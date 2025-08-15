Public Speaking Methode für die moderne Geschäftswelt

Neue Trainingsmethode der Presenting Academy stärkt Auftrittskompetenz, Kommunikation und Präsenz in vielfältigen Business-Disziplinen.

Hannover, 15. August 2025 – In einer Arbeitswelt, die von digitalen Meetings, internationalen Projekten und interdisziplinären Teams geprägt ist, wird souveränes Public Speaking zur Schlüsselkompetenz. Die Presenting Academy stellt mit ihrer neuen Public Speaking Methode ein praxisnahes Trainingskonzept vor, das speziell auf die Anforderungen moderner Unternehmen zugeschnitten ist.

Von der Vorstandsetage bis zum Projektteam

Ob in Management-Meetings, Kundengesprächen, Konferenzen oder Change-Projekten – wer Inhalte klar und überzeugend präsentieren kann, schafft Orientierung, steigert Entscheidungsqualität und stärkt die eigene Wirkung. Die Public Speaking Methode verbindet drei zentrale Erfolgsfaktoren: klare Kommunikation, innere Präsenz und den gezielten Einsatz moderner Tools, inklusive Künstlicher Intelligenz.

Für komplexe Herausforderungen entwickelt

Die Methode richtet sich an Führungskräfte, Fachexpertinnen und -experten, Projektleiter und High Potentials, die in unterschiedlichen Kontexten auftreten: vom internationalen Pitch über die hybride Team-Präsentation bis hin zum sensiblen Gespräch mit Stakeholdern. Die Trainings vermitteln praxisbewährte Techniken aus Rhetorik, Storytelling und Medienkompetenz – kombiniert mit individuell abgestimmten Übungen für jede Branche.

Messbare Wirkung im Unternehmen

Laut aktuellen Studien steigern Unternehmen ihre Entscheidungsgeschwindigkeit um bis zu 30 %, wenn Inhalte klar strukturiert präsentiert werden. Auch die Bindung von Kunden und Mitarbeitenden profitiert: Storylines mit klarer Dramaturgie erhöhen die Erinnerungsrate um über 40 %.

Modular, flexibel, nachhaltig

Die Public Speaking Methode ist als Inhouse-Training, Einzelcoaching oder Langzeitentwicklung verfügbar. Sie kann auf einzelne Disziplinen wie Sales, Leadership, Change oder Innovation fokussiert werden und wird auf Deutsch, Englisch und Französisch angeboten.

Zitat Tim Christopher Gasse, Gründer der Presenting Academy:

„Public Speaking ist heute mehr als nur Bühnenrede – es ist ein strategisches Führungsinstrument, das in allen Disziplinen moderner Geschäftskommunikation Wirkung entfaltet. Unsere Methode zeigt, wie Unternehmen und Einzelpersonen dieses Potenzial gezielt nutzen können.“

Presenting Academy

Die Presenting Academy ist spezialisiert auf professionelles Public Speaking Training und Coaching für Unternehmen, Führungskräfte und Teams. Unser Ansatz verbindet klassische Rhetorik, wirkungsvolles Storytelling und moderne Präsentationstechniken mit den Anforderungen der digitalen Geschäftswelt.

Ob auf der Bühne, in Meetings oder vor der Kamera – wir entwickeln Präsentationskompetenz, die inspiriert, überzeugt und nachhaltige Wirkung entfaltet.

Mit maßgeschneiderten Inhouse-Programmen, Einzelcoachings und offenen Seminaren stärken wir Auftrittssicherheit, Präsenz und kommunikative Führungsqualitäten – national und international, in deutscher, englischer und französischer Sprache.

