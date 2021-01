Ostangler Brandgilde und Greensurance übernehmen “grün versichert”

Risikoträger und Versicherungsmakler investieren gemeinsam in Nachhaltigkeit

Kappeln, 7. Januar 2021 – Die Ostangler Brandgilde (OAB) ( www.ostangler.de)

hat jüngst gemeinsam mit dem Versicherungsmakler Greensurance ( www.greensurance.de) das Unternehmen “grün versichert” übernommen – zu gleichen Anteilen. Mit diesem Schritt möchten beide Anbieter ihre Wachstums- und Nachhaltigkeitsphilosophie weiter vorantreiben. “grün versichert” wurde als erster Versicherungsmakler vom “Deutschen Institut für Nachhaltigkeit und Ökonomie” zertifiziert und vom “Rat für nachhaltige Entwicklung” ausgezeichnet. Das Unternehmen konzipiert, überprüft und überwacht die Nachhaltigkeit von Versicherungsprodukten für Versicherungsgesellschaften und stellt die “grün versichert”-Lizenz als Markenlabel Versicherungsunternehmen zur Verfügung. Mit “grün versichert” lizenzierte Produkte können direkt über den Anbieter oder über Versicherungsmakler abgeschlossen werden.

“Ein nachhaltiges Versicherungsunternehmen muss Nachhaltigkeit im täglichen Geschäftsbetrieb sowie hinsichtlich seiner Produkte leben – und das nicht nur temporär. Die Ostangler Brandgilde wurde 1788 gegründet und ist als Verein auf Gegenseitigkeit tätig. Allein diese Tatsache zeigt, dass wir nachhaltig, langlebig und zukunftsorientiert denken und handeln. Dies betrifft sowohl unsere tägliche Arbeit, wie z.B. das papierlose Büro, sowie unsere Werte als Unternehmen als auch unsere Produkte und Geschäftspartner”, erklärt Jens-Uwe Rohwer, Vorstandsvorsitzender der Ostangler Brandgilde.

Ein weiterer Aspekt, der den nachhaltigen Charakter der Ostangler Brandgilde unterstreicht, ist die Größe, denn das Versicherungsunternehmen ist kein Konzern und kann deshalb das Handeln und die eigenen Kapitalanlagen nachhaltig ausrichten. Die Ostangler Brandgilde erfüllt bereits seit 2019 das Ziel des Green Deals – dieses beabsichtigt, Europa bis 2050 klimaneutral werden zu lassen.

Ausgezeichnete Nachhaltigkeit: “grün versichert”

Mit der gemeinsam mit dem Versicherungsmakler Greensurance durchgeführten Übernahme von “grün versichert” unterstreicht die Ostangler Brandgilde ihre Nachhaltigkeitsstrategie. “grün versichert” ist mehrfach zertifiziert und ausgezeichnet. Es ist der erste Versicherungsmakler, der vom Deutschen Institut für Nachhaltigkeit und Ökonomie zertifiziert wurde. Darüber hinaus ist das Unternehmen von der irischen Organisation “Green Brands” ausgezeichnet und von der US-Amerikanischen B Lab Stiftung als “B Corp” zertifiziert.

Klimawandel fordert Umdenken bei Verantwortlichen und Kunden

Die Ostangler Brandgilde sieht in den nächsten Jahren eine deutliche Veränderung im Denken und Handeln der Kunden und stellt sich mit ihrem Produktportfolio darauf ein. Dabei nimmt der Versicherungsverein auf ökonomische, gesellschaftliche und ökologische Belange Rücksicht und fördert diese – über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg. Die Übernahme von “grün versichert” ist im Zuge dessen für das Unternehmen ein logischer Schritt.

Nachhaltiges Handeln charakterisiert auch den ab sofort ebenfalls zu 50 Prozent an “grün versichert” beteiligten Versicherungsmakler Greensurance. Das Unternehmen bietet eines der ersten grünen und damit nachhaltigen Versicherungsmodelle auf dem deutschen Markt an. Dabei werden alle gängigen Versicherungen angeboten. Greensurance fokussiert sich in seinen Aktivitäten vollständig auf das Ziel des Klimaschutzes.

Floriane Reichenberg, Geschäftsführerin der Greensurance Für Mensch und Umwelt UG, erklärt: “Der Lebenswandel des Menschen verursacht eine Klimaerwärmung, die unsere zukünftige Lebensgrundlage gefährdet. Daher haben wir unter anderem ein Ökopunkte-System entwickelt, das eine nachhaltige Lebenseinstellung oder eine nachhaltige Wirtschaftsweise belohnt. Unser Antrieb ist es, den Klimaschutz mit der täglichen Arbeit zu verbinden. Wir möchten aufzeigen, dass insbesondere die Versicherungswirtschaft die Verantwortung hat, auf eine zukunftsfähige Wirtschaftsweise zu achten. Wir investieren mit der Übernahme von “grün versichert” in eine nachhaltige Zukunft.”

Die Ostangler Brandgilde ist eines der ältesten, unabhängigen Sachversicherungsunternehmen in Deutschland. Gegründet wurde es 1788 in Angeln, im Norden von Schleswig-Holstein. Die Ostangler Brandgilde besteht in der Rechtsform eines Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit. Die gegenseitige Hilfe in Notfällen zählt zu den Leitlinien des Unternehmens. Die Versicherungsnehmer sind sowohl Mitglieder als auch Träger des Vereins. Vom Rundum-Schutz bis zu Spezialleistungen orientieren sich die Produkte der Ostangler Brandgilde an den Wünschen und Bedürfnissen ihrer Mitglieder. Der zeitgemäße Versicherungsschutz umschließt neben modernen Versicherungsprodukten auch innovative Services wie Online-Abschlüsse und vieles mehr. Das Unternehmen ist seit 2019 klimafreundlich gestellt und trägt mit seinen gelebten Werten sowie Leistungen zum Klimaschutz bei. www.ostangler.de

Firmenkontakt

Ostangler Brandgilde VVaG

Anika Nipp

Flensburger Straße 5

24376 Kappeln

+49 (0)4642-9147-52

anika.nipp@oab.de

http://www.ostangler.de

Pressekontakt

punctum pr-agentur GmbH

Ulrike Peter

Neuer Zollhof 3

40221 Düsseldorf

0 211 9717977-0

up@punctum-pr.de

http://www.punctum-pr.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.