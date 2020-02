Save the Date: Yamaha zeigt hifidele Neuheiten auf der High End 2020

Rellingen, 12. Februar 2020 – Das sollten HiFi-Enthusiasten nicht verpassen: Auf der High End 2020 vom 14. bis 17. Mai im MOC Veranstaltungscenter München präsentiert Yamaha spannende Neuheiten. Auf der internationalen HiFi-Messe werden hochwertigen Audiokomponenten vorgestellt. Im Rahmen einer ausführlichen Demo- Vorführung können Messebesucher den neuen Klang von Yamaha selbst erleben. Diese findet die gesamte Messe über im Atrium 4.1, Raum F131 statt.

Neben dem Demo-Raum für die neuen Audio-Komponenten wird Yamaha auch auf der High End 2020 in einem gemeinsamen High-End-Heimkino in Kooperation mit anderen renommierten Herstellern vertreten sein. Die gemeinsame Vorführung mit Quadral, JVC, Stewart und Avinity finden Messebesucher an Stand S06 in Halle 4.

Alle Informationen zu Yamaha auf der High End 2020 auf einen Blick:

14. – 17. Mai 2020

MOC Veranstaltungscenter München Lilienthalallee 40

80939 München

Yamaha HiFi-Demoraum: Atrium 4.1, Raum F131

Heimkinovorführung: Halle 4, Stand S06

Website zur High End 2020:

https://www.highendsociety.de/high-end.html

Yamaha Music Europe GmbH Firmenprofil

Yamaha ist weltgrößter Hersteller von Musikinstrumenten und einer der führenden Hersteller von Home- und Professional-Audio-Equipment. Das Unternehmen Yamaha wurde vor über 125 Jahren in Japan gegründet. Die Yamaha-Europavertretung, die seit 2009 unter dem Namen Yamaha Music Europe GmbH firmiert, besteht bereits seit 1966 und ist die zentrale europäische Vertriebsorganisation für alle Produktbereiche des Konzerns von Musikinstrumenten über Pro-Audio-Geräte bis hin zu Home-Entertainment-Produkte.

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.