Sichere Zugangslösungen für LKW

Maßgeschneiderte Steigtechnik von KRAUSE für Transport, Wartung und Reparatur

Der Zugang zu Lastkraftwagen und das Arbeiten an ihnen stellen in vielen Unternehmen hohe Anforderungen an die verwendete Steigtechnik. Je nach Einsatzzweck werden unterschiedliche Lösungen benötigt, die Sicherheit, Flexibilität und Ergonomie miteinander verbinden. Neben Leitern, die in vielen Bereichen weiterhin unverzichtbar sind, gewinnen maßgeschneiderte Plattform- und Speziallösungen zunehmend an Bedeutung – insbesondere, wenn spezifische Höhen, Fahrzeugkonturen oder wechselnde Standorte berücksichtigt werden müssen. KRAUSE bietet für diese Anforderungen praxisorientierte, individuell konfigurierbare Systemlösungen, die sich seit vielen Jahren in den unterschiedlichsten Branchen bewährt haben.

Praxisbeispiel: Plattformtreppe für sicheres Be- und Entladen

Ein anschauliches Beispiel für eine solche Lösung findet sich im KRAUSE-Projekt für die Hydro Building Systems Germany GmbH. Dort wurde eine fahrbare Plattformtreppe entwickelt, die das Be- und Entladen von LKW ohne stationäre Laderampe ermöglicht. Die Konstruktion ist mit einer integrierten Pendeltür ausgestattet, durch die Stapler gefahrlos Ladegut auf die Plattform bringen oder von dort abholen können. Gitterroststufen sorgen für maximale Rutschhemmung, während der ergonomisch gestaltete Treppenaufstieg mit beidseitigem Geländer einen sicheren Zugang zur Arbeitsfläche gewährleistet. Eine Zentralbremse fixiert die gesamte Einheit zuverlässig am Einsatzort und erhöht so die Arbeitssicherheit und Effektivität. Besonders komfortabel ist, dass sich die Plattformhöhe mithilfe einer akkubetriebenen Hubfunktion stufenlos anpassen lässt. Gesteuert wird sie über ein handliches Bedienelement, das sowohl vom Boden aus als auch direkt von der Plattform bedient werden kann.

Individuelle Seitenarbeitsbühnen für Wartung und Service

Auch bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten stoßen klassische Hilfsmittel oft an ihre praktischen Grenzen. Das liegt nicht daran, dass sie grundsätzlich ungeeignet wären, sondern daran, dass der Arbeitsbereich besondere Anforderungen an Standfläche, Arbeitshöhe und Bewegungsfreiheit stellt. Für diese Fälle entwickelt KRAUSE höhenverstellbare Seitenarbeitsbühnen, die sich exakt an die Geometrie des jeweiligen Fahrzeugs anpassen lassen. Sie bieten großflächige, rutschhemmende Arbeitsbereiche, lassen sich mechanisch oder elektrisch in der Höhe verstellen und verfügen über integrierte Anprallschutzsysteme, um Schäden am Fahrzeug zu vermeiden. Die Plattformen sind sowohl für kurzfristige Wartungseinsätze als auch für regelmäßige Prüf- und Servicearbeiten geeignet und schaffen eine sichere Arbeitsumgebung für eine oder mehrere Personen.

Frontarbeitsbühne für den sensiblen Scheibentausch

Der Austausch von Windschutzscheiben bei LKW ist ein besonders sensibler Bereich. Hier sind absolute Präzision, ein sicheres Arbeitsumfeld und eine ergonomisch durchdachte Positionierung entscheidend. KRAUSE bietet dafür eine spezielle Frontarbeitsbühne, die direkt an die Front des Fahrzeuges gefahren werden kann. Die Bühne ist so konzipiert, dass sie auf verschiedenen Höhenstufen begehbar ist und ausreichend Platz für zwei Personen sowie Werkzeug bietet. Dank ihrer fahrbaren Bauweise und ihrer besonders stabilen Konstruktion kann sie flexibel eingesetzt und sicher fixiert werden.

Zugangslösungen für Wartung, Beladung und saisonale Einsätze

Für standardisierte Einsätze bietet KRAUSE eine fahrbare Podesttreppe in drei verschiedenen Breiten als sofort verfügbare Lösung an. Sie ist ideal für den Zugang zu LKW bei Arbeitshöhen bis zu 3,0 m. Die stabile Leichtmetallkonstruktion ist dank zweier integrierter Bockrollen leicht verfahrbar und kann flexibel an individuelle Anforderungen angepasst werden, beispielsweise durch zusätzliche Handläufe oder alternative Stufenprofile für spezielle Einsatzbereiche.

Eine ebenso praxisnahe wie sicherheitsrelevante Ergänzung ist das KRAUSE Eisfrei-GerüstSystem. Es wurde speziell für das sichere Entfernen von Schnee und Eis auf Fahrzeugdächern entwickelt – eine Aufgabe, die insbesondere im Winter zur täglichen Routine gehört. Der Zugang erfolgt über einen rutschsicheren Treppenaufgang mit Gitterroststufen zu einer durchgehenden Arbeitsplattform. Diese ist mit einem umlaufenden Geländer gesichert und bietet ausreichend Bewegungsfreiheit für sicheres Arbeiten. Mithilfe des optionalen Geländer-Erweiterung-Sets kann das System sogar auf zwei Ebenen begehbar gemacht werden, um auch die unteren Bereiche der Fahrzeuge sicher zu erreichen. Das Gerüst ist ganzjährig einsetzbar, beispielsweise für Reinigungs-, Wartungs- oder Kontrollarbeiten, und damit ideal für Speditionen, Logistikunternehmen oder Werkstätten mit eigenem Fuhrpark.

