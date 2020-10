Pack4Food24.de startet in die Weihnachtssaison 2020

Mit innovativen Serviceverpackungen und praktischen Einweglösungen unterstützt der B2B Profi seine Kunden aus Gastronomie, Imbiss und Lebensmittelhandel im Weihnachtsgeschäft

Ein wirklich schwieriges Jahr 2020 schreitet mit Riesenschritten auf sein Ende zu, und trotz den Problemstellungen und Gefahren rund um die Corona Pandemie hoffen die meisten Menschen, und natürlich auch Unternehmen aus Gastronomie, Lebensmittelhandwerk, Einzelhandel, sowie nicht zuletzt zahlreiche Schausteller in Deutschland, Österreich, der Schweiz, usw. auf einen versöhnlichen Jahresabschluss.

Dieser soll hoffentlich mit einer realisierbaren Weihnachtsmarktsaison, oder zumindest mit diversen individuellen Lösungen rund um das Weihnachtsgeschäft einhergehen, um in einer dennoch besinnlichen Stimmung zumindest einen Teil der verlorenen Umsätze der letzten Monate wieder auszugleichen. Auch Pack4Food24, der B2B Spezialist für Serviceverpackungen und Einweglösungen rund um den Verkauf von Lebensmitteln, Snacks, Imbissprodukten, etc., hat in diesem Jahr wieder ein Portfolie an weihnachtlichen Ideen zusammengestellt, um seine Kunden bestmöglich im Geschäft der Vorweihnachtszeit zu unterstützen.

Großes Augenmerk liegt dabei natürlich auf umweltfreundlichen und nachhaltigen Lösungen, denn auch zu Corona Zeiten stehen zwar hygienische Einweglösungen hoch im Kurs, aber die Nachhaltigkeitsvorgaben der letzten Jahre bestehen nach wie vor, und wurden von so manchem Marktbetreiber sogar weiter verschärft. So findet man im Angebot von Pack4Food24 z.B. eine große Auswahl an umweltfreundlichen Papiertragetaschen und Geschenktüten mit weihnachtlichen Motiven, oder auch praktische Papierbackformen im weihnachtlichen Design. Aber natürlich darf auch eine nachhaltige Lösung für den Verkauf von Glühwein, Feuerzangenbowle, Punsch, oder auch anderen heißen Getränken nicht fehlen, und so bietet das B2B Shopportal der Ragaller Gruppe Deutschland hier innovative Bio Glühweinbecher in verschiedenen Varianten an.

Die Pro DP Verpackungen ist ein Großhandels- und Dienstleistungsunternehmen aus Ronneburg in Thüringen. Mit einem breiten und innovativen Sortiment versorgt der Spezialist Gastronomen, Hotels und Lebensmittelhändler in Deutschland und EUropa mit Serviceverpackungen und Einweglösung im täglichen Unternehmensbedarf. Seit November 2019 ist der Verpackungsprofi, zu welchem auch das B2B Portal Pack4Food24.de gehört, ein Teil der Ragaller Gruppe Deutschland.

Firmenkontakt

Pack4Food24 – Ein Projekt der Ragaller Gastronomiebedarf GmbH

Dennis Bauer

Heidelbergweg 9

07580 Ronneburg

0800 / 7225 4 3663

036602 / 289 005

service@pack4food24.de

https://www.pack4food24.de/weihnachtssortiment

Pressekontakt

DeBa Professionals

Dennis Bauer

Heidelbergweg 9

07580 Ronneburg

036602/289030

info@deba-professionals.de

http://www.deba-professionals.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.