Nürnberger Versicherung transformiert IT gemeinsam mit Net at Work

Neue Workplace-Strategie auf Basis von Microsoft 365 schafft eine skalierbare Cloud-Umgebung und stärkt die moderne Zusammenarbeit im Unternehmen. Höchste Anforderungen an Security, Stabilität und Compliance werden erfüllt.

Paderborn, 4.3.2026 – Die Nürnberger Versicherung hat ihre IT-Landschaft mit Unterstützung von Net at Work grundlegend modernisiert. In einem mehrjährigen Projekt wurde dafür eine zukunftsfähige Workplace-Umgebung basierend auf Microsoft 365 geschaffen. Im Fokus stand dabei die strukturelle Weiterentwicklung der historisch gewachsenen On-Premises-Infrastruktur hin zu modernster Cloud-Infrastruktur bei gleichzeitiger Erfüllung höchster Anforderungen an Sicherheit, Compliance und Stabilität.

Mit Beitragseinnahmen von 3,6 Milliarden Euro und rund 3.800 Beschäftigten zählt die Nürnberger zu den großen deutschen Versicherungsunternehmen. Die bestehende IT war über Jahre hinweg kontinuierlich ausgebaut worden. Neue Arbeitsweisen, steigende regulatorische Vorgaben sowie das bevorstehende Supportende von Windows 10 machten eine umfassende Neuausrichtung erforderlich. Statt einzelne Systeme anzupassen, richtete die Nürnberger ihre IT strategisch neu aus und entwickelte auch ihre IT-Kultur weiter.

Schrittweise führte das Projektteam dafür Microsoft 365 als zentrale Arbeitsplattform ein. Ein neuer Cloud-Client nach Zero-Trust-Prinzipien bildet heute die Grundlage für sicheres, ortsunabhängiges Arbeiten. Funktionen wie Multi-Faktor-Authentifizierung, Microsoft Entra ID und Windows Hello erhöhen das Sicherheitsniveau und verbessern gleichzeitig den Nutzerkomfort. Bestehende Sicherheitslösungen wurden konsolidiert und unter anderem durch Microsoft Defender ersetzt.

Auch zentrale Betriebsprozesse stellte das Team neu auf, etwa das Endgeräte- und Client Management mit Microsoft Intune. Über drei Jahre hinweg modernisierten die Projektbeteiligten rund 3.000 physische Clients und investierten insgesamt mehrere tausend Personentage in Konzeption und Umsetzung. Trotz hoher technischer und organisatorischer Komplexität konnte das Projekt im geplanten Zeit- und Budgetrahmen abgeschlossen werden.

Net at Work übernahm im Projekt die Rolle eines Trusted Advisors. Das Team brachte strategische Impulse ein, hinterfragte Anforderungen kritisch und begleitete organisatorische Veränderungen. Gemeinsam definierten die Nürnberger Versicherung und Net at Work klare Governance-Strukturen und eine verbindliche Projektorganisation und Projektmethodik. Ein zentrales Kernteam setzte Leitplanken, während Teilprojektteams innerhalb dieses Rahmens eigenverantwortlich arbeiteten.

„Wir befanden uns im Spannungsfeld zwischen der alten On-Premises-IT und dem Öffnen Richtung Cloud. Im Hintergrund haben wir Softwareverteilung, Security-Infrastruktur und Prozesse komplett ausgetauscht und trotzdem die Stabilität nicht nur gehalten, sondern sogar gesteigert“, sagt Horst Pelz, Leiter IT – Server & Client Services bei der Nürnberger Versicherung. Karina Stemmer, Senior Projektleiterin IT Project Management, ergänzt: „Wir wollten M365 nicht als reines Technologieprojekt verstehen, sondern als Organisations- und Veränderungsprojekt. Die Kombination aus Professionalität, Pragmatismus und einer sehr vertrauensvollen Zusammenarbeit mit Net at Work hat uns durch das gesamte Projekt getragen.“

Heute arbeitet die Nürnberger auf einer skalierbaren und sicheren Workplace-Plattform, die moderne Zusammenarbeit unterstützt und regulatorische Anforderungen erfüllt. Die nächsten Schritte der Cloud-Transformation sind bereits in Planung.

Die ausführliche Case Study zum Projekt mit der Nürnberger Versicherung kann hier eingesehen werden: https://www.netatwork.de/unternehmen/referenzen?utm_source=pr

Mehr Informationen zur Einführung von Microsoft 365 nach dem Trusted-Advisor-Ansatz:

https://www.netatwork.de/kompetenz/m365-migration?utm_source=pr

Net at Work unterstützt als IT-Unternehmen seine Kunden mit Lösungen und Werkzeugen für die digitale Kommunikation und Zusammenarbeit. Als führender Microsoft-Partner liegt der Fokus von Net at Work auf Microsoft 365 (SharePoint, Exchange, Teams Voice, Teams), Microsoft Azure, Microsoft 365 Security, Managed Services für Microsoft-Lösungen sowie auf der Entwicklung individueller Apps. Dabei bietet das Unternehmen die gesamte Bandbreite an Unterstützung: von punktueller Beratung über Gesamtverantwortung im Projekt bis hin zum Managed Service für die Kollaborationsinfrastruktur oder SOC.

Über die technische Konzeption und Umsetzung von Lösungen hinaus sorgt das Net at Work mit praxiserprobtem Change Management dafür, dass das Potential neuer Technologien zur Verbesserung der Zusammenarbeit auch tatsächlich ausgeschöpft wird. Net at Work schafft Akzeptanz bei den Nutzenden und sorgt für bessere, sichere und lebendige Kommunikation, mehr und effiziente Zusammenarbeit sowie letztlich für stärkere Agilität und Dynamik im Unternehmen.

Die Kunden von Net at Work finden sich deutschlandweit im gehobenen Mittelstand wie beispielsweise ADG, Claas, Diebold Nixdorf, fischer group, Lekkerland, LVM, Miele, Phoenix Contract, Reifenhäuser, Weidmüller und Westfalen Weser Energie.

Die Business Unit NoSpamProxy entwickelt und vermarktet mit der gleichnamigen Produktsuite das weltweit einzige vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) nach BSZ zertifizierte Secure-E-Mail-Gateway mit erstklassigen Funktionen für Anti-Spam, Anti-Malware und E-Mail-Verschlüsselung. Mehr als 6.000 Kunden weltweit vertrauen die Sicherheit ihrer E-Mail-Kommunikation NoSpamProxy an.

Net at Work wurde 1995 gegründet und beschäftigt derzeit mehr als 150 Mitarbeitende in Paderborn und Berlin. Gründer und Gesellschafter des inhabergeführten Unternehmens sind Uwe Ulbrich als Geschäftsführer und Frank Carius, der mit www.msxfaq.de eine der renommiertesten Websites zu den Themen Office 365, Exchange und Teams betreibt. www.netatwork.de

