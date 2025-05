Restaurant Maison Saveur in Berlin – Korean BBQ Restaurant

Restaurant Maison Saveur in Berlin – Korean BBQ neu interpretiert im Herzen des Prenzlauer Bergs

Berlin bekommt kulinarischen Zuwachs: Mit dem Restaurant Maison Saveur – Korean BBQ Restaurant Berlin eröffnet in der Sredzkistraße 67 ein innovatives Gastronomiekonzept, das traditionelle koreanische Aromen mit modernen Food-Trends verbindet. Die Gäste erwartet ein stilvoll gestaltetes Restaurant mit rund 50 Sitzplätzen im Innenbereich und einer sonnigen Außenterrasse für weitere 60 Gäste – ein neuer Treffpunkt für Genießer im lebendigen Prenzlauer Berg.

Maison Saveur – Korean BBQ Restaurant

Sredzkistraße 67, 10405 Berlin (Prenzlauer Berg)

Moderne Küche trifft auf koreanische Esskultur im Restaurant Maison Saveur in Berlin – Korean BBQ

Unter der Leitung der Familie Hoang Thai Tran präsentiert das Maison Saveur eine kreative, gesunde Küche mit internationalen Einflüssen – frisch, vielseitig und ganztägig verfügbar. Im Mittelpunkt steht das koreanische BBQ-Erlebnis, ergänzt durch moderne Klassiker wie Acai Bowls, Brioche Egg Drops, vegane Gyozas, hausgemachte Smoothies sowie süße Highlights wie Mochi oder Melona Ice Cream.

Ein Blick in die Speisekarte zeigt die Vielfalt des Angebots des Restaurants Maison Saveur in Berlin – Korean BBQ

– Signature Bibimbap Bowl – Reisgericht mit Gochujang-Sauce, Ei, Gemüse oder Fleisch

– Seoul Spice Chicken – Knuspriges Hähnchen mit Reis und Wok-Gemüse

– Kimchi Comfort Stew – Würziger Eintopf mit fermentiertem Kohl

– Seoul Fire Wings – Süß-scharf glasierte Chicken Wings

– Seoul BBQ ab zwei Personen – Bulgogi Beef, Fire Pork Belly oder Tofu mit traditionellen Banchan und Beilagen

Auch das Getränkekonzept überzeugt mit innovativen Kompositionen wie dem Strawberry Matcha Fusion, Citrus Yuzu Sparkle oder koreanischen Klassikern wie Soju und Makkoli.

Ein Ort für Genuss, Begegnung und Entdeckung – das Restaurant Maison Saveur in Berlin – Korean BBQ

„Das Maison Saveur soll mehr als ein Restaurant sein – es soll ein Ort sein, an dem Menschen zusammenkommen, um neue Geschmackserlebnisse zu entdecken und die Vielfalt koreanischer Küche in moderner Atmosphäre zu genießen“, so die Familie Tran.

Das Interior Design kombiniert klare, minimalistische Linien mit warmen, koreanisch inspirierten Elementen. Ob zum entspannten Lunch, für ein stilvolles Abendessen mit Freunden oder als Location für Business-Lunches – das Restaurant Maison Saveur bietet den perfekten Rahmen für jede Gelegenheit.

Über die PR-Agentur PR4YOU:

Die in Berlin ansässige PR-Agentur PR4YOU ist eine Full Service Agentur für Public Relations und Kommunikation. PR4YOU betreut seit 2001 Unternehmen, Institutionen und Personen lokal, regional, national und international in den Bereichen Public Relations, klassische Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Online-PR, Suchmaschinen-PR (SEO-PR), Social Media Relations, Mediaberatung, Mediaplanung, Werbung und Werbeschaltung, Corporate Communications, Corporate Publishing und Corporate Design.

Das Team um den geprüften PR-Berater (DAPR) Holger Ballwanz besteht aus Public Relations Experten (PR-Berater und PR-Redakteure, Mediaberater und Mediaplaner, Grafiker und Mediendesigner sowie Fotografen) mit umfassender Berufspraxis in Public Relations, Journalismus, Marketing, Mediaplanung und Werbung.

Weitere Informationen über die PR-Agentur PR4YOU sind im Internet unter www.pr4you.de abrufbar.

Kontakt

PR-Agentur PR4YOU

Marko Homann

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43



http://www.pr4you.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.