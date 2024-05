Scribble Video feiert ein Jahrzehnt der innovativen Lernvideo-Produktion

Revolution im Corporate Learning

Hamburg, im Mai 2024 – Scribble Video, ein führender Anbieter im Bereich der Erstellung von Lernvideos, feiert sein zehnjähriges Bestehen. Das Unternehmen hat sich in dieser Zeit als bevorzugter Partner für viele große Unternehmen etabliert, um komplexe Inhalte durch animierte Videos zugänglich zu machen.

Ein Jahrzehnt der Innovation und Expertise

Seit seiner Gründung im Jahr 2014 hat Scribble Video die Art und Weise, wie Unternehmen schulen und informieren, revolutioniert. Mit einem Portfolio, das renommierte globale Unternehmen umfasst, hat die Agentur bewiesen, dass kreatives Storytelling und pädagogisches Design Hand in Hand gehen können, um effektive Lern Lösungen zu schaffen.

„Unser Ziel war es immer, nicht nur Lernvideos zu produzieren, sondern Unternehmen und Mitarbeiter zu begeistern. Die Fähigkeit, komplexe Informationen auf einfache und unterhaltsame Weise zu präsentieren, ist das, was unsere Videos auszeichnet“, sagt Carsten Müller, Gründer von Scribble Video.

Essentielle Fertigkeiten für effektive Lernvideos

Die Produktion von Lernvideos erfordert eine spezielle Kombination aus Fertigkeiten, die Scribble Video über die Jahre perfektioniert hat:

Pädagogisches Design: Ein tiefgreifendes Verständnis von Lerntheorien und -methoden ermöglicht es, Inhalte so zu strukturieren, dass sie maximale Wirkung erzielen.

Kreatives Storytelling: Die Fähigkeit, Inhalte in eine packende Geschichte zu verwandeln, die die Zuschauer fesselt und gleichzeitig informiert.

Technische Expertise: Fortgeschrittene Kenntnisse in Animation und Videoproduktion garantieren, dass jedes Video nicht nur inhaltlich, sondern auch visuell überzeugt.

Zielgruppenanalyse: Jedes Video wird speziell auf die Bedürfnisse und Vorkenntnisse der Zielgruppe zugeschnitten, um sicherzustellen, dass die Lernziele effektiv erreicht werden.

Die Zukunft der Lernvideos

Mit zehn Jahren Erfahrung und einem ständigen Streben nach Innovation sieht Scribble Video einer Zukunft entgegen, in der Lernvideos weiterhin eine zentrale Rolle in der Bildung und Weiterbildung in Unternehmen spielen werden. Die Agentur plant, ihre Technologien und Methoden kontinuierlich weiterzuentwickeln, um den sich ändernden Anforderungen der globalen Kunden gerecht zu werden.

„In den nächsten Jahren wollen wir unsere Methode und unsere kreativen Ansätze weiter vorantreiben, um nicht nur den Bedürfnissen unserer Kunden zu entsprechen, sondern diese zu übertreffen“, fügt Müller hinzu. „Die Zukunft des Lernens ist visuell, interaktiv und mobil, und Scribble Video wird an der Spitze dieser Entwicklung stehen.“

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: https://www.scribble-video.de/lernvideos-erstellen

Scribble Video aus Hamburg ist Experte für die Erstellung von Erklärvideos, besonders für anspruchsvolle Vorstandspräsentationen. Ihr markantes, zeitloses Design macht komplexe Themen leicht verständlich. Mit über 800 Projekten beweist Scribble Video, dass es Inhalte effektiv und eindrucksvoll für jedes Publikum aufbereiten kann. Sie sind die erste Wahl für Führungskräfte, die Wert auf klare und überzeugende Kommunikation legen.

Kontakt

Scribble Video

Leena Müller

Brunnenkoppel 28

22041 Hamburg

040-652 52 30



https://www.scribble-video.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.