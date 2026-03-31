PTx Trimble vereinfacht Präzisionslandwirtschaft mit neuem Precision Core Bundle

Salzkotten, 31. März 2026 – PTx Trimble TM erleichtert den Zugang zu Smart-Farming-Technologien und macht hochwertige Präzisionslandwirtschaft für viele Betriebe erschwinglicher. Landwirte stehen heute unter zunehmendem wirtschaftlichen Druck. Sinkende Margen, steigende Betriebsmittelkosten und volatile Erlöse erhöhen den Bedarf an Lösungen, die echten Mehrwert bieten und gleichzeitig einfach sowie rentabel sind. Mit dem Precision Core Bundle bietet PTx Trimble leistungsstarke und robuste Technologie zu einem Preis, der den wirtschaftlichen Realitäten moderner Landwirtschaft besser entspricht. PTx Trimble reagiert damit auf den steigenden Preisdruck im Markt und positioniert sich klar als leistungsstarke Alternative zu günstigen Wettbewerbsangeboten.

Dieser Ansatz spiegelt die zentralen Leitprinzipien von PTx Trimble wider:

– Kompatibilität mit gemischten Flotten: Lösungen funktionieren markenübergreifend mit unterschiedlichen Maschinen, Modelljahren und Gerätetypen und lassen sich in bestehende Flotten integrieren.

– Leistungsstark und einfach zu bedienen: Intuitive Benutzeroberflächen und leicht erlernbare Systeme ermöglichen einen schnellen Einstieg und unterstützen Landwirte, effizient zu arbeiten.

– Offene, skalierbare Systeme: Technologien wachsen flexibel mit dem Betrieb und lassen sich mit cloudbasierten Plattformen wie FarmENGAGE™ verbinden, um Daten und Arbeitsabläufe über den gesamten Betrieb hinweg zu vernetzen.

– Unterstützung durch lokale Fachhändler: Das weltweite Netzwerk autorisierter PTx Trimble Fachhändler bietet Beratung, technisches Know-how und Unterstützung vor Ort.

Das neue Precision Core Bundle

Im Fokus dieses Ansatzes steht das neue Precision Core Bundle. Es ist eine umfassende Einstiegslösung, die Landwirten den Zugang zur Präzisionslandwirtschaft erleichtert. Durch die Kombination zentraler Komponenten in einem sofort einsatzbereiten Paket sinken die Hürden für den Einsatz moderner Präzisionstechnologie deutlich. Das System ist einfach zu bedienen, sicher und skalierbar. Es bietet eine verlässliche Grundlage für zukünftige Erweiterungen.

„Wir sehen weltweit eine sehr hohe Nachfrage nach praxisnahen und rentablen Smart-Farming-Lösungen“, erläutert Ignacio Rossi, Regional Marketing Manager EMEA/CIS von PTx Trimble. „Unser Ziel ist es, hochwertige Technologie für landwirtschaftliche Betriebe jeder Größe erschwinglich zu machen. PTx Trimble steht für Qualität, langfristige Verfügbarkeit und offene Systeme. Damit wird die Technologie für noch mehr Betriebe zugänglich, gerade in einem zunehmend anspruchsvollen wirtschaftlichen Umfeld.“

Bewährte Technologie vonPTxTrimble im Einsatz

Das Precision Core Bundle vereint zentrale Komponenten in einem leicht zugänglichen Gesamtpaket. So lässt sich moderne Lenktechnologie einfach in den Arbeitsalltag integrieren. Das Bundle umfasst:

– NAV-860™ Spurführungscontroller

Robuste und hochpräzise Positionierung mit RTK, VRS und SBAS

– GFX-1060™ Display (10 Zoll Touchscreen)

Intuitive, benutzerfreundliche Bedienung für den Feldeinsatz

Mit Upgrade-Option für verbesserte Präzisionsfunktionen

– Autopilot™ Lenksystem

Präzise und gleichmäßige Spurführung ohne manuelles Eingreifen

Einsetzbar in unterschiedlichen Feldmustern, Geländearten und Fahrzeugmodellen

– RTK Korrekturen

Hohe Genauigkeit und wiederholbare Ereignisse über mehrere Saisons hinweg

– ISOBUS Universal Terminal (UT)

Direkte Steuerung kompatibler Anbaugeräte über das GFX-1060™ Display

Optional erweiterbar um Task-Controller-Funktionen

– NextSwath™ Vorgewendeautomatik

Automatisierte und gleichmäßige Wendemanöver am Vorgewende

Reduzierte Bodenverdichtung und effizientere Arbeitsabläufe

Diese Kombination bietet einen kosteneffizienten Einstieg in die Präzisionslandwirtschaft, der gleichzeitig kompatibel ist mit gemischten Flotten. Sie eignet sich besonders für Betriebe, die bestehende Systeme modernisieren oder zusätzliche Maschinen ausstatten möchten.

Mit Precision Core macht PTx Trimble Präzisionslandwirtschaft praxistauglicher, wirtschaftlicher und leichter zugänglich. Landwirte profitieren von moderner Technologie ohne unnötige Komplexität oder zusätzliche Kosten. Weitere Informationen zum Bundle finden Sie hier.

PTx Trimble™ bietet Lösungen für Präzisionslandwirtschaft passend für jede Saison. Als Joint Venture von AGCO und Trimble gestaltet PTx Trimble die Zukunft der Landwirtschaft mit Farmer-First-Lösungen für Bodenbearbeitung, Aussaat, Wassermanagement, Pflanzenschutz, Nährstoffmanagement und Ernte. Das Unternehmen ist führend in Mixed Fleet, Smart Farming und autonomen Lösungen.

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PTx Trimble

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