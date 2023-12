ONgineer präsentiert die neue „LiON box S“ – Die Zukunft kompakter E-Bike-Ladetechnologie

Innovativ, kompakt und zukunftssicher: Die kompakte E-Bike-Ladestation „LiON box S“

Espelkamp – ONgineer GmbH, einer der führenden Anbieter von Ladestationen für Elektrofahrräder, präsentiert mit der „LiON box S“ seine neueste Entwicklung. Neben der erfolgreichen „LiON box Max“ mit zwei Ladeplätzen erweitert die kompakte Ladestation das bestehende Portfolio. Insbesondere Unternehmen, Hotels, Gaststätten und Shops, die ihren Kunden und Mitarbeitern auf begrenztem Raum eine effiziente und benutzerfreundliche Ladelösung anbieten möchten, sind mit der „LiON box S“ angesprochen.

Universelle Kompatibilität dank one4all-Technologie

Die „LiON box S“ zeichnet sich durch ihre universelle Einsetzbarkeit aus. Dank der innovativen one4all-Technologie von ONgineer ist sie mit drei wählbaren Ladesteckern ausgestattet, die eine breite Palette von E-Bike-Modellen unterstützen, darunter BOSCH, Rosenberger (für BMZ, Brose, Specialized) und Yamaha. Diese Flexibilität macht die „LiON box S“ zu einer idealen Lösung für vielfältige Anwendungsbereiche.

Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit im Fokus

Mit der „LiON box S“ gehört das Mitbringen eines Ladegeräts der Vergangenheit an. Nutzer können ihr E-Bike direkt an der Station laden, was einen erheblichen Komfortgewinn darstellt. Zudem gewährleisten umfassende Schutzschaltungen, wie Überladungs- und Kurzschlussschutz, eine sichere Nutzung.

Kosteneffizienz und Energieeffizienz Hand in Hand.

Die „LiON box S“ ist nicht nur benutzerfreundlich, sondern auch wirtschaftlich. Mit einer Energieeffizienz von beeindruckenden 94 % setzt sie Maßstäbe in Sachen Kosteneffizienz.

Zukunftssicher durch modulares Steckersystem

Ein weiteres Highlight der „LiON box S“ ist ihr innovatives, patentiertes Steckersystem. Dieses ermöglicht es, die Station bei Bedarf einfach und schnell auf neue E-Bike-Ladestecker umzurüsten, was die „LiON box S“ zu einer langfristig nachhaltigen Investition macht.

Kompaktes Design für vielseitige Einsatzmöglichkeiten

Die „LiON box S“ besticht durch ihre kompakte Bauweise, die sie ideal für den Einsatz in Ladeschränken, Parkhäusern und anderen Orten mit begrenztem Raum macht. Ihre Robustheit ermöglicht auch den Einsatz im Außenbereich. Eine durchdachte Kabelhalterung sorgt zudem für Ordnung und Sicherheit am Einsatzort.

Für weitere Informationen über die „LiON box S“ und das gesamte Sortiment der E-Bike Ladestationen von ONgineer besuchen Sie bitte unsere Website:

www.ongineer.de/produkte/e-bike-ladestation-lion-box/.

Über ONgineer: ONgineer ist ein Innovationsführer im Bereich der E-Bike-Ladetechnologie. Mit einem Fokus auf Benutzerfreundlichkeit, Sicherheit und Nachhaltigkeit entwickelt das Unternehmen Lösungen, die den Anforderungen einer sich ständig weiterentwickelnden Mobilitätslandschaft gerecht werden.

Alle Produkte der ONgineer folgen der Prämisse die Ressourcen unseres Planeten zu schonen und den Alltag für viele Menschen ein Stück einfacher zu machen! ONgineer ist ein innovatives und erfahrenes Entwicklungsunternehmen – fokussiert auf die vielversprechendsten Segmente des weltweit wachsenden Marktes für Mikromobilität. ONgineer – Entwickelt in Deutschland.

Firmenkontakt

ONgineer GmbH

Patrick Weisskorn

Hindenburgring 9a

32339 Espelkamp

+49 5772 200 94 0



https://www.ongineer.de/

Pressekontakt

ONgineer GmbH

Annette Kretzer

Hindenburgring 9a

32339 Espelkamp

+49 5772 200 94 0



https://www.ongineer.de/

