NOMEA gegründet: Qualitätsmanagement konsequent umsetzen – vom Anlauf bis zur Serie

Die P3 Group erweitert ihr Leistungsportfolio um ein neues, eigenständiges Tochterunternehmen für praxisnahes Qualitätsmanagement vor Ort.

München, 12.03.2025 – Mit der Gründung der NOMEA erweitert die P3 Group ihr Leistungsportfolio um ein neues, eigenständiges Tochterunternehmen, das sich konsequent auf Umsetzungsdienstleistungen im Rahmen von Qualitätsmanagement für den Anlauf und die Serie spezialisiert hat.

NOMEA bietet Unternehmen verlässliche Unterstützung bei allen operativen Aufgaben, die direkt in der Produktion sowie entlang der Lieferkette anfallen.

„Unsere jahrelange operative Erfahrung im Qualitätsmanagement und unser Produkt Know-how macht uns zu einem verlässlichen Partner “ – Rainer Aits, CEO von NOMEA.

Im Bereich Industrialisierung/Anlauf sorgt NOMEA für einen reibungslosen Produktionsstart. Das Team unterstützt beim Aufbau und der Inbetriebnahme von Fertigungslinien, übernimmt Freigabeprüfungen und sorgt für die Stabilisierung neuer Prozesse.

In der Serie übernimmt NOMEA die Verantwortung für technische Prüfungen und Serienfreigaben. Durch gezielte Maßnahmen wie Musterprüfungen, Hochlaufabsicherung, Requalifizierungen und Fehlerabstellprozesse sorgt das Team für die Einhaltung von Produktionsstandards und sichert die Produktqualität.

Die ersten Standorte von NOMEA werden in Deutschland, Polen, Ungarn, Tschechien und Rumänien eröffnet. Bis Ende 2025 plant das Unternehmen seine Mitarbeiterkapazitäten in Europa deutlich auszubauen, um den wachsenden Bedarf an erfahrenen Fachkräften für die operative Umsetzung abzudecken.

NOMEA ist eine Tochtergesellschaft der P3 Group und spezialisiert auf Durchführung und Umsetzung in den Bereichen Industrialisierung, Qualitätsmanagement und Lieferkettenstabilisierung. Mit einem klaren Fokus auf praktische Tätigkeiten übernimmt NOMEA die operative Begleitung von Produktionsanläufen, Fehlerbehebung vor Ort und die Sicherstellung von Qualität entlang der Wertschöpfungskette.

