Parasoft liefert vollen Support für MISRA C++ 2023

Parasoft C/C++test 2023.2 mit erweiterter Funktionalität bringt C++-Entwicklung auf neues Level

Monrovia (USA)/Berlin, Dezember 2023 – Parasoft präsentiert die neueste Version von C/C++test 2023.2, einem transformativen Tool für die C++-Entwicklung. Diese Version bietet Entwicklern eine Reihe neuer Funktionen, Verbesserungen und Compliance-Tools, die den Lebenszyklus der Softwareentwicklung neu gestalten. Mit Parasoft C/C++test 2023.2 erhalten Anwender eine Lösung, die sicherstellt, dass ihr C++17-Code MISRA C++ 2023 entspricht. Parasoft gewährleistet die durchgängige Umsetzung von Safety- und Security-Programmierstandards, wie z.B. die vollständige Unterstützung von MISRA C++ 2023.

C/C++test 2023.2 enthält zahlreiche Verbesserungen: Es garantiert die volle Unterstützung von MISRA C++ 2023 und unterstreicht damit das Engagement von Parasoft, die Konformität und Sicherheit von C++17 Code sicherzustellen. Die wichtigsten Neuerungen sind:

-Vollständige Unterstützung von MISRA C++ 2023: Bereitstellung von 179 Richtlinien, die für die Erstellung qualitativ hochwertiger C++17-Anwendungen entscheidend sind. Durch den Beitrag zur Entwicklung von MISRA C++ 2023 festigt Parasoft seine Position als reaktionsschnellster Anbieter auf dem Markt.

-Verbesserte Code-Qualität: Das Update führt ein optimiertes Stubbing-Framework ein, das Stubs für Template-Funktionen ermöglicht, frühes Testen fördert und die Fehlerinjektion vereinfacht.

-Erweiterte Analyse und Reporting: Mit dem aktualisierten Compliance Report in Parasoft DTP können Anwender nahtlos Code scannen, Verstöße erkennen und automatisierte Quality Gates in Pull Requests für die kontinuierliche Integration einbinden.

-Breitere Compiler-Unterstützung: Unterstützung einer Vielzahl neuer Compiler wie IAR BX ARM, Qualcomm Hexagon, Tasking SmartCode, GNU GCC und Clang für verschiedene Plattformen.

„Unsere neueste Version C/C++test 2023.2 stellt eine entscheidende Neuerung in der C++-Entwicklung dar und festigt unsere Führungsposition durch die vollständige Unterstützung von MISRA C++ 2023. Unsere zusätzlichen Funktionserweiterungen unterstreichen das Engagement von Parasoft, Lösungen bereitzustellen, die die Effizienz, Konformität und Codequalität in der dynamischen Landschaft der C- und C++-Entwicklung verbessern“, erklärt Igor Kirilenko, Chief Product Officer bei Parasoft.

Kunden, die C/C++test 2023.2 einsetzen, profitieren von Vorteilen im Lebenszyklus der Softwareentwicklung. Das Erlangen der Konformität mit den MISRA C++ 2023-Standards gewährleistet eine verbesserte Zuverlässigkeit, Sicherheit und Schutz bei der C++-Entwicklung, die sich an den neuesten Benchmarks orientiert. Das Update führt eine verbesserte Regelgenauigkeit ein, minimiert Fehlalarme und verfeinert die CERT- und AUTOSAR-C++-Checker, was zu einer optimierten Analyse und saubereren, effizienteren Codebasen führt. Mit dem auf Version 6.5 aktualisierten EDG-Parser stoßen die Teams auf weniger Parsing-Probleme in modernem C++, was die Anzahl der Analysefehler deutlich reduziert. Weitere Vorteile sind:

-Code-Abdeckung für constexpr-Funktionen: Eine lückenlose Sammlung von Metriken aus der Ausführung von constexpr-Code minimiert das Risiko, dass ungeprüfter Code in Compliance-Prozessen übersehen wird.

-Erweitertes Stubbing Framework: Verbesserte Stubs für bisher nicht unterstützte Szenarien erhöhen die Stabilität und Effizienz von Testfällen.

-Verbesserungen bei der VS-Code-Erweiterung: Durch die bessere Darstellung der Ergebnisse der statischen Analyse können sich Entwickler effizient auf kritische Probleme konzentrieren.

-Optimierte Unterdrückung von Verletzungen: Ein neues Kommentarformat ermöglicht die Unterdrückung unerwünschter Verstöße, ohne die Lesbarkeit des Codes zu beeinträchtigen.

Parasoft unterstützt Unternehmen mit seiner KI-basierten Software-Testplattform und automatisierten Testlösungen dabei, kontinuierlich qualitativ hochwertige Software zu liefern. Die bewährten Technologien von Parasoft, die den Embedded-, Enterprise- und IoT-Markt unterstützen, reduzieren den Zeit-, Arbeits- und Kostenaufwand für die Bereitstellung sicherer, zuverlässiger und konformer Software, indem sie alles in die Auslieferungspipeline integrieren, von tiefer Codeanalyse und Unit-Tests bis hin zu Web-UI- und API-Tests sowie Service-Virtualisierung und vollständiger Codeabdeckung. Das preisgekrönte Reporting- und Analyse-Dashboard von Parasoft bietet einen zentralen Überblick über die Qualität und ermöglicht es Unternehmen, mit Zuversicht zu liefern und in den strategisch wichtigsten Ökosystemen und Entwicklungsinitiativen von heute erfolgreich zu sein: Security, Safety-Critical, Agile, DevOps und Continuous Testing.

