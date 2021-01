Neuer Player im Bereich Automatisiertes Parken

Finnisches SW Haus Unikie integriert Berliner Startup Promotives

Das Automatisierte Valet Parken (AVP) bekommt einen starken Player hinzu – das finnische Unternehmen Unikie schließt sich mit dem deutschen Startup Promotives zusammen und investiert Millionen.

Das SW-Haus UNIKIE mit Sitz in Tampere, Finnland hat viel Erfahrung mit Automatisiertem Fahren (AD), Sensortechnologie und künstlicher Intelligenz. Ideale Voraussetzungen zum Einstieg in das automatisierte Parken. Mit dem Erwerb der Promotives GmbH, einem Berliner Startup, spezialisiert auf hoch genaue Parkhauskarten und Software zum Management des Parkverkehrs bekräftigt UNIKIE seine Strategie zum Anbieter von Systemen für das automatisierten Parken zu werden. Unikie hat bereits über zehn Millionen Euro in die Technologieentwicklung investiert. Die jüngste Finanzierungsrunde spülte den Finnen Equity in Höhe von 19 Mio. Euro in die Kasse. 12 Mio. EUR von CapMan Growth und Tesi, der Rest von Business Finnland.

Teilautomatisiertes Parken mit Überwachung durch den Fahrer ist bereits in vielen Fahrzeugen verfügbar. Das vollautomatisierte Parken ohne Personen im Fahrzeug (Level 4) ermöglicht hingegen eine Vielzahl neuer Anwendungen sowohl im Bereich des öffentlichen Parkens als auch im industriellen Umfeld. Es wird erwartet, dass sich der Markt für automatisiertes Parken und Fahren auf Betriebsflächen zu einem Milliardenmarkt entwickelt. UNIKIE strebt an, ein führender Global Player in diesem Bereich werden.

“Durch die Kombination unserer “realtime 3D situational awareness technology AI VISION” mit der Promotives-Technologie ist Unikie in der Lage, dem AVP-Markt und anderen industriellen Anwendungen End-to-End-Lösungen für autonomes Fahren anzubieten”, erklärt Vesa Kiviranta, Senior Vice President bei Unikie und fährt fort: “Promotives Control HUB und hochgenauen Parkhauskarten sind bereits für viele Anwendungsfälle etabliert und bei vielen OEMs und Zulieferern im Einsatz.”

“Gemeinsam mit Unikie und unserem tiefen Verständnis für die Automobilindustrie, unserer Erfahrung mit Mobilitätsdienstleistungen und unseren Expertise in ADAS und Softwareentwicklung sind wir bestens darauf vorbereitet, einer der weltweit führenden AVP-Anbieter zu werden”, verspricht Joachim Hauser, einer der Gründer von Promotives, der eine lange Karriere bei BMW hat.

Unikie ist seit drei Jahren in Deutschland aktiv. Der Schwerpunkt liegt bislang auf der Softwareentwicklung für OEMs und TIER1 in der Automobilindustrie. Die Technologie von Unikie ermöglicht autonomes Fahren teil-öffentlichen Flächen, wie Parkgaragen oder Betriebshöfen. Für Automobilhersteller kann z.B. auch das automatisierte Fahren aus dem Werksfließband ermöglicht werden. Die ursprünglich für LKWs im Bergbau entwickelte Lösung wurde bereits von führenden Automobilherstellern getestet. Für Demonstrationen, Test und Entwicklung unterhält Unikie u.a. in Turku (Finnland) ein Testcenter.

Esko Mertsalmi, CEO von Unikie geht davon aus, dass der Markt für AVP in den kommenden Jahren entsteht und ersten Serienfahrzeuge automatisiert auf Level 4 fahren. Die Standards und Rechtsvorschriften sind auf dem Weg, weshalb es für Mertsalmi wichtig ist sich jetzt als einer der zukünftigen Schlüsselakteure im AVP-Markt zu positionieren.

Unikie Oy

Unikie wurde 2015 gegründet und ist ein Technologieunternehmen, das sich auf anspruchsvolle Geräte-, Edge- und Cloud-basierte Software spezialisiert hat. Die Hauptsegmente sind die Automobilindustrie, intelligente Maschinen, Industrie 4.0 und Telekommunikation.

Unikie ist das am drittschnellsten wachsende Technologieunternehmen in Finnland mit Niederlassungen in Finnland, Schweden, Deutschland, Polen und den Vereinigten Staaten. Der geschätzte Umsatz für 2020 liegt bei 35 Mio. €. Heute beschäftigt Unikie mehr als 300 hochqualifizierte Software-Ingenieure. Das nächste Wachstumsziel liegt bei einem Umsatz von 100 Mio. Euro.

Promotives GmbH

Promotives wurde 2016 gegründet. Die Idee war es, eine auch für Parkhausanwendungen betriebswirtschaftlich sinnvolle AVP-Provider-Plattform zu schaffen, welche die Fahrzeuglösung aller OEMs unterstützt.

Promotives entwickelt seine Lösungen seit Beginn in enger Zusammenarbeit mit deutschen OEMs und Tier 1s. Bereits im Jahr 2017 war Promotives Teil der Innovationstage von Vodafone in deren Düsseldorfer Zentrale, wo autonom parkende Fahrzeuge vom cloud-basierten Control HUB über LTE-Kommunikation orchestriert wurden.

