Qlik zeichnet globale und regionale Partner aus

Jährlich vergebene Auszeichnungen honorieren herausragende Leistungen und Innovationen für gemeinsamen Kundenerfolg

Düsseldorf, 19.05.2021 – Data-Analytics-Spezialist Qlik hat im Rahmen seiner Kunden- und Partnerveranstaltung QlikWorld 2021 die Gewinner der jährlichen Global und Regional Partner Awards bekannt gegeben und damit die Qlik Partner Community für herausragende Leistungen in verschiedenen Kategorien ausgezeichnet.

Die Gewinner der Global Partner Awards des Jahres 2021 sind Amazon Web Services (Technology Partner of the Year), Databricks (Technology Partner Innovation), Accenture (System Integrator Partner of the Year), Strech Qonnect (Solution Provider Partner Innovation), TCS (System Integretor Partner Innovation).

In der EMEA-Region wurden Business & Decision als Fastest Growing Partner of the Year, Strech Qonnect als Solution Provider of the Year, Sievo als OEM-Partner of the Year und Nevis Srl als Best Enabled Partner of the Year ausgezeichnet. Außerdem wude Deloitte als System Integrator Partner of the Year, Quantyca Srl als Data Integration Partner of the Year und Transform8 GmbH als New Partner of the Year gewürdigt.

“Die hohe Qualität und Intensität unserer Partnerbeziehungen sind im vergangenen Jahr deutlich geworden, trotz der beispiellosen Herausforderungen, die 2020 für Unternehmen auf der ganzen Welt mit sich brachte”, betonte Poornima Ramaswamy, EVP of Global Solutions and Partners bei Qlik. “Als die Kunden ihr Geschäft schnell umstellen und Echtzeitdaten in der Cloud aktivieren wollten, hat unser Partner-Ökosystem diese Herausforderung gemeistert. Gemeinsam mit Qlik konnten unsere Partner Unternehmen auf der ganzen Welt dabei unterstützen, schnell Datenintegrations- und Analyselösungen einzuführen und somit durch neue Erkenntnisse die besten Chancen in einer sich dynamisch verändernden Welt zu identifizieren.”

“Die Auszeichnung zum Global System Integrator Partner of the Year durch Qlik ist für uns eine große Ehre und unterstreicht unseren erfolgreichen Fokus auf Datenkompetenz und moderne Datenanalytik”, so Shail Jain, Global Lead, Data & AI bei Accenture. “Obwohl Daten zu den wertvollsten Gütern eines Unternehmens gehören, besteht die Herausforderung immer darin, diese Daten zu verwalten und zu analysieren, um sie für bessere Einblicke und Geschäftsentscheidungen zu nutzen. Die tiefgreifende Branchenerfahrung von Accenture mit seinen funktionalen Geschäftskenntnissen, Analytics-Fähigkeiten, seinem Cloud-first-Ansatz und seinen globalen Lieferfähigkeiten in Kombination mit der hohen Expertise von Qlik in den Bereichen Data Discovery, Integration, Visualisierung und Guided Analytics unterstützt unsere Kunden in jeder Phase auf ihrem Weg zu einem datengetriebenen Unternehmen.”

Die Auszeichnungen wurden im Rahmen der Qlik Virtual Partner Awards Ceremony verliehen.

Diese Pressemitteilung als PDF.

Qlik® hat eine Vision: Eine datenkompetente Welt, in der jeder mit Daten und Analysen Entscheidungsprozesse optimieren und komplexe Probleme lösen kann. Als privates SaaS-Unternehmen bietet Qlik eine cloudbasierte End-to-End-Plattform für Echtzeit-Datenintegration und -analyse. Diese schließt die Lücken zwischen Daten, Erkenntnissen und Maßnahmen. Durch die Umwandlung von Daten in Active Intelligence sind Unternehmen in der Lage, fundierte Entscheidungen zu treffen, Umsatz und Rentabilität zu steigern und Kundenbeziehungen zu verbessern. Qlik ist in über 100 Ländern für mehr als 50.000 Kunden weltweit tätig.

Neueste Informationen rund um Qlik für die DACH-Region finden Sie auch auf Twitter sowie auf YouTube oder Sie abonnieren die Neuigkeiten auf XING.

Firmenkontakt

QlikTech GmbH

Alexander Klaus

Niederkasseler Lohweg 175

40547 Düsseldorf

0211 58668 -0

MediaContact@qlik.com

http://www.qlik.com/de

Pressekontakt

Maisberger

Evi Moder

Claudius-Keller-Straße 3c

81669 München

089 41 95 99 -38

qlik@maisberger.com

https://www.maisberger.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.