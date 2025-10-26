Neues Format bei Welt der Wunder TV: Welt der Wunder – Das Interview startet mit Daniel Abt von Abt Holzbau

Ausstrahlung: 28. Oktober 2025 um 20:00 Uhr auf Welt der Wunder TV, ab 20:15 Uhr online auf YouTube

Mit dem neuen Talkformat „Welt der Wunder – Das Interview“ startet Welt der Wunder TV eine spannende Gesprächsreihe mit Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. In intensiven Gesprächen gewähren die Gäste Einblicke in ihre Branchen, Denkweisen und Zukunftsstrategien – nahbar, ehrlich und inspirierend.

In der ersten Folge steht Daniel Abt, Geschäftsführer von Abt Holzbau aus der Schweiz, im Mittelpunkt. Unter dem Motto „Tradition trifft Digitalisierung“ spricht er mit Moderator Mario Schmidt über die Chancen und Herausforderungen einer Branche im Wandel.

Abt Holzbau gilt als Vorreiter für digital vernetzte Bauprozesse, setzt auf papierlose Abläufe, nachhaltige Nachverdichtung im Bestand und eine Unternehmenskultur, die auf Wertschätzung und Weiterbildung basiert. Im Interview erklärt Daniel Abt, wie sein Unternehmen den Spagat zwischen Handwerk und Hightech meistert – und warum Nachhaltigkeit und moderne Arbeitsmethoden kein Widerspruch sind, sondern die Zukunft des Bauens prägen.

„Welt der Wunder – Das Interview“ zeigt Unternehmerinnen und Unternehmer, die nicht nur mitdenken, sondern vorangehen – mit Vision, Mut und Verantwortung.

Ausstrahlung:

– 28. Oktober 2025, 20:00 Uhr auf Welt der Wunder TV

– Ab 20:15 Uhr auf dem YouTube-Kanal von Welt der Wunder

Weitere Informationen zum Unternehmen: https://www.abt-holzbau.ch/

Zu Welt der Wunder TV: https://www.weltderwunder.de/

