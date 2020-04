Produkte von PEARL für das optimale Homeoffice

Günstige Notebooks, Monitore und Zubehör

Unsere Arbeitswelt hat sich in den letzten Wochen radikal verändert: Soweit es möglich ist, arbeitet wer kann im Homeoffice. Das bedeutet, dass viele Arbeitnehmer jetzt eine Büroausstattung wie Notebooks und Monitore benötigen.

Die PEARL. GmbH bietet folgende Notebooks, Desktop-PCs und PC-Monitore aus den MegaDeals an:

https://www.pearl.de/ar-5-10.shtml.

Außerdem findet man auf pearl.de auch passende Eingabegeräte, Kabel, Adapter usw.

https://www.pearl.at/at-nc-11-pc-notebook-zubehoer.shtml zu fairen Preisen!

Weitere nützliche Büro-Artikel sind hier zu finden:

https://www.pearl.de/kw-1-office.shtml

