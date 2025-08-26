Platz 1 für Freenet im connect Service-Test Mobilfunk-Discounter mit erstmals „überragend“

Platz 2 geht an Fraenk, Platz 3 an Ja Mobil. Das Gesamtergebnis: einmal „überragend“, 21-mal „sehr gut“ und zweimal „gut“ – dabei liegen die Anbieter im Telekom-Netz vorn.

München, 26. August 2025. Welche Leistung bieten Mobilfunk-Discounter? Dieser Frage sind die Medienmarke connect und ihr langjähriger Partner, das unabhängige Benchmarking-Unternehmen umlaut, in ihrem jährlichen connect Service-Test Mobilfunk-Discounter erneut nachgegangen. Dazu wurden die Angebote von 24 Mobile Virtual Network Operators (MVNOs), die auf die Netz-Infrastruktur von Telekom, Telefónica, Vodafone oder 1&1 setzen, in den Kategorien Breitbandversorgung, Downloads aktiv sowie Uploads aktiv, Latenzen, Stabilität und Sprache bewertet.

Das Ergebnis: Freenet im Telekom-Netz erzielt mit 952 von 1.000 möglichen Punkten „überragend“ und ist damit der erste MVNO, der diese Note jemals in dem etablierten Discounter-Test erhalten hat. Fraenk im Telekom-Netz folgt mit 946 Punkten auf Rang 2, Ja Mobil, ebenfalls im Telekom-Netz, kommt mit 943 Punkten auf Platz 3. Auch die meisten anderen Anbieter überzeugen mit sehr guten Ergebnissen. Insgesamt gibt es einmal die Note „überragend“, 21-mal „sehr gut“ und zweimal „gut“. Der Erhebungszeitraum betrug 24 Wochen – 10.02.2025 bis 27.07.2025 -, in denen die Discount-Anbieter nach dem international anerkannten Crowdsourcing-Verfahren von umlaut getestet wurden.

Die getesteten Anbieter sind: Aldi Talk, Ay Yildiz, Blau, Congstar, die Marken von Drillisch, EWE, Fonic, Fraenk, Freenet, High Mobile, Ja Mobil, Klarmobil, Lebara, Lidl Connect, Lycamobile, Nettokom, Ortel Mobile, Otelo, Penny Mobil, SIMon mobile und Tchibo Mobil.

„Auch Mobilfunk-Discountangebote bieten heute 5G und in vielen Fällen eSIMs, zudem hohe Performanz und Stabilität. Die Top Five im connect-Ranking sind Freenet – mit der in unserem MVNO-Test erstmals erreichten Note uberragend -, Fraenk, Ja Mobil, Congstar und High Mobile. Wir gratulieren ihnen zu den überzeugenden Ergebnissen“, sagt connect-Autor Hannes Rugheimer.

Freenet im Telekom-Netz überzeugt in den Bereichen Breitbandversorgung, Downloads aktiv und Stabilität und sichert sich damit Platz 1. Fraenk folgt auf Platz 2, dank ausgezeichneter Downloads sowie Uploads aktiv. Ja Mobil erreicht Platz 3 mit starken Leistungen in der Kategorie Sprache. High Mobile überzeugt mit kurzen Latenzen, geht gemeinsam mit dem Testsieger in puncto Stabilität in Führung, erzielt mit knappem Vorsprung das beste Ergebnis bei der High-Definition-Telefonie und reiht sich damit neben Congstar auf dem 4. Platz ein. Die Mehrheit der anderen MVNOs erzielt ebenfalls die Note „sehr gut“, die auf internationale Telefonate fokussierten Angebote Lebara und Lycamobile erhalten jeweils die Note „gut“.

Beim connect Service-Test Mobilfunk-Discounter sammeln tausende populäre Apps während der Smartphonenutzung im Hintergrund Daten – unter anderem zu Mobilfunktechnologie der Verbindung, Datenraten von Downloads und vielem mehr -, vorausgesetzt, der Nutzer hat dieser anonymen Datenerhebung vorher zugestimmt.

