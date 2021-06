Newsletter-Marketing Agentur erhält HIPE Award

Ausgezeichnete Serviceleistung: Marken-MEDIA wurde mit dem HIPE Award 2021 prämiert.

Hervorragende Serviceleistungen, höchste Qualität und Top-Ergebnisse sind der Anspruch von Marken-MEDIA – jetzt wurde die Agentur für Newsletter-Marketing mit dem HIPE Award ausgezeichnet.

Der HIPE Award zählt zu den wichtigsten Auszeichnungen Deutschlands für Spitzenleistungen in der Dienstleistungsbranche. Ziel des HIPE Awards ist es, herausragende Dienstleister für ihre besonderen Erfolge zu würdigen. Die Preisträger werden u.a. in den Bereichen Qualität, Leistung, Service und Effektivität geprüft. Lars Jordan, E-Mail-Marketingexperte und Gründer der Firma Marken-MEDIA, freut sich über die Auszeichnung: “Der Award spiegelt unseren Agentur-Erfolg der letzten Jahre und Monate wider. Ich bin dankbar für alle, die an diesem Erfolg beteiligt sind.” Der HIPE Award ist eine besondere Anerkennung, denn Marken-Media ist die erste und bisher einzige Newsletter-Marketing-Agentur, die mit diesem bedeutenden Preis ausgezeichnet wurde.

Marken-MEDIA unterstützt Kunden bei der Gewinnung von Neukunden und Optimierung von Sichtbarkeit. Mit kreativen Ideen und maßgeschneiderten Lösungen konzipiert die Agentur erfolgreiche Newsletterkampagnen. Optimale Erreichbarkeit, schnelle Reaktionszeiten und kompetente und nachhaltige Beratung sind für Lars Jordan und seine Agentur selbstverständlich.

Die Auszeichnung ist Würdigung und Ansporn für den Firmengründer der Marken-MEDIA zugleich: “Top Ergebnisse, exzellenter Service und offene, klare und verbindliche Kommunikation mit unseren Kunden sind uns wichtig und wir arbeiten daran, immer noch besser zu werden.”

Der Award bestätigt den exzellenten Service, der bereits viele Kunden begeisterte. Dazu ergänzt Jordan: “Ich danke an dieser Stelle unseren treuen Auftraggebern, Dienstleistern und Kooperationspartnern, die diesen Erfolg und somit die Auszeichnung für diesen Award erst möglich gemacht haben.”

Über HIPE Award: HIPE Award ist die wichtigste Auszeichnung in der Dienstleistungsbranche. Die Mission ist, das Kundenerlebnis des Verbrauchers durch neue Maßstäbe im Dienstleistungsmarkt auf höchstem Niveau zu revolutionieren.

Über Marken-MEDIA:

Die Marken-MEDIA lji GmbH ist eine Agentur für E-Mail-Marketing mit Sitz in Hamburg. Das Unternehmen berät Kunden bei Fragen rund um die Themen Newslettermarketing, Leadgenerierung und Neukundengewinnung. Zu den Schwerpunkten zählen Zielgruppenberatung sowie Konzeption, Erstellung und Versand von Newsletterkampagnen. Die ganzheitliche Betreuung von der ersten Idee bis zur erfolgreichen Umsetzung stehen bei einer Zusammenarbeit stets im Vordergrund.

Kontakt

Marken-MEDIA lji GmbH

Lars Jordan

Ballindamm 39

20095 Hamburg

+49 40 – 99 99 93 00 0

info@marken-media.com

https://www.marken-media.com

