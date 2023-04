PARSYM – Das Studio für Ihre Gesundheit in Augsburg

Das von Barbara Koppold gegründete Studio PARSYM in Augsburg ist für alle Menschen, die ihre Gesundheit aktiv in die Hand nehmen wollen.

In der modernen, schnelllebigen Welt sehen sich viele Menschen mit Reiz- und Informationsüberflutung, Leistungsdruck, permanenter Erreichbarkeit und vielem mehr konfrontiert. Eine Folge davon sei, dass oftmals ein Gefühl von „Akku leer“ entstehe oder gesundheitliche Einschränkungen zur täglichen Belastung würden. Das Team von PARSYM hat es sich zur Aufgabe gemacht, alles für die Gesundheit zu geben – und zwar schnell, einfach und zuverlässig. „Wir möchten, dass jeder gesundheitsbewusste Mensch zu seiner Vollversion aufblühen, mit Freude den Alltag gestalten und auf seine gesamte Leistungsfähigkeit zugreifen kann“, erläutert Barbara Koppold, Inhaberin von PARSYM, die Mission.

Hinter dem ungewöhnlichen Namen PARSYM verbirgt sich die perfekte Balance von Parasympathikus und Sympathikus. Der Sympathikus reguliert die Körperfunktionen in Stresssituationen und ist für Aktivität zuständig, der Parasympathikus reguliert die Körperfunktionen in Phasen der Ruhe und Erholung und ist zuständig für die Regeneration. Damit ein Einklang dieser beiden erreicht wird, sieht man im PARSYM Studio Gesundheit als ganzheitliches Konzept, welches Entspannung, Durchblutung, Stoffwechsel, Ernährung, Bewegung und Schlaf miteinbezieht. Die Kunden erhalten dort nach genauen Messungen einen umfassend und individuell entwickelten Plan, der zudem durch das iLifeSOMM-System unterstützt wird. Barbara Koppold erläutert die Wirkweisen des Systems wie folgt: „iLifeSOMM ist eine hochmoderne Liege, die mittels acht Therapieformen innerhalb nur weniger Minuten die natürlichen Funktionen des Körpers unterstützt. Durch Tiefenentspannung, Energieaufbau, Blockadenlösung und Entgiftungsunterstützung ermöglicht das System, Körper, Geist und Seele wieder in Gleichgewicht zu bringen.“ PARSYM bietet seinen Kunden individuelle Abo-Modelle zu moderaten Preisen, kompetente Beratung und Begleitung sowie uneingeschränkten Zugang zum Studio – 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Bei einem kostenlosen Probetermin kann man PARSYM und das Konzept dahinter näher kennenlernen und sich selbst von der großartigen Wirkung des iLifeSOMM-Systems überzeugen.

Bei PARSYM kann effektiv, ohne großen Zeitaufwand und spezielles Equipment der Grundstein für die körperliche und mentale Gesundheit gelegt werden. Bereits nach der ersten Anwendung mit dem iLifeSOMM System lasse sich ein positiver Effekt auf die Gesundheit feststellen. Damit jedoch die Wirkung voll entfaltet werden kann, setzt man bei PARSYM in Augsburg auf eine langfristige und ganzheitliche Begleitung, die alle Aspekte der Gesundheit berücksichtigt. „Unsere Kunden haben die Möglichkeit, jederzeit selbstständig durch regelmäßige Anwendungen im Studio oder mit dem iLifeSOMM System bei sich zu Hause, ihre Gesundheit zu fördern. Sie können täglich oder so oft es Ihnen möglich ist, unser PARSYM Studio aufsuchen“, so Barbara Koppold.

Auch für Unternehmen ist PARSYM interessant, denn das Thema Gesundheit spielt bei Mitarbeitern eine zunehmend wichtige Rolle. Ein gutes betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) auf- und auszubauen, wirkt einerseits hohen Krankenständen, der Fluktuation, dem Fachkräftemangel und steigendem Druck entgegen und sorgt anderseits für mental und körperlich gesunde Mitarbeiter, die resilienter und belastbarer sind, sowie weniger unter Stress leiden.

„Es erfüllt mich und treibt mich an, wenn ich erlebe, wie Menschen nach jahrelangen gesundheitlichen Problemen wieder aufblühen, neue Energie und Kraft sammeln oder sich aktiv dafür einsetzen, ihre Gesundheit zu bewahren.“ – Barbara Koppold

Weitere Informationen zu PARSYM erhalten Sie unter: www.parsym.de

Kontakt

PARSYM

Barbara Koppold

Viktoriastraße 3b

86150 Augsburg

+49 821 7898 5074



https://parsym.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.