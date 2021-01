Klinikheld unterstützt Impfzentren deutschlandweit

“Damit es bald vorbei ist!” –

Damit es bald vorbei ist: Das Heidelberger Tech-Unternehmen Klinikheld hilft deutschlandweit bei der personellen Ausstattung der Impfzentren.

Die deutschlandweit geplanten Impfzentren stehen vor einer organisatorischen Mammutaufgabe, auch was die personelle Ausstattung betrifft. Deshalb unterstützt das Heidelberger Tech-Unternehmen Klinikheld, das Pflegekräfte mit Arbeitgebern online in Kontakt bringt, von nun an bei der Personalakquise und im Bewerbermanagement. Dazu bespielen die Heidelberger ihre Marketingkanäle und ihre Software zu Dispositionskosten selbst.

Durch die Vernetzung von Pflegepersonal mit den lokalen Impfzentren leistet das Unternehmen so einen elementaren Beitrag zur Eindämmung des Infektionsgeschehens. “Aktuell sind kurzfristig verfügbare medizinische Fachkräfte erforderlich wie nie!”, so Steffen von Linden, Marketing Leiter des Unternehmens, “Daher haben wir unsere Prozesse angepasst, um den Impfzentren minimalen Recruitingaufwand zu garantieren.”

Mit der Kampagne “Damit es bald vorbei ist!” generiert das Unternehmen über die sozialen Netzwerke und die eigene Karriereplattform medizinisches Fachpersonal für die Anstellung in den Impfzentren und hilft mit Ihrer Software bei der Organisation und Abwicklung der Bewerber. Gesucht werden Pflegekräfte aller Qualifikationsstufen und Ärzte, die die Impfkampagne vorantreiben.

Betreiber von Impfzentren können sich weiter bei Klinikheld melden, um zügig Personal zu finden und Ihr Bewerbermanagement zu optimieren.

Über Klinikheld

Klinikheld ist ein RecruTech-Unternehmen, das Bewerbungs- und Recruitingprozesse digitalisiert. Über ein Automatic Matching bringt Klinikheld Pflegekräfte und Ärzte mit passenden Arbeitgebern in Direktkontakt. Derzeit beherbergt www.klinikheld.de 10.000 Kandidatenprofile und unterstützt über 100 Arbeitgeber im Medizin-/Pflegerecruiting.

