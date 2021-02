Reife(n) Leistung

alwitra EVALON® dual schützt Logistikzentrum

Ganz gleich ob Verbrenner, Hybrid oder Elektro, ohne Reifen kommt kein Kraftfahrzeug dieser Welt von der Stelle. Sie bringen die vom Motor erzeugte Kraft auf die Straße. Und sorgen zugleich für Grip und Fahrkomfort. Spätestens nach zehn Jahren sollten die Pneus erneuert werden. Als einer der größten freien Reifenhändler Deutschlands bietet die Pneuhage-Gruppe für den Tausch mehr als 1.000 Stationen im gesamten Bundesgebiet an. Um Händler und Werkstätten “Just-in-Time” beliefern zu können, bedient sich der 1953 in Karlsruhe gegründete Reifendienst vier zentraler Logistikstandorte. Einer davon liegt beim Firmensitz in Karlsruhe: das zentrale Logistikzentrum für rund 400.000 Felgen sowie die Komplettradmontage. In Hainichen nahe Chemnitz lagern bis zu 50.000 LKW-Reifen. Für Stapler, Agrar- und Baumaschinen hält der Händler in Nossen bei Dresden rund 15.000 Reifen vor. Das vierte und zweifellos größte Lager mit Platz für insgesamt 1,3 Millionen Consumer-Reifen befindet sich in Speyer.

Mehr Platz für Vielfalt

Erbaut wurde das größte Interpneu-Zentrallager von 2006 bis 2008. Die zwei Hallen mit je 35.000 m² Lagerfläche konnten ab August 2008 schrittweise in Betrieb genommen werden, ab Anfang 2009 lief das damals neue Zentrallager dann in Volllast. Keine zehn Jahre später, im Herbst 2018, begann man mit dem Bau eines dritten Bauabschnittes. Insgesamt kamen noch weitere 35.000 m2 Lagerfläche hinzu, verteilt auf vier Hallenteile. Schon im Sommer 2019 konnten zwei Hallenteile mit je 10.000 m2 Fläche als Erweiterung des Reifenlagers genutzt werden. Seit Herbst 2019 werden die beiden anderen Hallenteile mit je 7.500 m2 Fläche samt Lagerbüro und Staplerhallen vermietet.

Bewährte Partner und Materialien

Wie schon beim Hallenneubau in 2008 beauftragte die Pneuhage Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG, Karlsruhe, das Büro Boos Architekten aus Renchen mit der Planung des Anbaus. Konstruktiv erstellte man den Hallenanbau mit Stahlbetonfertigteilen in F 90 im Rastermaß 20,25 m x 20,25 m sowie mit Wänden als Nebenstützen. Ortbeton mit Köchern bilden die Fundamente. Als Außenwände kamen Stahlkassetten mit 100 mm Mineralwolle-Dämmung zum Einsatz, die mit Stahltrapezblechen verkleidet wurden. Im Bereich der Tore ordnete man Stahlbetonsandwich-Elemente mit 60 mm Wärmedämmung an. Die Dächer der Lagerhallen erhielten eine Tragschale aus Stahltrapezblechen. Hierauf folgt eine Dampfsperre sowie eine nichtbrennbare Wärmedämmung aus Mineralwolle in 120 mm Dicke. Zur Abdichtung der Flächen setzten Planer und Bauherr wie schon beim Hallenneubau in 2008 auf eine Bahn aus dem Dachabdichtungssystem EVALON® des Trierer Flachdachspezialisten alwitra GmbH: die mittig verstärkte EVALON® dual.

Überzeugend vielseitig

Seit fast 50 Jahren überzeugt das Dachabdichtungssystem EVALON® weltweit auf mehr als 160 Millionen Quadratmetern Flachdachflächen. Dabei bieten die optimal aufeinander abgestimmten Produkte als bewährtes System in allen Klimazonen der Welt dauerhaften Schutz vor Wind und Wetter. Mit ihrer Hochpolymerlegierung aus Ethylen-Vinyl-Acetat-Terpolymer (EVA) und Polyvinylchlorid (PVC) als vollwertige Dichtschicht auf der Ober- und Unterseite steht EVALON® dual für die seit Jahrzehnten bewährte EVALON®-Qualität.

Starke Eigenschaften

Dank der mittigen Verstärkung erfüllt sie zudem alle Anforderungen für die mechanische Befestigung. Der hohe Anteil an hochpolymeren Feststoffen sorgt für gleichbleibende Eigenschaften und eine enorm lange Lebensdauer. Gleichzeitig wirkt die helle und glatte Oberfläche schmutzabweisend und reflektiert die Wärmestrahlung. Darüber hinaus überzeugt die witterungsstabile und wurzelfeste EVALON® dual mit ihrem niedrigen Wasserdampfdiffusionswiderstand. Wie alle EVALON®-Bahnen ist EVALON® dual aufgrund ihrer Bitumenverträglichkeit auch bei Dachsanierungen einsetzbar. Die Fügung der Bahnen untereinander erfolgt mittels Heißluft oder Quellschweißmittel. Besonders praxisnah und sicher ist das große Angebot an Zubehör und Formteilen für die fachgerechte Ausbildung von typischen Dachdetails.

