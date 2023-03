Schlenker Spannwerkzeuge mit neuem Briefpapier

Seit über 70 Jahren überzeugt die Schlenker Spannwerkzeuge GmbH & Co. KG in der Herstellung von qualitativ hochwertigen Spannwerkzeugen. Aber auch mit einem modernen und kreativen Corporate Design begeistert das Traditionsunternehmen. Deshalb gibt es jetzt das Schlenker Briefpapier in neuem Design.

Wenn Menschen eine Marke wiedererkennen, kaufen Sie auch gerne dort ein. Das wissen alle erfolgreichen Unternehmer, weswegen das Corporate Design, also die Unternehmensidentität und das Erscheinungsbild in der Öffentlichkeit immer wichtiger werden. Aus diesem Grund entschied sich die Firma Schlenker Spannwerkzeuge aus Villingen-Schwenningen für ein modernes und einheitliches Design.

Neuer Look: Schlenker Briefpapier im neuen Design

Schlenker präsentiert sich modern und zukunftsgewandt, sowohl bei Prozessen und Produkten als auch in der Kundenbetreuung und dem öffentlichen Auftritt. Nachdem im vergangenen Jahr bereits der Produktkatalog im neuen Design publiziert wurde, erscheint nun auch das Briefpapier im neuen Look. Das Briefpapier ist aber nicht nur optisch ein Hingucker, es wird in Zukunft auch nachhaltiger.

Neues Jahr, neues Briefpapier, mehr Nachhaltigkeit

Ein modernes Unternehmen braucht mehr als ein gutes Corporate Design. Nachhaltigkeit und Umweltschutz spielen eine immer größere Rolle. Diese Punkte hat auch Schlenker fest in seiner Unternehmensphilosophie verankert. Deshalb wurde bei der Neugestaltung des Briefpapiers bewusst mit weniger Farbflächen als beim Vorgänger gearbeitet. Das spart beim Ausdrucken der Geschäftspapiere 50% Tinte. Nachhaltigkeit ist Schlenker sehr wichtig, daher wird auch bei solchen Projekten viel Wert daraufgelegt.

Doch warum das Papier überhaupt ausdrucken? Schon lange verzichtet Schlenker auf den Versand von Papierrechnungen. Der Umwelt zuliebe erhalten die Kunden auch weiterhin Angebote und Rechnungen von Schlenker in digitaler Form. Geändert hat sich lediglich das Design des Briefpapiers.

