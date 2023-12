Wirtschaftlich und ressourcenschonend

BLANKE PERMATOP ECO

Allein in Deutschland werden pro Jahr beim Bau neuer Gebäude rund 517 Millionen Tonnen Rohstoffe für die Herstellung von Baumaterialien und -produkten verbraucht. Um die vorhandenen Ressourcen zu schonen und auch den Energieverbrauch und die damit verbunden CO2-Emissionen zu reduzieren, ist ein Umdenken notwendig. Vor diesem Hintergrund hat der Iserlohner Systemanbieter im Bereich Fliesenzubehör das wirtschaftliche und ressourcenschonende Flächenheiz- und -Kühlsystem BLANKE PERMATOP ECO entwickelt.

Das in Trockenbauweise zu verlegende, wassergeführte Flächenheiz- und -Kühlsystem BLANKE PERMATOP ECO bietet eine Aufbauhöhe von nur 35 Millimetern inklusive Wärmedämmung und der bewährten Entkopplungs- und Belagsträgermatte BLANKE PERMAT. Zugleich ist BLANKE PERMATOP ECO ressourcenschonend und effizient, ohne an Effektivität und Funktionalität zu verlieren. Bei dieser Systemlösung kommen die wärmeverteilenden Aluminiumleitbleche nur in 0,25 mm statt wie bisher 0,5 mm Dicke zum Einsatz, bei den Umlenkelementen entfallen sie vollständig. Damit werden allein mit den neuen Systemplatten mehr als 50 Prozent Aluminium eingespart. Im Vergleich zu Systemen mit einem Verlegeabstand von 12,5 cm benötigt BLANKE PERMATOP ECO mit seinem Verlegeabstand von 16,6 cm zwei Meter Heizrohr pro Quadratmeter weniger. Der in Summe deutlich geringere Rohstoffeinsatz wirkt sich positiv auf den Energiebedarf und den CO2-Ausstoß aus.

Die Kombination aus EPS-basierten Systemplatten mit dünnschichtig aufkaschierten Aluminiumwärmeleitblechen und einem hochwertigen Metallverbundrohr zeigt sich bereits bei der Verlegung wirtschaftlich: Werkseitige vorgestanzte Sollbruchstellen ermöglichen eine schnelle und einfache Kürzung der Systemplatten. Durch die Omega-Form der Rohrkanäle lässt sich das Metallverbundrohr in der Dimension 16 x 2 Millimeter einfach und lagesicher verlegen. Zudem umfasst das angebotene System alle notwendigen Komponenten zur Montage einer modernen und schnell reagierenden Flächenheizung und -Kühlung.

Entscheidend ist bei dieser Systemlösung außerdem der Verlegeabstand von 16,6 cm, mit dem das System wirtschaftlich optimal auf gut renovierte Bestandsgebäude ausgelegt ist. Zudem kann es mit allen marktüblichen Wärmeerzeugern betrieben werden. Durch die Trockenbauweise bringt es zusätzliche Vorteile mit sich.

Da auf einen zementären Estrich komplett verzichtet werden kann, wirkt das Trockenbausystem auch hier ressourcenschonend und umweltfreundlich. Stattdessen kommt zum Ausgleich von Unebenheiten der selbstnivellierende BLANKE PERMATOP FILLER SF zum Einsatz. Die Ausgleichsmasse ist nicht nur innerhalb von drei Stunden trocken und belegbar, sondern reduziert dank vergleichsweise sehr geringem Zementanteil auch die klimaschädigenden CO2-Emmisionen spürbar.

In Verbindung mit der digitalen Regelungstechnik BLANKE SMART HOME lässt sich das neue und besonders schnell reagierende Flächenheiz- und Kühlungssystem BLANKE PERMATOP ECO optimal auf die individuellen Bedürfnisse abstimmen. Über ein Gateway, z.B. der Firma mediola, können neben den rein funkbasierten Raumtemperatur-Reglern auch weitere marktübliche Smart Home Produkte eingebunden werden.

Alle Informationen zu dem wirtschaftlichen und ressourcen-schonenden Flächenheiz- und Kühlsystem BLANKE PERMATOP ECO sind auf der Internetplattform https://blanke-blue-base.de/ abrufbar. Darüber hinaus steht das Blanke-Team für alle Fragen rund um den Aufbau oder objektkonkrete Angebote zur Verfügung.

Blanke überzeugt. Blanke Systems GmbH & Co. KG ist ein international tätiger Hersteller und Systemanbieter von Fliesenzubehör mit hohem Qualitätsanspruch und Wert. Kundennähe und jeweils auf die Märkte optimierte Vertriebsstrukturen und Logistik ermöglichen die erfolgreichen Aktivitäten in mehr als 80 Ländern. Mit dem frühzeitigen Erkennen von Marktentwicklungen legt man bei Blanke den Grundstein für Produktneuentwicklungen und baut so kontinuierlich sein Know-how aus. Die Produkte von Blanke helfen Handwerkern, Architekten und Planern dabei, gemeinsam überzeugende Arbeit zu leisten.

