternehmens mit 120-jähriger Firmengeschichte ist:

Für die Kunden effiziente und hochwertige Produkte herzustellen, mit denen sie auch herausfordernde Bauvorhaben optimal umsetzen können. Denn das spart Arbeitszeit, schont die Ressourcen der Umwelt und sorgt für sichere Verkehrsflächen.

Durch den jahrzehntelangen Austausch mit Kunden, Maschinisten, den Verbänden in der Branche und mit Herstellern von Straßenbaubindemitteln und Baustoffen, kennt man bei schäfer-technic die sich verändernden Marktbedürfnisse bestens und entwickelt dafür immer wieder innovative Lösungen. Da jede schäfer-technic-Maschine im Dialog mit dem jeweiligen Kunden konzipiert wird und umfassende Individualisierungsmöglichkeiten möglich sind, profitieren die Anwender auf der Baustelle von bedarfsgerechtem und modernstem Equipment.

Und trotz der möglichen Individualität der Maschinen aus Fellbach – einige „Charaktereigenschaften“ haben alle gemeinsam: eine sehr hohe Produkt- und Arbeitsqualität bei gleichbleibend hohem Leistungsvermögen.

Zufriedene Kunden in Deutschland, Europa, Afrika und Australien sind ein Beleg für die Zuverlässigkeit der Produkte von schäfer-technic.

