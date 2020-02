OnRobot erweitert Portfolio um ersten Drei-Finger-Greifer – 3FG15 ermöglicht flexibles Handling zylindrischer Objekte

Odense, 27. Februar 2020 – OnRobot bringt seinen ersten Drei-Finger-Greifer auf den Markt: Der elektrische 3FG15 stellt eine leistungsstarke und flexible Alternative zu konventionellen, pneumatisch betriebenen Drei-Finger-Greifern dar. Mit einer Tragkraft von 15kg und einer Spannweite von 150mm kann er Objekte unterschiedlichster Form und Größe flexibel handhaben. So eignet er sich mitunter ideal für die Maschinenbeschickung mit schweren Teilen.

“Wir haben den elektrischen 3FG15 entwickelt, um Anwendern eine flexible, platzsparende Alternative zu den aktuell am Markt verfügbaren pneumatischen Drei-Finger-Greifern zu bieten”, erklärt OnRobot CEO Enrico Krog Iversen. “Nachdem wir mit unseren Zwei-Finger-Greifern RG2 und RG6 schon länger am Markt aktiv sind, wollen wir mit dem neuen Greifer zusätzliche Anwendungsfelder erschließen und weitere Marktsegmente ansprechen. Anwender können damit Applikationen noch schneller umsetzen, selbst wenn es um hochpräzise Beschickungsaufgaben geht.”

Mit seinen drei Fingern kann der 3FG15 zylindrische Teile handhaben, was bislang als schwierig zu automatisieren galt. Unkompliziert in der Programmierung und Integration, verfügt der Greifer über eine maximale Spannweite von 150mm und kann damit eine große Bandbreite an unterschiedlich großen Werkstücken greifen. Dank seiner Traglast von 15kg kann der 3FG15 auch schwerere Teile zuverlässig heben und halten. Zudem kann er sowohl mit Form- als auch mit Kraftschluss greifen, was seine Einsatzmöglichkeiten zusätzlich erweitert.

Ideal zur CNC-Maschinenbeschickung

Der 3FG15 ist speziell für die Maschinenbeschickung konzipiert. Mit einer Greifkraft von 20 bis 240N zentriert er das gegriffene Werkstück automatisch, was einen starken, stabilen Griff sowie eine genaue Platzierung im Maschinenfutter erlaubt. Zudem eignet sich der Greifer ideal für Verpackungs- und Palettierungsaufgaben. Dank der One-System-Solution von OnRobot, die einheitliche mechanische Schnittstellen zwischen den Roboterarmen aller marktgängigen Hersteller und OnRobots End-of-Arm-Tooling ermöglicht, ist auch der 3FG15 mit den Roboterarmen zahlreicher Hersteller kompatibel.

Eigenschaften des 3FG15:

-Präziser und konstanter Griff mit automatischer Zentrierung

-Große Spannweite von 150mm für Teile von 20mm bis 150mm

-Sowohl Formschluss- als auch Kraftschlussverfahren beim Greifen möglich

-15kg Traglast

-Gewicht 1,15kg, Greifkraft 20-240N

-Schnelle, flexible Integration

OnRobot hat seinen Sitz in Odense, Dänemark, und stellt Hard- und Software-Technologien für Lösungen her, die bei kollaborativen Robotern, den Cobots, verwendet werden. OnRobot entwickelt Greifer, Sensoren und sonstige Cobot-Ausrüstung, die den Einsatz der Technologie in verschiedenen Anwendungsbereichen wie Verpackung, Qualitätskontrolle, Materialbeförderung, Maschinenwartung, Montage und Schweißen ermöglicht. Neben seiner Zentrale in Dänemark verfügt OnRobot nunmehr auch über Vertriebsstätten in Deutschland, China, USA, Spanien, Malaysia und Ungarn und beschäftigt mehr als 160 Mitarbeiter.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Webseite www.onrobot.com/de

Firmenkontakt

OnRobot GmbH

Jana Neuhaus

Detmolder Str. 7

59494 Soest

+49 170 8517992

jana.neuhaus@onrobot.com

https://onrobot.com/de

Pressekontakt

Maisberger GmbH

Ruth Karner

Claudius-Keller-Str. 3c

81669 München

+49 (0)89-41 95 99 -16

onrobot@maisberger.com

http://www.maisberger.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.