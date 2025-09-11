newgen medicals Shiatsu-Fußmassagegerät

Wellness-Auszeit für die Füße im eigenen Wohnzimmer

– Wohltuende Shiatsu-Massage für müde Füße

– Luftkissen für 3D-Massage mittels Luftkompression & Massage-Einheiten am Boden

– Angenehme Wärme dank Heizfunktion

– 9 Stärken und 3 Vibrationsmodi für Ihre individuellen Bedürfnisse

– Mit von 5 bis 30 Minuten einstellbarem Timer

– Komfortable Steuerung mit Fernbedienung

Wellness für müde Füße mit dem Reflexzonen-Fußmassagegerät von newgen medicals: Die tiefgehende Shiatsu-Massage verwöhnt die Füße mit Luftkissen, die den kompletten Fuß umschließen und mittels Luftkompression für eine umfassende 3D-Massage sorgen. Gleichzeitig widmen sich Massage-Einheiten am Boden gezielt den Fußsohlen. Dank zuschaltbarer Heizfunktion genießt man zusätzlich angenehme Wärme – perfekt nach dem Sport, langen Spaziergängen oder anstrengenden Arbeitstagen.

Auf seine Bedürfnisse einstellbar: Durch die Wahl aus 5 Massagemodi, 9 verschiedenen Intensitätsstufen und 3 Vibrationsmodi passt man die Fußmassage ganz individuell an, denn man weiß selbst am Besten, was einem gut tut.

Einstellbarer Timer für die Wellnesszeit: Mit dem Timer, der zwischen 5 und 30 Minuten wählbar ist, bestimmt man selbst die Dauer der Massage. Perfekt für eine kurze Erholungspause oder eine ausgiebige Entspannungszeit.

Komfortable Steuerung per Fernbedienung: Man lehnt sich entspannt zurück und steuert alle Funktionen bequem per Fernbedienung. Zur Reinigung lassen sich die weichen Textil-Einlagen aus dem Gerät nehmen und waschen.

– Simuliert traditionelle Shiatsu-Technik mit intensiver Massagewirkung: ideal zur Linderung von Muskelverspannungen und Förderung der Durchblutung

– 3D-Massage: Luftkissen umschließen den kompletten Fuß und massieren ihn mittels Luftkompression, Massage-Einheiten am Boden widmen sich gezielt den Fußsohlen

– 5 Massage-Modi einstellbar

– Heizfunktion für angenehme Wärme während der Massage

– 9 einstellbare Stärkestufen und 3 Vibrationsmodi für individuelle Massageintensität

– Einstellbarer Timer: 5 bis 30 Minuten

– Übersichtliches LCD-Display

– Bequeme Steuerung per Fernbedienung

– Geeignet bis Schuhgröße 46

– Stromversorgung Shiatsu-Fußmassagegerät: per 230 V, Fernbedienung: 2 Batterien Typ AAA / Micro (bitte dazu bestellen)

– Maße: 43 x 35 x 23 cm , Gewicht: 4,8 kg

– Shiatsu-Fußmassagegerät inklusive Fernbedienung und deutscher Anleitung

Das newgen medicals Shiatsu-Fußmassagegerät ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-8888-625 zum Preis von 129,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/aRqQpZXaWZBzNaK