Produktsystem vom Dachrand zum Dachrand

EVALON® Dachbahnen sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich und decken je nach Dachaufbau und -nutzung nahezu jede Anforderung ab: Zusätzlich zur mittig mit Polyestergelege verstärkten EVALON® dual ist das Dachbahnensystem unterseitig mit Polyestervlies als EVALON® V, mit Glasvlies/Polyestervlies als EVALON® VG sowie kaschiert und mit unterseitiger Selbstklebeschicht als EVALON® VSK/VGSK erhältlich. Neben der Kennzeichnung mit dem CE-Zeichen als Dach- und Dichtungsbahn gemäß EN 13956 und EN 13967 liegt für alle EVALON®-Bahnen eine umfassende Umwelt-Produkt-Deklaration (EPD) vor.

Ideal für mechanische Befestigung

Ausgeführt wurde die Abdichtung der Dachflächen auf dem Hallenanbau in Speyer von den Fachhandwerkern des Dachdeckermeisters Christian Bornschein aus Bad Kreuznach. Für die im Überlappungsbereich mechanisch in der Trapezblechschalung fixierten Abdichtung war die homogene EVA-Dachbahn mit Verstärkung das ideale Produkt. Die Anzahl und der Abstand der Telleranker ergab sich aus der objektbezogenen Windsogberechnung durch die Anwendungstechnik der alwitra GmbH. Für eine wirtschaftliche Verarbeitung sorgte zusätzlich die Bahnenbreite von 1,5 m.

Zum Entwässerungskonzept der 35.000 m2 großen Dachfläche gehört neben der Ableitung des anfallenden Niederschlages über Gullies in angrenzende Biotope auch die Notentwässerung über Speier in der Attika. Zudem galt es, 24 Lichtbänder fachgerecht und dauerhaft sicher in die Flächenabdichtung einzubinden. Sie sind Teil der verbrauchsoptimierten und energiesparenden Gebäudetechnik, die in Kombination mit tageslichtgesteuerter LED-Beleuchtung für eine angenehme und helle Arbeitsatmosphäre sorgt.

Bewährtes und erweitertes Brandschutzkonzept

Bei einem Reifenlager dieser Dimension spielt natürlich der Brandschutz eine erhebliche Rolle. Auf dem Dach ist das an den Brandschutzwänden ablesbar, die den Anbau in vier Teilbereiche trennen. Diese waren einerseits fachgerecht abzudichten und andererseits so auszuführen, dass eine Brandweiterleitung über das Dach verhindert wird. In den Hallen sorgen über 1000 Brandmelder, 14.600 Deckensprinkler sowie 41.450 Regalsprinkler an den einzelnen Lagerplätzen für entsprechenden Brandschutz. Ergänzt wurde das gesamte System durch eine 1.900 m lange Ringleitung um das Gebäude in DN 250, die bei rund 10 bar eine Pumpleistung von 13.500 l/min ermöglicht. Um im Brandfall ausreichend Wasser zur Verfügung zu haben, erstellte man auf dem Grundstück Wasserspeicher mit einem Gesamtfassungsvermögen von rund 2,4 Mio. Litern.

Zuverlässig und funktionssicher

Mit dem Erweiterungsbau konnte der erfahrene Reifenhändler Pneuhage der in den vergangenen Jahren gestiegenen Anzahl an unterschiedlichen Artikeln sowie den wachsenden Reifengrößen Rechnung tragen. Dabei stand weniger die maximale Anzahl an Reifen im Fokus des Anbaus, sondern vielmehr die Sortimentsvielfalt und Schnelligkeit. So wurden die Gänge zwischen den Palettenregalen so breit belassen, dass mehrere Kommissionierer sich gleichzeitig darin bewegen können. Damit sieht man auch in Zukunft die Zuverlässigkeit in Sachen zeitnahe Logistik für große und kleine Sendungen gesichert. Auch bei der Abdichtung der neuen Hallendachflächen setzen Planer und Bauherr mit dem Dachabdichtungssystem EVALON® auf dauerhafte Zuverlässigkeit und Funktionssicherheit.

alwitra ist ein seit mehr als 55 Jahren weltweit tätiger Anbieter von kompletten Flachdachsystemen. Das umfangreiche Produktprogramm umfasst die Dach- und Dichtungsbahnen EVALON® und EVALASTIC® sowie patentierte Aluminiumprofile für die Dachrandausbildung und Einbauteile wie Dachabläufe, Notentwässerungselemente, Lüfter und Tageslichtsysteme. Darüber hinaus sorgt der anwendungstechnische Service von alwitra für eine professionelle und komplexe Unterstützung in allen Projektphasen. Desweiteren zählt alwitra zu den führenden Experten für die Planung und Umsetzung von modernen Photovoltaik-Anlagen auf flachen und flachgeneigten Dächern. alwitra ist zudem Mitglied zahlreicher Verbände im In- und Ausland.

