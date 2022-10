Nextwork bietet TiSAX konformes ISMS für Einzelunternehmer:innen zum Festpreis

Bereits seit einigen Jahren unterstützt Nextwork auch Einzelunternehmer und Einzelunternehmerinnen auf dem Weg zu einer TiSAX Zertifizierung.

Auch wenn alle diese Projekte zu einer erfolgreichen TiSAX Zertifizierung geführt haben, waren diese Anforderungen meist selten und es existierte keine Musterlösung dafür. Zusätzlich konnten die Prüfdienstleister kein kleines und schlankes ISMS auditieren. Deshalb mussten auch diese Prüfungen in nahezu voller Größe vorbereitet und durchgeführt werden.

Mittlerweile werden Selbstständige und Kleinstunternehmen immer häufiger von ihren Kunden aus der Welt der Automobilindustire mit der Aufforderung zu einer TiSAX Zertifizierung konfrontiert. Das hat Anfang 2022 dazu geführt dass es endlich möglich geworden ist, ein den kleineren Anforderungen entsprechendes Managamentsystem TiSAX-konform zu erstellen und prüfen zu lassen.

Durch die Erfahrungen der vergangenen TiSAX-Projekte mit Einzelunternehmern und Einzelunternehmerinnen hat Nextwork jetzt ein Paket mit einem pauschalen Festpreis entwickelt. Damit können Selbstständige und Kleinstunternehmen alle Anforderungen von TiSAX erfüllen und gleichzeitig ein individuelles und schlankes Managementsystem einzuführen. Das Alles ohne die üblichen hohen Aufwände eines TiSAX-Projektes von Unternehmen, die somit auf weniger als 50 % sinken.

Link Nextwork Angebot für Einzelunternehmer:innen:

https://www.nextwork.de/was-kostet-tisax/

Mehr Infos zu TiSAX:

https://www.nextwork.de/tisax

Nextwork macht mit zertifizierbaren Management-Systemen für Informationssicherheit und Nachhaltigkeit Kreativagenturen, Mittelstandsunternehmen und Konzerne fit für ein nachhaltiges Digitalzeitalter. Antrieb für das 35-köpfige Team aus Nachhaltigkeits-, Informationssicherheits- und Datenschutzberater:innen ist immer der Glaube an das selbstbestimmte Unternehmertum: Statt sich von immer neuen Regularien einschränken zu lassen, sollten Unternehmen heute dem Motto „Own your compliance!“ und „Drive your sustainabilty“ folgen und ihre Strategien entsprechend gestalten.

