Playtastic Ferngesteuerter XL-Dinosaurier mit Sound & Sprühnebel

Perfekt für alle Dino-Liebhaber: Sorgt für jede Menge Spielspaß

– Vielseitiger Spielgefährte: kann vorwärts und rückwärts laufen

– Leuchtet und dampft aus dem Maul

– Tolle Soundeffekte: macht Brüll-Geräusche

– Einfache Steuerung per Fernbedienung

– Leistungsstarker Akku für bis zu 50 Minuten Laufzeit

Zurück in die Kreidezeit: Der ferngesteuerte Spielzeug-Dinosaurier von Playtastic läuft, leuchtet und macht coole Soundeffekte – und das Kind übernimmt die Kontrolle! Dank Fernbedienung in Fossilien-Form ist der Saurier kinderleicht zu steuern. Dem widersteht selbst Papa nicht!

Effekte wie aus Hollywood-Blockbustern: Man hört realistische Brüll-Geräusche bei jeder Bewegung des Dinos. Dazu leuchtet das Maul und stößt Dampf aus. Mit bis zu 50 Minuten Akku-Laufzeit sorgt der Saurier für etliche Stunden Spielspaß im Kinderzimmer. Kinderträume werden wahr!

Zusammen mit Freunden spannende Wettrennen laufen: Die 2,4-GHz-Funktechnologie macht das störungsfreie Spielen mit mehreren Dinos gleichzeitig möglich. Beispielsweise kann man zwei Saurier und mehr in spannenden Wettrennen gegeneinander antreten lassen.

– Viel Liebe zum Detail: realistische Schuppen-Textur

– Beweglicher Oberkörper und Schwanz

– Rutschfeste Gummi-Pads an den Füßen sorgen für stabilen Stand

– Volle Kontrolle per Funk-Fernbedienung mit bis zu 40 Metern Reichweite

– Ein/Aus-Taste am Saurier-Rumpf

– 2,4-GHz-Funk: Spielen mit mehreren Dinosauriern störungsfrei möglich

– 5-Kanal-Fernbedienung: vorwärts und rückwärts laufen (je geradeaus, links, rechts) sowie automatisch laufen

– Stromversorgung Dinosaurier: integrierter Lithium-Ion-Akku mit 900 mAh, bis zu 50 Minuten Laufzeit, lädt per USB, Ladezeit: ca. 120 Minuten (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Stromversorgung Fernbedienung: 2 Batterien Typ AA / Mignon (bitte dazu bestellen)

– Maße: 45 x 22,2 x 16,5 cm, Gewicht: 580 g

– Ferngesteuerter Dinosaurier inklusive Funk-Fernbedienung, USB-Ladekabel, Schrauben, Schraubenzieher, Wasserfläschchen und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107404594

Achtung: Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Benutzung unter Aufsicht von Erwachsenen.

Achtung: Kleinteile können verschluckt werden!

Preis: 59,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7232-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7232-4400.shtml

Video-Link: https://www.youtube.com/watch?v=AX5DhfkJlXY&t=256s

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/fjjbdp8KsNdP5rT

