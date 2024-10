Reju auf der Performance Days Functional Fabric Fair in München – CEO Patrik Frisk hält Expert Talk

Paris, Frankreich, 23. Oktober 2024 – Reju™ wird auf den Performance Days in München vertreten sein – einer der führenden Fachmessen für Funktionsstoffe in Europa. Das Team ist in der Innovation Hall zu finden und CEO Patrik Frisk hält am 23. Oktober um 15 Uhr im Hauptsaal einen Expert Talk zu Nachhaltigkeit mit dem Titel „Unlocking Infinite Possibilities With Finite Resources“.

Die Performance Days ist eine der größten Messen für Funktionsstoffe in Europa, auf der Designer, Bekleidungstechniker, Hersteller und Materialmanager nachhaltige Stoffe und Accessoires für Sport- und Arbeitskleidung, Sportmode und Athleisure-Kollektionen finden.

Die Messe bietet Branchenführern und Modebegeisterten die Gelegenheit, die neuesten Trends und Technologien bei Funktionsstoffen zu entdecken.

Auf den Performance Days finden Sie Reju am Stand IN13 in Halle A.

Nachhaltigkeit im Fokus

Nachhaltigkeit ist dieses Jahr ein zentrales Thema. Vor diesem Hintergrund wird Patrik Frisk die Zukunft der Materialregeneration erörtern.

Textile Abfälle sind ein globales Problem. Die Modeindustrie nutzt wertvolle, endliche Ressourcen für Kleidung, die häufig auf Deponien oder in Verbrennungsanlagen landet. Reju bietet eine alternative Vision – eine Welt, in der Dinge darauf ausgelegt sind, dauerhaft zu bestehen.

Die Performance Days sind bekannt für die Präsentation innovativer Materialien und nachhaltiger Technologien in der Textilindustrie. Angesichts der dynamischen Veränderungen in der Branche ist die Dringlichkeit nachhaltiger Stoffproduktion wichtiger denn je. Die Messe vereint führende Experten und Marken, die darauf abzielen, die Grenzen der Funktionsstoffe neu zu definieren und wegweisende Lösungen voranzutreiben.

Patrik Frisk – Ein Branchenexperte

Patrik Frisk ist CEO von Reju und verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Modebranche. Zuvor war er über fünf Jahre CEO bei Under Armour und hatte Führungspositionen inne bei Unternehmen wie VF Corporation (u.a. The North Face, Timberland, VANS), die Aldo Group und W.L. Gore & Associates (die Macher von Gore-Tex).

Durch seine Erfahrung weiß er, warum die Regeneration von Materialien so wichtig ist für die Zukunft der Textilindustrie. Denn diese ist auf die kostbaren, endlichen Ressourcen der Erde angewiesen, um Materialien wie Polyester herzustellen. Er ist ein engagierter Verfechter nachhaltiger Verfahren und eine zentrale Figur hinter Rejus Engagement für Materialregeneration. In seinem Vortrag wird er die zugrunde liegende Technologie erläutern und aufzeigen, weshalb ein geschlossener Textile-to-Textile-Kreislauf der einzig nachhaltige Weg für die Zukunft der Modebranche ist.

Reju is a materials regeneration company focused on creating innovative solutions for recycling polyester textiles and PET waste. With propriety technology, Reju aims to establish a circular ecosystem for textile recycling to reduce global plastic found in textiles.

