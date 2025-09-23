Raten & reisen: Brandplace bringt Partner für neues TV-Format zusammen

„Strand in Sicht – Das schauinsland-reisen Quiz“ startet ab Oktober 2025 bei Kabel Eins und auf Joyn

München, 23.09.2025 – Das deutsche Fernsehen ist um eine neue Quizshow reicher. Im kommenden Oktober wird erstmalig das innovative Format „Strand in Sicht – Das schauinsland-reisen Quiz“ bei Kabel Eins und auf Joyn zu sehen sein, das Zuschauerinnen und Zuschauer mit einer gekonnten Kombination aus kniffligen Ratespielen und luxuriösen Reisen vor die Bildschirme lockt. Die Agentur Brandplace brachte dafür gemeinsam mit CLEVER GROUP den Duisburger Reiseveranstalter schauinsland-reisen mit dem Kreativvermarkter Seven.One AdFactory an einen Tisch. Die Produktionsgesellschaft Tango Film, die ein Spezialist für Reisereportagen ist, übernahm die Produktion.

Das Konzept der Show: Zwei Teams treten gegeneinander an, um eine Traumreise zu gewinnen. Was zunächst bekannt klingt, bekommt bei „Strand in Sicht – Das schauinsland-reisen Quiz“ aber einen besonderen Twist. Denn die Kandidatinnen und Kandidaten spielen nicht für sich selbst, sondern für einen Menschen, der ihnen am Herzen liegt. In diesem Ansatz spiegelt sich auch die Unternehmens-Philosophie von schauinsland-reisen wider, die sich als offizieller Partner der Sendung eine soziale Note wünschten.

„Mit „Strand in Sicht – Das schauinsland-reisen Quiz“ entsteht ein Format, das nicht nur unterhält, sondern auch unsere Haltung widerspiegelt: Reisen ist ein Geschenk. Die Tatsache, dass die Kandidaten für ihre Liebsten antreten, macht die Show einzigartig und passt perfekt zu schauinsland-reisen. Die Zuschauer können sich dabei auf unterhaltsame Quizfragen zu spannenden Reisezielen und viele emotionale Momente freuen. Für uns ist die Partnerschaft ein weiterer Baustein, mit dem wir unser Engagement für besondere Urlaubserlebnisse vertiefen“, so Andreas Rüttgers, Touristikchef bei schauinsland-reisen.

Die acht Folgen der neuen Reise-Quizshow sind immer Sonntagmittag bei Kabel Eins zu sehen und werden parallel auch auf der ProSiebenSat.1-Streamingplattform Joyn ausgestrahlt. Damit spricht das neue Format zusätzlich zur bekannten TV-Zielgruppe, die bekanntlich quizaffin ist, bewusst auch jüngere Zuschauerinnen und Zuschauer an. Dieser Ansatz basiert auf Umfragen von Brandplace und Tango Film, die ein großes Interesse von jüngeren Zielgruppen an Reise-Quizformaten zu Tage brachten. Auf Social Media erzielt schauinsland-reisen mit Reise-Content bereits große Reichweiten: Vor allem auf TikTok und Instagram begeistern die Beiträge regelmäßig ein breites Publikum und sorgen für hohe Interaktionsraten.

Die Sendung stellt attraktive Reiseziele vor – von Ägypten über Griechenland, Türkei und Mallorca bis hin zu Dubai und Thailand. Zuschauerinnen und Zuschauer haben dabei die Chance, Reisen zu diesen Traumzielen zu gewinnen. schauinsland-reisen ist Preissponsor und wird auch im Titel des Formats sichtbar: „Strand in Sicht – Das schauinsland-reisen Quiz“. Ergänzend dazu wird eine umfassende Social Media-Begleitung der Sendung stattfinden.

Brandplace konnte durch ihr weitreichendes Netzwerk die passenden Partner zusammenbringen und übernahm so eine wichtige Schlüsselrolle bei der Entstehung des Formats. „Mit dem neuartigen Reisequiz ist es uns gelungen, unserem Kunden ein attraktives Umfeld für die Präsentation seiner Marke im Titelsponsoring zu bieten und mit dem Sender ein modernes TV-Format zu realisieren“, erklärt Sandra Freisinger-Heinl, Geschäftsführerin von Brandplace.

Nicht zuletzt übernahm Brandplace die Verhandlung mit der Seven.One AdFactory, dem Kreativvermarkter von ProSieben Sat.1, rund um die werblichen Integrationen von schauinsland-reisen sowie die Abstimmung der entsprechenden Verträge. Für Brandplace ist dieses Projekt die erste Zusammenarbeit mit schauinsland-reisen. „Es war eine tolle Zusammenarbeit mit einem Team von Menschen, die voller Energie und Liebe für das Thema Reisen sind und genauso für die Sendung brennen wie wir“, freut sich Sandra Freisinger-Heinl. „Ich freue mich auf weitere gemeinsame Projekte.“

Über Brandplace:

Die Brandplace GmbH ( https://brandplace.de/) ist eine Agentur für Branded Entertainment & Content mit Sitz in München. Unter Leitung von Sandra Freisinger-Heinl bietet das Unternehmen kompetente Unterstützung in den Bereichen Product Placement (auch in VR, AR & Metaverse), Cross Promotion, Branded Content, Digitales Product Placement und Influencer Content. Brandplace ist für zahlreiche nationale und internationale Kunden tätig und fungiert zudem als deutsche Repräsentanz von Mirriad, Experte für digitales Placement in TV, Digital und VoD. Bereits seit 2016 ist sie Chairwoman bei der Branded Content Marketing Association (BCMA), einer internationalen Community für Branded Content und Influencer Marketing.

Über schauinsland-reisen:

schauinsland-reisen ( https://www.schauinsland-reisen.de/) blickt auf eine über 100-jährige Unternehmensgeschichte zurück. Der mittelständische, konzernunabhängige Reiseveranstalter mit mehr als 700 Mitarbeitern am Unternehmensstandort in Duisburg ist der drittgrößte deutsche Flugreiseveranstalter und steht für Qualität und Fairness – sowohl Kunden als auch Partnern gegenüber. Zur schauinsland-reisen-Gruppe gehören neben dem Reiseveranstalter eigene Hotels und Reisebüros. Außerdem hält das Unternehmen Mehrheitsanteile an den Airlines Sundair und FlyAir41 sowie dem Fernreisespezialisten Explorer. Die Geschäftsführer Gerald und Steffen Kassner leiten das 1918 gegründete Familienunternehmen bereits in dritter und vierter Generation und setzen konsequent auf den Reisebürovertrieb, gute Erreichbarkeit, Qualität und Kundennähe. Das Ergebnis: Urlaub in besten Händen.

