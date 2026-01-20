SCHÄFER IT-Systems realisiert technische Ausstattung für den Rechenzentrumsneubau von LEW TelNet GmbH

Werks- und Montageplanung aus einer Hand – erster Bauabschnitt abgeschlossen

Betzdorf, 20. Januar 2026. SCHÄFER IT-Systems, führender Anbieter von Infrastrukturlösungen für Rechenzentren, hat den ersten Bauabschnitt der technischen Ausstattung für den Neubau des LEW Green Data Centers in Augsburg erfolgreich umgesetzt. Das Unternehmen verantwortete die Werks- und Montageplanung der Rechenzentrumsinfrastruktur, bestehend aus Racks, der Einhausung und der Stromverteilung (PDU) und koordinierte Lieferung, Montage sowie Inbetriebnahme in enger Zusammenarbeit mit einem Montagepartner. Im ersten Ausbau wurden mehrere Serverräume vollständig ausgestattet. Insgesamt kamen 306 Serverschränke des Typs IS-1 aus dem iQdata Programm in Kombination mit präzise abgestimmten Warmgangeinhausungen zum Einsatz. Die Umsetzung erfolgte termingerecht, baubegleitend und im laufenden Projektbetrieb.

Das LEW Green Data Center zählt zu den modernsten, sichersten und nachhaltigsten Colocation-Rechenzentren in Süddeutschland. Die Anlage verbindet hohe physische Sicherheit mit konsequenter Energieeffizienz und einer zukunftsorientierten Auslegung der Infrastruktur. Unternehmen und Institutionen betreiben ihre Systeme an diesem Standort in einer hochverfügbaren, rechtskonformen Umgebung mit voller Datenhoheit. Mehrere Serverräume sind brandschutztechnisch voneinander getrennt, Versorgungsleitungen und Kühlsysteme sind mehrfach redundant konzipiert, moderne Brand-, Einbruch- und Wassermeldeanlagen schützen die kritische Infrastruktur. Im Endausbau bietet das Rechenzentrum Platz für mehrere hundert Racks auf rund 1.900 Quadratmetern Fläche. Betreiber ist die LEW TelNet GmbH, das Telekommunikationsunternehmen der Lechwerke AG.

Komplettes Projektmanagement aus einer Hand

Der Leistungsumfang von SCHÄFER IT-Systems umfasste die durchgängige Projektierung der Rack-Reihen, die Auslegung der Luftführung inklusive Einhausungskonzept, die Integration der Stromverteilung bis auf Rack-Ebene sowie die Einbindung der Sensorik für Monitoring und Alarmierung. Mit den gelieferten iQdata-Serverschränken des Typs IS-1 wurde die Grundlage für die sichere Aufnahmen von Servern und weiteren aktiven Komponenten gelegt. Mit einer statischen Belastbarkeit von 1.800 kg pro Schrank ist sichergestellt, dass auch zukünftige Servergenerationen integriert werden können. Die Warmgangeinhausungen sorgen für eine klare Trennung von Kalt- und Warmluft und ermöglichen damit eine energieeffiziente Klimatisierung auch bei steigender Packungsdichte. Nach Abschluss der Planungsphase folgten Logistik, Montage und Inbetriebnahme, die in präziser Abstimmung mit den beteiligten Gewerken und dem Bauzeitenplan durchgeführt wurden. Die gewählte Architektur ist auf Wachstum ausgelegt und unterstützt den späteren Vollausbau ohne Eingriff in laufende Betriebsprozesse.

„SCHÄFER IT-Systems hat uns im Rahmen eines komplexen Rechenzentrumsprojekts umfassend unterstützt. Besonders hervorzuheben sind die kompetente Beratung, die hohe Zuverlässigkeit sowie die termingerechte Umsetzung“, sagt Markus Stepper, Gesamtprojektleitung LEW Green Data Center. „Dank der Expertise und des Engagements des Teams konnten wir den ersten Bauabschnitt erfolgreich und effizient realisieren.“

Mit der konsequenten Lufttrennung in den Warmgängen, der intelligenten Stromverteilung und der durchgängigen Überwachbarkeit zentraler Parameter wie Leistung, Temperatur und Luftfeuchte werden Energieverbrauch und Betriebskosten messbar reduziert. Gleichzeitig verbessert die modulare Architektur die Skalierbarkeit der Infrastruktur und schafft die Voraussetzung für kurze Realisierungszeiten beim weiteren Ausbau. Die enge Verzahnung von Planung, Fertigung und Montage „Made in Germany“ verkürzt die Supply-Chain-Wege und erhöht die Verfügbarkeit der Komponenten. So entsteht ein auf Nachhaltigkeit und Betriebssicherheit ausgerichtetes Gesamtsystem, das den Anforderungen heutiger und zukünftiger IT-Lasten gerecht wird.

Die dazugehörigen Text- und Bilddateien stehen sowohl in deutscher als auch englischer Sprache zum Download bereit.

SCHÄFER IT-Systems, ein innovativer Hersteller von maßgeschneiderten Netzwerk- und Serverschranklösungen sowie Rechenzentrumslösungen für konventionelle und komplexe Anwendungen, ist ein Teil der international erfolgreichen SCHÄFER WERKE.

Die familiengeführte SCHÄFER WERKE Gruppe mit Hauptsitz in Neunkirchen im Siegerland ist mit diversifizierten Geschäftsbereichen weltweit tätig: EMW Stahl-Service-Center, Lochbleche, Behältersysteme und Industriecontainer, Infrastruktur für Rechenzentren sowie Einrichtungen für Büro und Werkstatt. Diese Geschäftsbereiche arbeiten auf der gemeinsamen Grundlage hochwertigen Stahlfeinblechs, dessen Verarbeitung zu den traditionellen Kernkompetenzen des Unternehmens gehört.

