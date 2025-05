Off-Market-Verkauf: Bowlingcenter in Berlin sucht neuen Betreiber oder Investor

REBA IMMOBILIEN AG: Off-Market-Verkauf Bowlingcenter in Berlin – ideal für Betreiber oder Investoren.

Die REBA IMMOBILIEN AG ( www.reba-immobilien.ch) sucht im Rahmen eines Off-Market-Verkaufs derzeit interessierte Betreiber oder Investoren für ein erfolgreiches Bowlingcenter in Berlin. Die Immobilie bietet großes Potenzial für die Fortführung und Weiterentwicklung des etablierten Freizeitkonzeptes.

Off-Market-Verkauf: Bowlingcenter in Berlin mit stabilem Geschäftsbetrieb

Das Bowlingcenter befindet sich in attraktiver Lage innerhalb Berlins und überzeugt durch eine langjährig stabile Umsatzentwicklung sowie einen treuen Kundenstamm. Neben den voll ausgestatteten Bowlingbahnen umfasst das Objekt auch Gastronomieflächen – ein starkes Fundament für Investoren und Betreiber, die in den wachstumsstarken Freizeitmarkt investieren.

„Der Off-Market-Verkauf: Bowlingcenter in Berlin erfolgt mit höchster Diskretion und ausschließlich an qualifizierte Interessenten“, erklärt Holger Ballwanz, Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG. „Unser Ziel ist es, einen passenden Betreiber oder strategischen Investor zu finden, der die Erfolgsgeschichte dieses Standortes fortschreibt.“

REBA IMMOBILIEN AG – Spezialist für Off-Market-Gewerbeimmobilien

Die REBA IMMOBILIEN AG ist ein erfahrener Immobilieninvestor, Bauträger, Projektentwickler und Investmentmakler mit Fokus auf Gewerbeimmobilien und Betreiberimmobilien im Off-Market-Bereich. Das Unternehmen vermittelt für Kunden und Partner diskret Immobilienprojekte an Investoren und Betreiber auf nationaler sowie internationaler Ebene – stets unter Wahrung höchster Vertraulichkeit.

Interessierte Investoren und Betreiber, die am Off-Market-Verkauf des Bowlingcenters in Berlin interessiert sind, können sich vertraulich an die REBA IMMOBILIEN AG wenden.

www.reba-immobilien.ch

Wichtiger Hinweis: Detaillierte Informationen zum Off-Market-Verkauf: Bowlingcenter in Berlin sind ausschließlich nach Unterzeichnung einer Vertraulichkeitserklärung (NDA) und eines Bonitätsnachweises erhältlich.

Über die REBA IMMOBILIEN AG:

Immobilieninvestor & Hotelinvestor, Bestandshalter, Bauträger & Projektentwickler

Die REBA IMMOBILIEN AG aus der Schweiz mit Repräsentanzen in Deutschland ist Schweizer Immobilieninvestor für Gewerbeimmobilien, Hotelinvestor für Hotels im Joint Venture mit der Schweizer Hotel Investments AG, Bestandshalter, Bauträger und Projektentwickler.

Auf nationaler und internationaler Ebene agiert die REBA IMMOBILIEN AG zudem diskret für ihre Kunden und Partner als Investmentmakler für Off Market Gewerbeimmobilien. Bei den Off Market Gewerbeimmobilien handelt es sich in der Regel um Anlageimmobilien und Betreiberimmobilien, die außerhalb der Öffentlichkeit und des öffentlich zugänglichen Immobilienmarktes angeboten und mit äußerster Diskretion verkauft oder verpachtet werden.

Die REBA IMMOBILIEN AG bietet mit ihrem Bausanierungsteam auch einen umfassenden Service für Immobiliensanierungen & -renovierungen an. Spezialgebiete: Altbausanierung & Hotelsanierung.

Weitere Informationen: www.reba-immobilien.ch

