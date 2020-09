Serviceorientiertes Handeln nach ITIL Norm in Neuss

XPRON setzt als IT Dienstleister auf Strukturen

ITIL steht für Information Technology Infrastructure Library (ITIL) und beschreibt eine Ansammlung an Prozessen, Funktionen und Rollen, die die IT Infrastruktur innerhalb eines Unternehmens beschreiben und gliedert sich in Allgemeine Management-, Service Management- und Technische Management Praktiken. Mit ITIL werden somit Strukturen und Rollenverhältnisse in der IT leichter dargestellt.

Da in IT Unternehmen die IT-Technik meist im Vordergrund steht und nicht die Anforderungen der Kunden, bekommen IT Services eine immer größere Bedeutung. Eine einfache Soft- bzw. Hardware Beschaffung ist nicht mehr zeitgemäß. Aus dem Bedürfnis heraus sich stetig weiter entwickeln zu wollen und die Wünsche der Kunden zu bedienen, ist der Kerngedanke der ITIL entstanden.

XPRON ist als IT Dienstleister aus Neuss Bindeglied zwischen Unternehmen und Endkunden, an der Hotline. Bei der Auslagerung des First Level Support ist besonders die schnelle Reaktionszeit und der unkomplizierte Erstkontakt per Telefon oder E-Mail entscheidend. Durch die Zuhilfenahme von Softwarelösungen des Callcenter Agenten im 1. Level Support oder User Help Desk (UHD) und der strukturierten Wissensdatenbank über Produkt und Leistungen des Unternehmens, lässt sich der Kundenkontakt bestmöglich bearbeiten.

Durch die Übernahme von Incidents (Problemfälle/Störungen) aus dem 1. Level Support wird im Second Level Support die Probleme gelöst, Vollständigkeiten überprüft und Fehler ausgebessert. Zusätzlich werden bei der XPRON Systems GmbH, Server und Dienste im 24/7 network operations center (NOC) überwacht. Falls der Fehler tiefgründige informationstechnologisches Fachwissen benötigt, wird der Incident dem 3rd Level übertragen.

Im 3rd Level werden schwerwiegende Netzwerk, Hardware und Software Probleme bearbeitet. Der deutschlandweite vor Ort Service, die Servicewartung und der umfangreiche Support, bis hin zur vollumfänglichen Betreuung und Lösungen von Problemen sind hierbei Zusatzservices für Kunden von XPRON. Außerdem werden innerhalb der 3rd Level Party Resolution Group die 3rd Party Anbieter betreut und überwacht.

Der strukturierte Aufbau der Serviceeinheiten nach ITIL, die z.B. die Bereiche Wissensmanagement, Service-Level-Management, Incidentmanagement, Projektmanagement, Personal- und Kompetenzmanagement und Qualitätsmanagement im Unternehmen betreffen, ist somit fester Bestandteil der Firmenpolitik. Es steht und fällt somit alles mit der Strukturierung innerhalb der Organisation, des Leistungs- und Produktangebots des IT Dienstleisters und der Wahl des richtigen Fachpersonals, welches beim IT Dienstleister aus Neuss selbst ausgebildet, zertifiziert und geschult wird. Weitere Informationen hierzu unter: http://www.xpron.com/index.php/gute-gr%C3%BCnde-f%C3%BCr-die-arbeit-beim-it-dienstleister-aus-neuss.html

XPRON ist ein IT Dienstleister und Systemhaus aus Neuss. Seit 2005 entwickelt XPRON spezielle Prozesse und Tools für die vollumfängliche IT Betreuung des Mittelstands.

Mit dem ITIL basierten Service Desk Aufbau untergliedert in 1st Level, 2nd Level und 3rd Level greift XPRON immer da ein wo Kunden Ihre Schwachstellen haben.

