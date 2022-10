Eröffnung Orthopädie Zentrum Isartal München, Geretsried, Bad-Tölz

Die Orthopädie befasst sich mit Fehlbildungen und Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates.

Das Orthopädie Zentrum Isartal (OZI) mit 3 Standorten in München, Geretsried und Bad Tölz ist auf konservative und operative Behandlungen von orthopädischen und traumatischen Erkrankungen der Gelenke spezialisiert. Die rasche Wiederherstellung der Gelenkfunktionen zur Steigerung der Lebensqualität steht an oberster Stelle. Das Team ist auf Orthopädie, Unfallchirurgie, Arbeitsunfälle und Sportunfälle sowie der Behandlung von Wirbelsäulenerkrankungen und Akupunktur spezialisiert. Sie bieten mit höchster Fachkompetenz die Rundum-Versorgung bei Erkrankungen und Verletzungen des Stütz- und Bewegungsapparates. Zu den Schwerpunkten zählen die Sportorthopädie, Behandlung von Unfällen und Gelenkerkrankungen. Alle Praxen für Orthopädie und Unfallchirurgie behandeln sämtliche Erkrankungen des Bewegungsapparates. Sowohl die konservativen als auch die operativen Behandlungen werden von 5 Fachärzten durchgeführt.

„Bei Beschwerden führen wir zuerst die körperlichen und apparativen Untersuchungen (Röntgen, Ultraschall) sowie Laboruntersuchungen durch.“ berichtet die Sprecherin der Praxis. „Auf Basis dessen erfolgt je nach Diagnose die konservative oder operative Therapie. Zum konservativen Spektrum zählen Chirotherapie, Akupunktur, Wirbelsäuleninfiltration, Schmerztherapie, Arthrosetherapie, Eigenbluttherapie, Stoßwellentherapie sowie Taping und Infusionen. In der Sportorthopädie beraten wir je nach Sportart hinsichtlich Vorbeugung, Therapie und Rehabilitation.“

Als orthopädisch-chirurgisches Zentrum bietet das Orthopädie-Zentrum Isartal für die Vielzahl an orthopädischen Erkrankungen, die konservativ nicht mehr erfolgreich behandelt werden können, auch Operationen an. Die erfahrenen Operateure (jeweils in Ihrem Spezialgebiet zertifiziert und als Dozent auf Kongressen und Schulungen tätig) führen die Eingriffe auf dem neuesten Stand der Medizin minimal-invasiv, arthroskopisch oder offen durch. Die Patienten werden ausführlich beraten, welche OP-Methode bei Ihrer Erkrankung oder Verletzung den höchsten Therapieerfolg sichert und wie die Nachbehandlung abläuft. Vereinbaren können Sie einen Beratungstermin unter folgenden Kontaktdaten:

OZI – Orthopädie Zentrum Isartal München Pullach

Kastanienallee 9 – 2049 Pullach

Tel.: 089 453 53 60

OZI – Orthopädie Zentrum Isartal Geretsried

Egerlandstraße 1 – 82539 Geretsried

Tel.: 08171 93 600

OZI – Orthopädie Zentrum Isartal Bad Tölz

Moraltpark 1e – Moraltpark Einkaufsz. 2. OG – 83646 Bad Tölz

Tel.: 08041 796 51 30

www.ozi.de