SkyMatic – die Teleskop-PlattformLeiter für maximale Flexibilität

Für noch flexiblere Einsätze bietet KRAUSE mit der SkyMatic eine innovative Teleskop-Plattformleiter, die maximale Sicherheit und Anpassungsfähigkeit vereint. Die einseitig begehbare, mobile Plattformleiter verfügt über eine großzügige Standfläche von 600 x 500 mm. Sie ist mit einem umlaufenden Geländer sowie einer selbstschließenden Durchgangssperre ausgestattet und ermöglicht so ein sicheres Arbeiten in der Höhe. Dank des patentierten ClickMatic-Systems lässt sich die Arbeitshöhe stufenlos anpassen: Bei der Ausführung mit 1 x 3 bis 1 x 5 Sprossen sind Arbeitshöhen von ca. 2,80 m bis 3,30 m realisierbar, während das größere Modell mit 1 x 5 bis 1 x 9 Sprossen Höhen von ca. 3,30 m bis 4,35 m abdeckt. Besonders vorteilhaft ist die Möglichkeit, die Leiter auch auf Treppen oder Absätzen sicher aufzustellen. Durch die beidseitige Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse ist dies problemlos möglich. Die SkyMatic lässt sich zudem platzsparend zusammenklappen und dank integrierter Rollen leicht an den Einsatzort bringen. Damit ist sie eine ideale Lösung für Wartungs- und Kontrollarbeiten an Lkws, aber auch in anderen Unternehmensbereichen wie Logistikzentren, Werkstätten, Industriehallen oder im technischen Gebäudemanagement, überall dort wo sichere und flexible Höhenzugänge benötigt werden.

Robuste Podestleitern für vielseitige Anwendungen

Ergänzend dazu bieten die Podestleitern von KRAUSE eine robuste und vielseitige Lösung für sicheres Arbeiten in der Höhe. Dank ihrer stabilen Aluminiumkonstruktion und rutschhemmenden Stufen gewährleisten sie auch bei längeren Einsätzen einen sicheren und komfortablen Stand. Die Plattform bietet ausreichend Bewegungsfreiheit, ein umlaufendes Geländer sorgt für zusätzliche Sicherheit. Verschiedene Ausführungen mit einseitigem oder beidseitigem Aufstieg erlauben eine präzise Anpassung an die jeweiligen Einsatzbedingungen. Podestleitern ermöglichen besonders im Bereich der LKW-Wartung den schnellen und sicheren Zugang zur Fahrerkabine, zu Aufbauten oder zu technischen Einrichtungen. Für Arbeitsbereiche mit erhöhter Rutschgefahr, etwa in LKW-Werkstätten mit ölverschmutzten Böden, stehen zudem Ausführungen mit Stufen und Plattformen der Rutschhemmungsklasse R13 zur Verfügung. Diese bieten maximale Trittsicherheit auch unter anspruchsvollen Bedingungen. Gleichzeitig sind sie auch in Lagern zur Kommissionierung oder in Produktionsstätten zur Maschinenbedienung einsetzbar. Optionales Zubehör wie Ablageschalen, zusätzliche Handläufe oder Durchgangssperren trägt entscheidend zu sicherem und ergonomischem Arbeiten bei. Dadurch werden Podestleitern zu einem vielseitigen Arbeitsmittel für unterschiedlichste Branchen.

Maßgeschneiderte Lösungen für jeden Einsatzbereich

Diese Beispiele zeigen, wie differenziert die Anforderungen an Zugangslösungen rund um den LKW sein können, sei es beim täglichen Beladen, bei Reparaturarbeiten oder im Rahmen komplexer Instandhaltungsprozesse. KRAUSE begegnet diesen Anforderungen mit durchdachten, praxiserprobten Lösungen, die Sicherheit, Ergonomie und Effizienz miteinander verbinden. Die Kombination aus jahrzehntelanger Erfahrung im Aluminium-Sonderbau und der engen Zusammenarbeit mit den Anwendern führt zu Systemen, die exakt auf die realen Bedingungen im Betrieb abgestimmt sind und dabei den Spagat zwischen Flexibilität und Normkonformität souverän meistern.

Das KRAUSE-Werk in Alsfeld/Hessen wurde 1900 gegründet und hat somit eine über 120-jährige Tradition im Bereich der Fertigung und des Vertriebs von Steig- und GerüstSystemen. In dieser Zeit hat sich das dynamisch wachsende Unternehmen zu einer international agierenden Unternehmensgruppe entwickelt. Weitere Produktions- bzw. Vertriebsstätten in Polen, Ungarn und der Schweiz wurden in den letzten Jahren aufgebaut und erweitert.

