Positiv denken hilft im Umgang mit Stress und sorgt für mehr Lebensfreude

Christian Mühlbauer weiß, dass es manchmal eine Herausforderung ist, positiv zu denken aber dass es sich lohnt

Sorgen, Ängste, Überforderung – gerade in der jetzigen Situation sei jeder Tag eine echte Herausforderung. “Der bloße Gedanke daran, was uns den Tag über erwartet und was wir alles erledigen müssen, löst Stress aus. Kommen dann noch weitere Faktoren hinzu, zum Beispiel finanzielle Sorgen aufgrund von Kurzarbeit oder Ähnliches, sind wir innerlich dauerhaft extrem angespannt und negative Gedanken können sich ungehindert breit machen. Und ehe man sich versieht, dreht man sich im ergebnislosen Gedankenkarussell”, erläutert positiv ! verändern Coach Christian Mühlbauer.

Nehmen die Grübelattacken dann überhand, habe das belastende Folgen wie zum Beispiel Schlafstörungen, Konzentrationsschwierigkeiten, Magenbeschwerden bis hin zu chronischen Erkrankungen. “Beim Grübeln verselbstständigen sich unsere Gedanken oft. Sie lassen sich dann nicht mehr so einfach kontrollieren oder steuern. Jetzt gilt es, zumindest eine Richtungsänderung zu bewirken”, so Mühlbauer. Drehe sich alles nur um Negatives, so sehe man oft nur noch die Probleme. Christian Mühlbauer führt hierzu an: “In solchen Augenblicken fühlst Du Dich nicht nur schlecht, sondern Du denkst auch negativ. Das führt wiederum zu negativen Gefühlen. Du bist dann also sozusagen gefangen in einem Karussell aus negativen Gedanken.”

Menschen, die hingegen positiv denken, haben mehr Durchhaltevermögen, sie leiden weniger unter Stress und sind allgemein zufriedener mit ihrem Leben. “Das liegt unter anderem daran, dass unsere Gedanken unsere Gefühle massiv beeinflussen. Vereinfacht gesagt heißt das, dass positive Gedanken positive Gefühle auslösen und negative Gedanken negative Gefühle”, bringt es Christian Mühlbauer auf den Punkt. Je positiver die Gedanken, desto motivierter und glücklicher fühle man sich. Auf Dauer trage dieses positive Mindset auch zu mehr Erfolg bei.

Gefühle wie Freude, Zufriedenheit und Liebe führen auch dazu, dass man offener für Neues sei und mehr ausprobiere. Und das wiederrum führe dazu, dass man bereit sei neue Fähigkeiten zu erlernen, die sich später auszahlen können.

“Positives Denken kann Dir dabei helfen, besser mit Herausforderungen und Stress umzugehen, neuen Mut zu bekommen und wieder mehr Lebensfreude zu empfinden”, so Mühlbauer abschließend.

Christian Mühlbauer – positiv ! verändern

Stress, Ängste, Probleme – Christian Mühlbauer weiß, dass jeder Tag sowohl beruflich als auch privat Herausforderungen mit sich bringt. Zu viele negative Belastungen machen auf Dauer krank, mindern die Leistungsfähigkeit und die Lebensqualität. Christian Mühlbauer unterstützt Menschen auf dem Weg, in ein befreites, gesundes und positives Leben. Durch Vorträge, Seminaren, Einzel- und Gruppen-Coachings, Regressionsarbeit oder auf Mikroabenteuern durchbricht er gemeinsam mit ihnen vermeintliche Muster, sodass sie körperlich als auch geistig hervorragend aufgestellt agieren und ihr Bestes realisieren können.

