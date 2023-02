Rakete Pakete

Paketzustellung, Dienstleistungen, Beispiele

Während im Allgemeinen die E-Mail als Kommunikationsmedium den althergebrachten Brief weitgehend abgelöst hat, müssen physische Produkte noch immer auf dem Postweg verschickt werden. Im Rahmen der Prüfung werden deshalb auch gelegentlich Beispiele für Dienstleistungen in der Paketzustellung abgefragt. Deutschlands Schnell-Lernexperte Dr. Marius Ebert zeigt in seinem kostenlosen Schulungsvideo die wichtigsten dieser Dienstleistungen auf.

Im Schriftverkehr haben die elektronischen Möglichkeiten, insbesondere E-Mail in hohem Maße den herkömmlichen Briefversand ersetzt. Die Möglichkeit, Dateien anzuhängen, etwa PDF-Dokumente für Angebote und Rechnungen oder Bilder zur Veranschaulichung, erhöhen den Nutzen dieses Kommunikationsmediums. Auch größere Dokumente wie Bücher können digital vermarktet werden, so dass die Maßnahmen und Erfordernisse für einen physischen Versand entfallen.

Ganz anders hingegen sieht es aus, wenn tatsächlich physische Produkte auf den Weg gebracht werden müssen. Dies müssen nicht zwingend Bücher sein. Es kann sich dabei genauso gut um eine kleine Warensendung oder ein Sperrgut wie z.B. ein Fahrrad oder einen Räucherofen handeln.

Hier kommen die diversen Dienstleister ins Spiel, die die eigentliche Dienstleistung „Transport und Anlieferung eines Pakets“ mit entsprechenden Dienstleistungen verbinden. Dabei liegt es in der Natur der Sache, dass ein Dienstleister hier mitunter auch eine Leistung anbietet, die ein Mitbewerber nicht im Portfolio hat.

Die Prüfungsfrage zielt auf Dienstleistungen von DHL und anderen Paketzustellern bei der Paketzustellung. Da kein bestimmter Dienstleister genannt ist, kann die Frage am Beispiel von DHL beantwortet werden.

Dienstleistungsangebote von DHL und anderen Paketzustellern

-Da gibt es zum Beispiel die Paketmarke. Diese kann der Kunde vorher erwerben und dann auf das Paket kleben.

-Dann gibt es DHL-Express oder für andere Zusteller eben die Express-Zustellung. Diese garantiert die Zustellung des Pakets am nächsten Arbeitstag.

-Weiterhin gibt es einen speziellen Service für Sperrgut.

-Eine weitere Dienstleistung im Rahmen der Paketzustellung ist die Online-Frankierung, d.h. dass der Kunde die Marken online kaufen und ausdrucken kann.

