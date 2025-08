Sichler Haushaltsgeräte 2in1-USB-LED-Leuchte mit Ventilator, optional mit Akku

Angenehmes Licht und frische Brise in einem Gerät

– 2in1-Funktion mit USB-Betrieb: LED-Leuchte und Ventilator in einem Gerät

– Ideal für Laptop-Bildschirm, Monitor und auch Wohnmobilfenster

– Helles LED-Licht in Warmweiß und Tageslichtweiß mit 70 lm und Weiß mit 140 lm

– 3 Farbtemperaturen (CCT): in Warmweiß, Weiß und Tageslichtweiß

– 3 Ventilatorstufen: von lauem Lüftchen bis frischer Brise

Die 2in1-USB-LED-Leuchte mit Ventilator von Sichler Haushaltsgeräte ist die perfekte Kombination aus Beleuchtung und Kühlung – direkt am Laptop-Bildschirm oder PC-Monitor. Mit der LED-Leuchte sorgt man stets für die richtige Beleuchtung und eine erfrischende Brise im Büro oder Home-Office.

Einfache Befestigung: Die praktische Klammerbefestigung lässt sich mühelos an jedem Laptop-Bildschirm oder Monitor anbringen und bietet festen Halt. Schon genießt man eine klare, blendfreie Beleuchtung und eine angenehme Abkühlung – alles in einem kompakten Gerät.

Individuell einstellbar: Dank 3-stufig einstellbarer Lichtfarbe lässt sich die gewünschte Helligkeit für ein angenehmes Arbeitslicht einstellen. Der Ventilator sorgt zudem in 3 einstellbaren Geschwindigkeiten für die richtige Kühlung ganz nach eigenen Bedürfnissen.

– 2in1: USB-LED-Leuchte mit Ventilator für angenehmes Arbeitslicht und gleichzeitig Abkühlung durch frische Brise

– Klemmbefestigung zum einfachen Anbringen an Laptop-Bildschirm

– Geeignet für Bildschirme, Monitore und Wohnmobil-Fenster

– Einfache Bedienung über 2 Tasten an der Vorderseite

– Mit CCT-LEDs für 3 Leucht-Farbtemperaturen: warmweiß (ca. 3000 K), weiß (ca. 4500 K) und tageslichtweiß (ca. 6000 K)

– Helligkeit warmweiß und tageslichtweiß: 70 lm, weiß: 140 lm

– Ventilator mit 3 Geschwindigkeitsstufen

– Leistungsaufnahme: 5 Watt

– Stromversorgung: per USB-C (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße: 300 x 96 x 70 mm, Gewicht: 347 g

– 2in1-Leuchte mit Ventilator inklusive USB-Stromkabel (USB-C auf USB-A) und deutscher Anleitung

Die Sichler Haushaltsgeräte 2in1-USB-LED-Leuchte mit Ventilator ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer CX-2400-625 zum Preis von 24,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Auch als 2er-Set erhältlich:

Sichler Haushaltsgeräte 2er-Set 2in1-USB-LED-Leuchten mit Ventilator, für Laptop-Bildschirm

Preis: 43,99 EUR

Bestell-Nr. CX-2592-625

Variante mit Akku:

Sichler Haushaltsgeräte 2in1-LED-Leuchte mit Ventilator, CCT-LEDs, Akkubetrieb, 3-stufig

– Stromversorgung kabellos über Akku oder per USB

Braucht keine Steckdose: Dank des integrierten Akkus lässt sich die Leuchte mit Ventilator betreiben, ohne permanent eine Steckdose zu belegen.

Preis: 24,99 EUR

Bestell-Nr. CX-2409-625

