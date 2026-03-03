Schnellere Reaktionen auf IT-sicherheitsrelevante Vorfälle: ManageEngine launcht kausale Intelligenz und KI-Agenten für IT-Betriebsabläufe

Schnellere Identifizierung von Vorfallursachen durch kausale, intelligente Korrelationen

ManageEngine, eine Geschäftssparte der Zoho Corporation und führender Anbieter von IT-Management-Lösungen für Unternehmen, erweitert seine Full-Stack-Observability-Plattform Site24x7 um neue Funktionen für kausale Intelligenz und KI-Agenten. Diese neuen Funktionen ermöglichen Unternehmen eine effektivere Reaktion auf Betriebsunterbrechungen, weg von reaktiver Fehlerbehebung und hin zu autonomer Ausfallsicherheit. Durch eine drastische Verkürzung der mittleren Wiederherstellungszeit (MTTR) und der Gewährleistung von Service Level Agreements (SLA) unterstützt Site24x7 IT-Teams auf diese Weise, hochwertige Kundenerlebnisse und damit einen hohen Grad an Kundenvertrauen sicherzustellen.

Moderne IT-Umgebungen sind zunehmend fragmentiert und umfassen Hybrid-Clouds, Micro-Services und dynamische Netzwerke. Diese Komponenten generieren sekündlich riesige Mengen an Telemetriedaten und prädiktiven Anomaliesignalen. Wenn ein sicherheitsrelevanter Vorfall auftritt, bedeutet dieser Grad an Komplexität, dass effektive Fehlerbehebung zur Suche nach der Nadel im Heuhaufen wird, oftmals mit längeren Ausfallzeiten als direkte Folge. Denn IT-Teams haben oftmals Schwierigkeiten, Anomaliesignale und Ereignisse über alle relevanten Ebenen hinweg zu korrelieren, was dazu führt, dass kritische Zustände länger andauern und die Wiederherstellung des Normalzustands sich verzögert – ein potenzielles Reputationsrisiko für das Unternehmen.

„Hybride und Cloud-native Architekturen haben zu einer starken Vernetzung von IT-Operations geführt und IT-Manager stehen unter ständigem Druck, sicherheitsrelevante Vorfälle schnell zu lösen, bei gleichzeitig kontinuierlich steigender Komplexität“, sagt Srinivasa Raghavan, Director of Product Management bei ManageEngine. „Durch die Kombination von prädiktiver Anomalieerkennung, intelligenter Event Correlation, SLA-Kontext und KI-gesteuerten kausalen Erkenntnissen filtert Site24x7 Alarmmeldungen vorab und zeigt auf diese Weise nicht nur, was defekt ist, sondern auch die Ursache des Defekts und welche Auswirkungen dieser hat. So können IT-Teams den tatsächlichen Fehler schneller identifizieren, die MTTR signifikant reduzieren und Service-Unterbrechungen minimieren.“

Die Einführung von Zia-Agenten in Site24x7 stellt einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung autonome IT-Betriebsabläufe dar. Die Agenten analysieren Observability-Daten, wandeln Erkenntnisse in klare, umsetzbare Leitlinien um und entlasten auf diese Wiese IT-Teams.

„Mit MCP als Kontroll- und Governance-Ebene stellen wir sicher, dass diese Informationen sicher und innerhalb der jeweiligen Unternehmensrichtlinien genutzt werden. Dies ermöglicht es IT-Führungskräften, zuverlässige agentenbasierte Workflows zu implementieren, auf diese Weise eine Vorreiterrolle in Sachen KI einzunehmen und gleichzeitig die Ausfallsicherheit ihrer kritischen digitalen Dienste zu verbessern“, sagt Srinivasa Raghavan.

„Mit Blick auf die zunehmende Komplexität von IT-Infrastrukturen kann die Triage und Behebung von Vorfällen in hybriden Umgebungen schnell zu einem Albtraum werden, insbesondere wenn SLA-Verpflichtungen auf dem Spiel stehen“, sagt Pravir Kumar Sinha, IT-Leiter bei Synechron, einem globalen IT-Dienstleistungsunternehmen und einem der ersten ManageEngine-Kunden, die auf die neuen Site24x7-Funktionen zugreifen konnten. „Mit Site24x7 AIOps sind wir in der Lage, rund 90 Prozent der Alarmmeldungen herauszufiltern, Probleme schneller zu lokalisieren und deren Behebung zu beschleunigen. Dies unterstützt uns dabei, eine bessere Einhaltung unserer SLAs zu erreichen, die MTTR zu reduzieren und letztendlich unseren Kunden ein zuverlässiges digitales Kundenerlebnis zu bieten.“

Die wichtigsten neuen Funktionen von Site24x7 im Überblick:

– Domain-Aware kausale Korrelationen mit prädiktiver Anomalieerkennung: Erkennt Anomalien und korreliert ähnliche Warnsignale aus Anwendungen, Infrastruktur und Netzwerken zu einer einzigen, kontextangereicherten Warnmeldung, sodass IT-Teams schneller verstehen können, welche Signale miteinander in Verbindung stehen und wo sie bei der Problembehebung ansetzen müssen.

– Konfigurierbare Zia-Agenten mit verbesserter, aufgabenorientierter Automatisierung: Ermöglicht es Kunden, Zia-Agenten zu erstellen, zu konfigurieren und mithilfe von Lösungsdokumenten für die Agenten Kontrollmechanismen festzulegen und ihnen Aufgaben zuzuweisen. Diese führen die Agenten von der Analyse bis zur angeleiteten Aktion und gestalten die Reaktionsabläufe teamübergreifend einheitlicher.

– MCP-fähige, agentenbasierte Grundlage für Kunden: MCP bietet Kunden die Möglichkeit, agentenbasierte Anwendungsfälle auf der Grundlage von Beobachtungsdaten zu erstellen und zu implementieren. Es standardisiert gleichzeitig, wie Agenten auf Daten zugreifen, genehmigte Richtlinien befolgen und Aufgaben innerhalb unternehmensspezifischer Kontroll- und Prüfmechanismen ausführen.

– Koordinierte Fehlerbehebung mit Qntrl: Koordiniert nachgelagerte Maßnahmen durch strukturierte Workflows und wiederholbare Runbooks, unterstützt durch die Workflow- und Orchestrierungsplattform Qntrl von Zoho, mit integrierten Genehmigungen und Rückverfolgbarkeit, um zuverlässigere Automatisierungsabläufe zu ermöglichen.

Diese neuen AIOps-Funktionen stehen ab sofort allen Nutzern in den Tarifen „Professional“ und „Enterprise“ zur Verfügung.

