NTT DATA als Leader im SAP Cloud Migration Report von NelsonHall positioniert

Spitzenbewertungen in den Bereichen S/4HANA-Transformation und ERP-Migration

TOKIO – 09. März 2021 – NTT DATA, ein globaler Anbieter für Digital Business Services und IT-Dienste, gab heute bekannt, dass er im NelsonHall 2021 NEAT Report for SAP Cloud Migration Services als Leader genannt wurde. Für den Bericht wurden 15 Anbieter anhand ihrer Fähigkeit bewertet, unmittelbare und zukünftige Vorteile für Kunden im schnell wachsenden, sich verändernden Markt für SAP-Migrationen bereitzustellen.

Der NelsonHall-Bericht positionierte NTT DATA in allen drei bewerteten Kategorien im Leaders-Quadranten: Migration von Altsystemen, S/4HANA-Transformation und Allgemeine SAP-Cloud-Migrationsservices. NTT DATA wurde aufgrund seiner Investitionen in den Ausbau von SAP-Kompetenzen, seiner breiten geografischen Präsenz und seiner Hyperscaler-Partnerschaften, die SAP-Migrationen in die Cloud erleichtern, als führend positioniert.

“Die konsequente Erweiterung der SAP-Kompetenzen von NTT DATA durch Akquisition, die enge Verknüpfung mit Microsoft Azure und umfangreiche Erfahrungen mit der Implementierung von S/4HANA machen NTT DATA zu einem starken globalen Anbieter für ein breites Lösungsspektrum mit branchenspezifischen und lokal zugeschnittenen Funktionen”, betont David McIntire, IT Services Research Director bei NelsonHall.

NelsonHall führte eine Reihe strategischer Ressourcen von NTT DATA an, mit denen der wachsende SAP-Markt bedient wird, darunter das durchgängige SAP HANA-Entwicklungsframework, mehrere cloudbasierte Lösungen, funktionale Add-ons und eine Vielzahl von Branchenlösungen. In dem Bericht wurde auch die Breite der SAP S/4HANA-Branchenlösungen von NTT DATA gewürdigt und die Kundenimplementierungen in den Bereichen Gesundheitswesen, Pharmazie und Fertigung hervorgehoben. Ein Projektbeispiel war die Migration der vorhandenen ERP-Landschaft eines Herstellers im Gesundheitswesen auf Microsoft Azure, durch die der Kunde unmittelbare Kosteneinsparungen in Höhe von 500.000 US-Dollar erzielen und gleichzeitig Sicherheitslücken reduzieren konnte.

“Kunden, die in SAP-Unternehmensanwendungen investieren, brauchen einen globalen Partner, der sie bei der Optimierung dieser Umgebungen unterstützt, um angesichts dynamischer Märkte, starkem Wettbewerb und weitreichender Veränderungen bestehen zu können”, so Norbert Rotter, Co-head of SAP Global Market Focus Team, NTT DATA. “Das Cloud-Migrationsangebot von NTT DATA, die globale Reichweite und 16.000 Mitarbeiter, die sich der Implementierung von SAP-Services widmen, ermöglichen es uns, das Know-how bereitzustellen, das unsere Kunden jetzt und in Zukunft benötigen.”

Der Markt für SAP ERP-Cloud-Services wird voraussichtlich um 17 % pro Jahr, von 9,4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020 auf 19,4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2027, wachsen – deutlich schneller als bei allen anderen SAP-Services. Der Bericht legt dar, wie dies durch eine veränderte Nachfrage beschleunigt wird. Heute sind SAP ERP-Cloud-Services darauf fokussiert, vorhandene ERP-Systeme in die Cloud zu verschieben, um Infrastrukturkosten einzusparen. Für viele Unternehmen wird die Verlagerung von ERP-Systemen in die Cloud als Grundlage für umfassendere Initiativen zur digitalen Transformation dienen, um veränderten Geschäftsmodellen gerecht zu werden.

Um mehr über die Kategorien des Nelson NEAT Report for SAP Cloud Migration Services zu erfahren, können Sie den Bericht herunterladen.

Über NTT DATA

NTT DATA – ein Teil der NTT Group – ist Trusted Global Innovator von Business- und IT-Lösungen mit Hauptsitz in Tokio. Wir unterstützen unsere Kunden bei ihrer Transformation durch Consulting, Branchenlösungen, Business Process Services, IT-Modernisierung und Managed Services. Mit NTT DATA können Kunden und die Gesellschaft im Allgemeinen zuversichtlich in die digitale Zukunft gehen. Wir setzen uns für den langfristigen Erfolg unserer Kunden ein und kombinieren globale Präsenz mit lokaler Kundenbetreuung in über 50 Ländern. Weitere Informationen finden Sie auf nttdata.com.

Über NelsonHall

NelsonHall ist eine weltweit führende Analystenfirma, die Unternehmen dabei unterstützt, die “Kunst des Möglichen” bei der Transformation digitaler Abläufe zu verstehen. Mit Analysten in den USA, Großbritannien und Kontinentaleuropa liefert NelsonHall Unternehmen auf der Käuferseite detaillierte, kritische Informationen zu Märkten und Anbietern (einschließlich NEAT-Bewertungen). Diese helfen, schnelle und fundierte Beschaffungsentscheidungen zu treffen. Und für Anbieter bietet NelsonHall umfassende Kenntnisse der Marktdynamik und der Benutzeranforderungen, um ihre Markteinführungsstrategien zu optimieren. Die Forschung von NelsonHall basiert auf gründlicher, vollständig originärer Forschungsarbeit und ist bekannt für die Qualität, Tiefe und Aussagekraft der Analysen.

Ansprechpartner

Global Marketing Headquarters

NTT DATA Corporation

global-marketing@kits.nttdata.co.jp

itelligence | NTT DATA Business Solutions verbindet innovative SAP-Software und -Technologien mit Dienstleistungen und eigenen Produkten für die Transformation von IT-Landschaften und Geschäftsprozessen. Als SAP Global Platinum Partner begleitet itelligence den Mittelstand und Großunternehmen weltweit in allen Phasen der Transformation. Das Leistungsangebot umfasst IT-Strategie- und Transformationsberatung, Softwarebereitstellung, Implementierung, sowie Application Management und Managed Cloud Services. Dabei kombiniert das Unternehmen lokale Präsenz und globale Fähigkeiten mit umfassender Branchenexpertise. itelligence tritt an, um gemeinsam mit dem Kunden Neues zu schaffen und Innovationen durch den IT-Einsatz zu ermöglichen – und dies über alle Geschäftsbereiche des Kunden hinweg. Darauf vertrauen tausende zufriedene Unternehmen, teilweise schon seit der Gründung von itelligence vor 30 Jahren.

Zahlreiche Auszeichnungen durch SAP und führende Analysten belegen, dass itelligence einen wichtigen Beitrag zu Innovation und langfristigem Geschäftserfolg leistet. Für das renommierte Wirtschaftsmagazin “brand eins” gehört itelligence zu den besten und verlässlichsten Unternehmensberatern in Deutschland. itelligence ist ein Unternehmen der NTT DATA Gruppe und beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 28 Ländern. 2020 erzielte das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 1,072 Mrd. Euro.

Kontakt

itelligence AG

Silvia Dicke

Königsbreede 1

33605 Bielefeld

0521 91 44 800

anfrage@itelligence.de

https://itelligencegroup.com/de/

Bildquelle: NelsonHall