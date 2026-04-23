Parkhotel Rügen wird offizielles Partnerhotel des Megamarsch Rügen

Das Parkhotel Rügen ist 2026 offizielles Partnerhotel des Megamarsch Rügen und positioniert sich damit als zentrale Anlaufstelle für hunderte Langstreckenwanderer, die sich der 50- oder 100-Kilometer-Herausforderung stellen. Das 4 Sterne Superior-Hotel stärkt mit der Partnerschaft seine Rolle als führende Unterkunft für Aktiv- und Eventgäste auf der Insel.

Der Megamarsch zählt zu den bekanntesten Langstrecken-Wanderevents Deutschlands. Die Rügen-Strecke führt durch einige der eindrucksvollsten Naturkulissen der Insel – vorbei an Küstenabschnitten, Wäldern und weiten Landschaften. Die Teilnehmenden müssen die Distanz innerhalb eines festen Zeitlimits bewältigen, ausschließlich zu Fuß und aus eigener Kraft. Für viele ist es eine Grenzerfahrung, die körperliche Ausdauer und mentale Stärke gleichermaßen fordert.

Optimale Lage und starke Partnerschaft

Mit seiner zentralen Lage in Bergen auf Rügen bietet das Parkhotel Rügen ideale Voraussetzungen für eine reibungslose Organisation rund um den Megamarsch Rügen 2026. Die gute Erreichbarkeit innerhalb der Insel sowie die kurzen Wege zu Start-, Ziel- und Streckenbereichen machen das Hotel zu einem strategisch sehr gut gelegenen Partner für Teilnehmende und Begleitpersonen.

Die Partnerschaft geht dabei bewusst über eine reine Unterkunft hinaus. Das Parkhotel Rügen unterstützt die Teilnehmenden bereits im Vorfeld mit passenden Rahmenbedingungen – von flexiblen An- und Abreisezeiten bis hin zu auf Sportler abgestimmten Verpflegungsangeboten. Ziel ist es, eine optimale Vorbereitung und eine bestmögliche Regeneration zu ermöglichen.

„Der Megamarsch ist ein Event, das körperlich und mental fordert. Umso wichtiger ist ein Umfeld, das Erholung und Energie gleichermaßen bietet“, so Sven Brozio, Director of Rooms im Parkhotel Rügen.

Regeneration nach der Herausforderung

Nach der extremen körperlichen Belastung steht Erholung im Mittelpunkt. Das Parkhotel Rügen bietet hierfür ideale Bedingungen: moderne, großzügige Zimmer, einen beheizten Außenpool sowie eine Gartensauna. Unter dem Motto Entspannung pur können die Gäste hier gezielt regenerieren und neue Energie tanken.

Auch kulinarisch setzt das Hotel auf eine ausgewogene, frische Küche mit regionalen Produkten, die sowohl Genuss als auch Erholung unterstützt.

Impuls für den Aktivtourismus auf Rügen

Die Partnerschaft unterstreicht die Bedeutung von Sport- und Aktivveranstaltungen für den Tourismus auf der Insel. Der Megamarsch zieht eine neue Zielgruppe an, die Rügen nicht nur besucht, sondern aktiv erlebt.

„Viele Teilnehmer verbinden das Event mit einem längeren Aufenthalt – zur Vorbereitung oder zur Erholung danach. Das stärkt die Region nachhaltig“, heißt es vom Parkhotel Rügen.

Weitere Informationen:

www.parkhotel-ruegen.de

www.megamarsch.de/ruegen

Das Parkhotel Rügen ist ein 4 Sterne Superior Hotel in zentraler Lage auf der Insel Rügen und steht für Qualität und Komfort auf höchstem Niveau. Besonders beliebt ist es bei Radfahrern sowie bei Besuchern der berühmten Störtebeker Festspiele, die jedes Jahr zahlreiche Gäste auf die Insel locken. Mit 154 modernen Zimmern, großzügigen Parkmöglichkeiten und einer hauseigenen Tiefgarage bietet das Hotel ideale Voraussetzungen für einen entspannten Aufenthalt.

Auch an die Barrierefreiheit ist gedacht: Ein rollstuhlgerechtes und ein behindertengerechtes Zimmer sorgen für uneingeschränkten Komfort. Zudem ist das Haus haustierfreundlich, sodass Hunde auf Anfrage willkommen sind. Ein weiterer Vorteil: Es fällt keine Kurtaxe an, sodass Gäste ihren Aufenthalt ohne zusätzliche Abgaben genießen können. Selbstverständlich steht in allen Zimmern und öffentlichen Bereichen kostenfreies WLAN zur Verfügung.

Für Genuss und Entspannung lädt die Sonnenterrasse sowie das Buffetrestaurant ein. Ein besonderes kulinarisches Highlight ist das à la carte Restaurant „Fienhuus“, das seine Gäste mit einer abwechslungsreichen Küche verwöhnt. Regionale Spezialitäten der Insel Rügen werden hier mit internationalen Einflüssen kombiniert. Kreative Menüs sowie vegetarische und vegane Optionen stehen auf der Karte. Ergänzt wird das Angebot durch ein reichhaltiges Frühstücksbuffet und kulinarische Themenabende.

Die Wellness-Oase des Hotels bietet ganzjährig Erholung mit einem beheizten Außenpool, Sauna, Dampfbad und Fitnessraum. Im Kosmetiksalon „Wonnewiek“ können Gäste zudem professionelle Massagen und Beauty-Anwendungen genießen. Ganzjährig locken attraktive Arrangements und Angebote, die Urlauber, Kulturfreunde und Geschäftsreisende gleichermaßen ansprechen.

Besonders hervorzuheben ist die Außenstelle des Standesamts Bergen auf Rügen, die direkt im Hotel untergebracht ist und Paaren die Möglichkeit bietet, ihre standesamtliche Trauung in stilvollem Ambiente zu feiern. Mit festlich gestalteten Räumen und einem Rundum-Service ist das Parkhotel Rügen eine romantische Hochzeitslocation, die den schönsten Tag im Leben unvergesslich macht.

Darüber hinaus ist das Haus auch für Geschäftsreisende bestens ausgestattet: Fünf professionell eingerichtete Tagungs- und Konferenzräume bieten flexible Kapazitäten für kleine Meetings bis hin zu Veranstaltungen mit über 250 Personen. Damit vereint das Parkhotel Rügen Erholung, Kultur, Romantik und Business unter einem Dach – und ist die ideale Adresse für jeden Anlass.

Firmenkontakt

Parkhotel Insel Rügen GmbH

Sven Brozio

Holzmarkt

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03838-815507

03838-815500



http://www.parkhotel-ruegen.de

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Parkhotel Insel Rügen GmbH

Sven Brozio

Stralsunder Chaussee

18528 Bergen auf Rügen

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