pds ist Softwarepartner von WÜRTH

Die WÜRTH-Gruppe ist Weltmarktführer im Bereich der Entwicklung, Herstellung und des Vertriebs von Montage- und Befestigungsmaterial und somit ein starker Partner für Handwerksbetriebe in Deutschland. Durch die Softwarepartnerschaft zwischen WÜRTH und pds profitieren Fachhandwerksbetriebe künftig von vorkonfigurierten Schnittstellen, die sich schnell und einfach für einen elektronischen Belegaustausch zwischen WÜRTH und der pds Software aktivieren lassen.

Für effiziente Bestellprozesse und eine reibungslose Auftragsabwicklung im Handwerk ist eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Großhandel und dem Handwerkersoftware-Anbieter essentiell. Die pds Software bietet Handwerksbetrieben mit IDS-Connect, UGL, Open Masterdata, DATANORM sowie SHK- und Open Connect bereits eine Vielzahl von Schnittstellen, um einen direkten Austausch von Produktdaten, Preisen, Beschreibungen, Belegen und Dokumentationen zwischen Lieferanten, Fachgroßhandel und Handwerksbetrieb zu ermöglichen. „Wir freuen uns, durch die Softwarepartnerschaft mit WÜRTH für unsere Kunden die Zusammenarbeit mit einem der größten Lieferanten für das Handwerk zu vereinfachen. Um den elektronischen Austausch, zum Beispiel via IDS zum Online-Shop von WÜRTH oder ZUGFeRD für den E-Rechnungsaustausch, einzurichten, können pds Software Kunden einfach ein Online-Formular ausfüllen oder sich bei Ihrem WÜRTH bzw. pds Ansprechpartner melden. Im Hintergrund sind viele technische Absprachen zwischen WÜRTH und pds bereits erledigt“, so Sarah Tietjen, Head of Marketing bei pds.

„Lösungen zu suchen, um unseren Kunden digitale Arbeitsabläufe zu vereinfachen und sie im Büroalltag zu entlasten, ist unser täglich Brot bei WÜRTH. Dank der Partnerschaft mit pds ist uns ein weiterer großer Schritt dahin gelungen. Vom geringen Aufwand der Einrichtung der Schnittstellen bis hin zur komfortablen und einfachen Abwicklung sämtlicher digitaler Prozesse haben wir für unsere Kunden eine hervorragende Möglichkeit geschaffen, sich auf ihre eigentliche Arbeit konzentrieren zu können“, ergänzt Maik Herrmann, Business Development Manager ERP & Handwerkersoftware bei der Adolf Würth GmbH & Co. KG.

Weitere Informationen zu der Softwarepartnerschaft zwischen pds und WÜRTH erhalten Interessenten unter:

https://www.youtube.com/watch?v=4JtTsDdtt-w

Über pds

Mit 50 Jahren Branchenerfahrung entwickelt die pds GmbH digitale Lösungen für alle Prozesse im Handwerk und Bau: von der Kalkulation über das Bestellwesen, Lagerwirtschaft, Serviceaufträge und Ressourcenplanung bis zur Rechnung sowie optional einem ganzheitlichen Finanz- und Personalwesen. Damit deckt pds Software alle Anforderungen des Bauhaupt- und Baunebengewerbes vollumfänglich ab – bei beständiger Flexibilität der Softwaremodule. Bereits über 45.000 Anwender organisieren mit pds Software ihre Geschäftsabläufe ganzheitlich, voll digital, mobil über moderne Apps und auf Wunsch jederzeit verfügbar in der Cloud. Rund 180 Mitarbeitende und ein dichtes Partnernetzwerk betreuen die Kunden bundesweit. Weitere Informationen: www.pds.de

Bildquelle: WÜRTH